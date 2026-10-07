Nam thần VFC bán chân gà ở Hà Nội

Nam thần phim truyền hình

Việt Anh tên đầy đủ là Nguyễn Lê Việt Anh, sinh năm 1981. Trước khi trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, nam diễn viên từng tốt nghiệp Đại học Kinh tế Quốc dân, sau đó theo học lớp đào tạo diễn viên truyền hình của Trung tâm Phim truyền hình Việt Nam. Tại đây, anh được cố NSND Hoàng Dũng dìu dắt và từng bước theo đuổi con đường diễn xuất.

Sau hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, Việt Anh sở hữu gia tài vai diễn khá đồ sộ. Anh ghi dấu qua Chạy Án, Người Phán Xử, Sinh Tử, Hướng Dương Ngược Nắng, Cuộc Chiến Không Giới Tuyến... Đặc biệt, những vai doanh nhân, đại gia hoặc nhân vật có nội tâm phức tạp gần như trở thành "thương hiệu" của nam diễn viên trên màn ảnh nhỏ.

Việt Anh là một trong những nam thần phim truyền hình khung giờ vàng

Không đóng khung bản thân trong một dạng vai, Việt Anh cũng nhiều lần thử sức với những nhân vật có màu sắc khác nhau. Ngoại hình điển trai, phong thái lịch lãm cùng khả năng biến hóa giúp Việt Anh trở thành một trong những nam diễn viên quen mặt của phim truyền hình miền Bắc.

Năm 2023, Việt Anh được phong tặng danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú, đánh dấu thêm một cột mốc trong hành trình hoạt động nghệ thuật của nam diễn viên.

Việt Anh nhận danh hiệu Nghệ sĩ Ưu tú sau gần 2 thập kỷ làm nghề

Trên phim đóng đại gia, ngoài đời làm ông chủ

Bên cạnh diễn xuất, Việt Anh còn gây chú ý khi lấn sân sang kinh doanh thực phẩm. Nam diễn viên sáng lập thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm và đồ ăn vặt. Theo thông tin trên website, thương hiệu do NSƯT, diễn viên Việt Anh sáng lập, đồng thời là người đại diện theo pháp luật.

Trong số các sản phẩm của thương hiệu, chân gà rút xương là mặt hàng nổi bật và được Việt Anh tích cực quảng bá. Trên trang cá nhân, nam diễn viên từng chia sẻ hình ảnh giới thiệu sản phẩm, xuất hiện tại các cửa hàng, siêu thị và trực tiếp tương tác với khách hàng. Trước đó, anh cũng từng livestream bán những mặt hàng của thương hiệu mà nam diễn viên sáng lập.

Việt Anh sáng lập thương hiệu chuyên cung cấp các sản phẩm thực phẩm và đồ ăn vặt, nổi tiếng là chân gà rút xương

Sau nhiều năm làm việc, Việt Anh đã có được khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Vào năm 2022, diễn viên Việt Anh từng gây sốt khi chia sẻ hình ảnh bản vẽ của căn biệt thự tại Hà Nội. Được biết anh đang sinh sống trong căn hộ hạng sang, có diện tích rộng rãi.

Ngoài ra, Việt Anh còn sở hữu nhiều bất động sản có giá trị không hề nhỏ. Tháng 5/2021, nam diễn viên sinh năm 1981 từng rao bán mảnh đất nhà vườn ở Phú Quốc có giá hơn 17 tỷ đồng. Ngoài ra, anh từng cho biết thêm còn sở hữu một mảnh đất khác ở đây.

Không chỉ sở hữu nhiều bất động sản, Việt Anh còn có xế hộp tiền tỷ. Năm 2017, Việt Anh từng gây xôn xao khi sở hữu chiếc Bentley giá 10 tỷ đồng. Trước đó, anh đã sử dụng chiếc Range Rover trị giá khoảng 5 tỷ đồng để đi lại. Ngoài ra, nam diễn viên cũng là tay chơi hàng hiệu với những món phụ kiện đắt đỏ.

Việt Anh đích thị là "đại gia Vbiz" khi sở hữu khối tài sản không phải dạng vừa

Công khai yêu Quỳnh Nga sau đổ vỡ

Nếu sự nghiệp diễn xuất và hoạt động kinh doanh khiến Việt Anh được chú ý thì đời tư của nam diễn viên cũng từng nhiều lần trở thành tâm điểm. Việt Anh trải qua hai cuộc hôn nhân không trọn vẹn trước khi công khai mối quan hệ với Quỳnh Nga.

Việt Anh và Quỳnh Nga vốn là những đồng nghiệp thân thiết, từng hợp tác trong nhiều dự án phim truyền hình. Hai người bắt đầu vướng nghi vấn tình cảm từ năm 2019, sau khi cùng tham gia Sinh Tử. Trong nhiều năm, cặp đôi liên tục xuất hiện bên nhau, để lộ những khoảnh khắc thân thiết nhưng chưa chính thức xác nhận mối quan hệ.

Đến giữa tháng 7/2026, mọi chuyện mới thực sự được làm rõ. Quỳnh Nga đăng tải video ghi lại chuyến đi cùng Việt Anh, trong đó cả hai có nhiều khoảnh khắc tình cảm. Nam diễn viên cũng chia sẻ hình ảnh tương tự và tương tác công khai với bạn gái. Sau nhiều năm "hint chồng hint", cặp đôi chính thức công khai chuyện yêu đương trước công chúng.

Việt Anh và Quỳnh Nga thoải mái thể hiện tình cảm sau khi công khai hẹn hò

Ảnh: FBNV