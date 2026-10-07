MC SN 1984 từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu: Học ở Ấn Độ, giờ vẫn độc thân

Nhắc đến những gương mặt từng đứng trên sân khấu Chiếc Nón Kỳ Diệu, bên cạnh Lại Văn Sâm, Long Vũ, Tuấn Tú hay Đức Bảo, khán giả lâu năm có thể nhớ đến Danh Tùng - nam MC sở hữu ngoại hình điển trai, nụ cười sáng và lối dẫn trẻ trung.

Danh Tùng đảm nhận vai trò dẫn dắt Chiếc nón kỳ diệu từ tháng 2/2014, sau khi MC Tuấn Tú rời chương trình. Trước đó, Danh Tùng cũng đã quen mặt với khán giả qua nhiều chương trình như Hành khách cuối cùng, Chắp cánh thương hiệu, Song ca cùng thần tượng, Sáng tạo Việt... Anh từng được nhớ đến với hình ảnh một MC trẻ, năng động và có ngoại hình nổi bật trên sóng truyền hình.

MC Danh Tùng từng dẫn Chiếc Nón Kỳ Diệu sau MC Tuấn Tú (Ảnh chụp màn hình)

Ít ai biết trước khi bén duyên với truyền hình, Danh Tùng từng theo học ngành Công nghệ thông tin tại Ấn Độ. Sau khi trở về Việt Nam năm 2006, anh từng làm việc tại một công ty đúng chuyên ngành.

Thế nhưng, tình yêu với nghệ thuật khiến Danh Tùng rẽ hướng. Anh tham gia khóa đào tạo diễn viên truyền hình của Đài Truyền hình Việt Nam, sau đó bắt đầu công việc dẫn chương trình trên VTV2. Từ đây, nam MC dần có thêm nhiều cơ hội xuất hiện trên sóng truyền hình.

Không chỉ làm MC, Danh Tùng còn thử sức với diễn xuất. Anh từng góp mặt trong một số bộ phim như Bà nội không ăn bánh pizza, Xin thề anh nói thật, Ba đám cưới một đời chồng, Những nhân viên gương mẫu... và một số tác phẩm truyền hình khác.

Nam MC từng có thời gian tham gia nhiều phim truyền hình

Song, khoảng nhiều năm trở lại đây, Danh Tùng không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay truyền thông như trước.

Được biết, Danh Tùng vẫn đảm nhận công việc dẫn chương trình cả trên truyền hình lẫn các sự kiện bên ngoài. Trên trang cá nhân, anh thỉnh thoảng cập nhật hình ảnh về công việc. Ngoài ra, Danh Tùng cũng đảm nhận một số vị trí quản lý, sản xuất, biên tập các chương trình ở Ban văn nghệ của Đài truyền hình VTV.

Danh Tùng hiện tại có cuộc sống cực kín tiếng, hiếm khi chia sẻ về đời tư trên MXH

Điều khiến nhiều người bất ngờ là sau gần 20 năm kể từ khi bắt đầu xuất hiện trên truyền hình, ngoại hình của Danh Tùng dường như không thay đổi quá nhiều. Nam MC vẫn được nhận xét trẻ trung, phong độ, thậm chí từng được gọi vui là gương mặt "lão hóa ngược".

Ngoài công việc, Danh Tùng vốn là người rất kín tiếng trong chuyện đời tư. Những bài viết về nam MC trong nhiều năm qua từng nhắc đến việc anh vẫn độc thân và gần như không công khai chuyện hẹn hò trên truyền thông. Danh Tùng cũng chọn cách sống lặng lẽ, tập trung làm nghề và dành phần lớn thời gian cho công việc.

Tổng hợp/ Ảnh: FBNV