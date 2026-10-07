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Án phạt dành cho Ronaldo

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Truyền thông Bồ Đào Nha hé lộ Ronaldo có thể bị cấm thi đấu 3 trận.

Cristiano Ronaldo đã gửi lời xin lỗi tới các đồng đội và người hâm mộ Bồ Đào Nha vì hành động tự ý bỏ đợt hội quân của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Về án kỷ luật, siêu sao 39 tuổi đẩy trách nhiệm xử lý sang FPF. Tuy nhiên, căn cứ vào những phát biểu trước đó của Chủ tịch Pedro Proença, FPF dường như đã thống nhất các điều khoản từ trước. Theo tờ A Bola, Ronaldo nhiều khả năng sẽ phải chịu án treo giò tổng cộng 3 trận, được áp dụng quy đổi cho 2 trận đấu đã qua với Na Uy và 1 trận sắp tới gặp Đan Mạch.

Việc Ronaldo nhận án phạt 3 trận đồng nghĩa với việc cánh cửa trở lại ĐTQG của anh vẫn mở rộng. Tuy nhiên, vết nứt trong phòng thay đồ và sự rạn nứt niềm tin giữa HLV Jorge Jesus với ngôi sao lớn nhất đội bóng đã hiện hữu rõ ràng. Câu hỏi lớn nhất lúc này không còn là việc CR7 có tái xuất hay không, mà là HLV Jorge Jesus sẽ chịu đựng và chèo lái tập thể này được bao lâu trước một áp lực khủng kềnh từ bên ngoài lẫn bên trong.

Vẫn chưa có án phạt chính thức cho Ronaldo (Ảnh: FBNV)

Theo chia sẻ của Ronaldo, sau World Cup 2026, anh nhận được lời đề nghị tiếp tục cống hiến từ Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha và bản thân anh cũng ủng hộ quyết định bổ nhiệm HLV trưởng mới. Trong cuộc gặp đầu tiên, hai bên đã thống nhất một kế hoạch rõ ràng: Ronaldo đóng vai trò quan trọng nhưng thời lượng thi đấu sẽ được quản lý hợp lý để đảm bảo thể lực, cụ thể là anh sẽ đá trận đầu tiên và trận cuối cùng.

Tuy nhiên, mối quan hệ bắt đầu rạn nứt từ trận gặp Na Uy. Dù kế hoạch ban đầu là Ronaldo không thi đấu, HLV trưởng lại bất ngờ đề nghị anh vào sân khoảng 30 phút ngay trong ngày diễn ra trận đấu. Ronaldo đồng ý và tuân thủ ra sân khởi động sau giờ nghỉ, nhưng cuối cùng anh lại bị "bỏ quên" trên băng ghế dự bị suốt cả trận. Đây được Ronaldo coi là lần thất hứa đầu tiên.

Ngay sau đó, mâu thuẫn tiếp tục đẩy lên cao trào ở buổi họp báo sau trận. Hai bên vốn đã trao đổi riêng và thống nhất việc HLV sẽ công khai giải thích trước truyền thông, xác nhận Ronaldo không hề đòi hỏi ra sân và thừa nhận việc để anh khởi động rồi không sử dụng là một sai sót. HLV thậm chí đã ôm Ronaldo để cam kết thực hiện đúng nội dung này. Dù vậy, những phát biểu thực tế của vị thuyền trưởng tại buổi họp báo lại hoàn toàn trái ngược, không hề có một lời xin lỗi và khiến Ronaldo cảm thấy bị đối xử thiếu công bằng. Việc cam kết bị phá vỡ lần thứ hai chính là giọt nước tràn ly khiến anh quyết định rời đội.

Dù thừa nhận hành động rời trại tập trung là sai và gửi lời xin lỗi chân thành tới các đồng đội cùng người hâm mộ, Ronaldo khẳng định trong suốt gần 25 năm cống hiến, anh chưa bao giờ can thiệp vào chuyên môn của các HLV. Anh chỉ lựa chọn rút lui khi sự chân thành và các thỏa thuận không còn được tôn trọng. Mặc dù vậy, siêu sao người Bồ Đào Nha khẳng định cánh cửa đội tuyển vẫn chưa hoàn toàn đóng lại, anh sẵn sàng tái xuất và chiến thắng cùng Bồ Đào Nha nếu đạt thể trạng tốt nhất và nhận được sự thành thật từ ban huấn luyện.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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