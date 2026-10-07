Ronaldo đăng tâm thư 10 trang nói hết về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, xác nhận chưa từ giã đội tuyển

Những luồng thông tin trái chiều xung quanh tương lai của Cristiano Ronaldo ở cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia vừa qua đã chính thức có lời giải đáp. Siêu sao 41 tuổi vừa đưa ra tuyên bố quan trọng khẳng định anh chưa có ý định giã từ màu áo ĐT Bồ Đào Nha, đồng thời làm rõ những tin đồn rạn nứt mối quan hệ với HLV Jorge Jesus.

Ronaldo đã nhanh chóng dập tắt những hoài nghi này. Anh khẳng định bản thân vẫn duy trì thể trạng sung mãn, khao khát cống hiến và sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển quốc gia trong các chiến dịch quan trọng sắp tới. Việc Ronaldo cam kết gắn bó không chỉ tiếp thêm tinh thần cho các đồng đội mà còn củng cố niềm tin cho người hâm mộ xứ sở Vagabond.

Song song với câu chuyện ở đội tuyển, dư luận cũng đặc biệt quan tâm đến mối quan hệ giữa Ronaldo và HLV Jorge Jesus tại giải VĐQG Saudi Arabia (Saudi Pro League). Trước những thông tin cho rằng giữa hai cá nhân xuất sắc của bóng đá Bồ Đào Nha xuất hiện mâu thuẫn gay gắt dẫn đến bất đồng trong nội bộ, nguyên nhân thực sự đã được công bố.

Ronaldo chính thức lên tiếng (Ảnh: A Bola)

Cụ thể, Ronaldo đã đăng tâm thư 10 trang trên trang cá nhân:

Nguyên nhân văn những chia sẻ của Ronaldo:

"Đây là sự thật về những gì đã xảy ra giữa tôi và Jorge Jesus.

Như đã hứa, tôi quyết định trực tiếp kể lại những diễn biến liên quan đến đợt tập trung vừa qua của đội tuyển quốc gia.

Sau World Cup 2026, tôi chuẩn bị một lá thư gửi người dân Bồ Đào Nha. Tôi vẫn giữ lá thư ấy, trong đó có những lời tôi muốn gửi tới mọi người khi chính thức chia tay đội tuyển.

Khi giải đấu kết thúc, ngay trên chuyến bay từ Mỹ trở về, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha đề nghị và tha thiết mong tôi cân nhắc lại quyết định chia tay, bởi Liên đoàn muốn tôi tiếp tục thi đấu.

Ngay sau đó, ông hỏi ý kiến tôi về vị HLV trưởng hiện tại, người mà ông đang cân nhắc cùng một số ứng viên khác không được tiết lộ.

Tôi nói với Chủ tịch Liên đoàn rằng, theo quan điểm của mình, đó sẽ là lựa chọn đúng đắn.

Chính vì vậy, vào ngày HLV trưởng hiện tại được giới thiệu, tôi thực sự vui mừng với quyết định ấy. Đó là lựa chọn phù hợp, như những kết quả đang chứng minh.

Vài ngày sau, tân HLV đội tuyển lần đầu liên hệ với tôi, nói rằng ông muốn gặp trực tiếp. Tôi đồng ý và chúng tôi hẹn gặp khi kỳ nghỉ kết thúc.

Chúng tôi gặp nhau tại Cidade do Futebol, nơi CLB của tôi đang tập huấn chuẩn bị cho mùa giải mới.

Hôm đó, HLV nói ông trông cậy vào tôi và sự hiện diện của tôi có vai trò thiết yếu trong kế hoạch. Ngay tại cuộc gặp, ông trình bày phương án sử dụng tôi. Ông nói, tôi sẽ thi đấu trận đầu tiên và trận cuối cùng, đồng thời sẽ thay đổi từ ba đến bốn vị trí mỗi trận để điều tiết thể lực.

Khi ấy, ông đề cập khả năng tôi không cùng đội tuyển sang Na Uy và Đan Mạch. Ông ta đề nghị tôi chơi trận đầu tiên rồi ở lại Bồ Đào Nha, sau đó hội quân trở lại trước trận đấu tại sân Dragao.

Tôi lập tức từ chối. Với tôi, rõ ràng đó là đề nghị không thể chấp nhận. Việc không thi đấu ở những trận trên sân khách không có nghĩa tôi ngừng thực hiện trách nhiệm đội trưởng. Đặc quyền được ở lại Bồ Đào Nha sẽ không phải là một tấm gương tốt.

Cuối cùng, HLV đồng ý với cách nhìn nhận của tôi.

Cuộc trao đổi có sự chứng kiến của Simao Coutinho - Giám đốc thể thao Al-Nassr, là một trong những người góp phần đưa ông về CLB năm 2025.

Một ngày trước khi đợt tập trung bắt đầu, HLV chủ động đề nghị tới nhà tôi ở Lisbon để tiếp tục trao đổi. Cuộc trò chuyện diễn ra bình thường và toàn bộ những nguyên tắc đã thống nhất hồi tháng 8 vẫn được giữ nguyên.

Tôi thi đấu trận tại Alvalade và không có bất kỳ phản ứng nào khi bị thay ra. Tôi tự tay trao băng đội trưởng cho Bruno Fernandes, hoàn toàn không nghĩ rằng đó có thể là những bước chạy cuối cùng của mình trên cương vị cầu thủ và đội trưởng ĐTQG. Điều quan trọng với tôi hôm ấy là chiến thắng của đội. Chiến thắng luôn mang lại niềm vui; được chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha và vì đất nước mình còn tuyệt vời hơn nữa.

Vào bữa trưa ngày diễn ra trận đấu tại Na Uy, một trợ lý HLV tới bàn ăn của đội và thông báo rằng HLV muốn nói chuyện với tôi.

Tôi vô cùng bất ngờ khi ông hỏi liệu tôi có đủ thể lực thi đấu 30 phút hay không. Khi ấy, tôi đang hoàn toàn tập trung vào việc hồi phục, vẫn sinh hoạt cùng các đồng đội như mọi khi và nghĩ rằng mình sẽ không thi đấu hôm đó. Tôi không có vấn đề gì với chuyện ấy.

Đề nghị này nằm ngoài kế hoạch hồi phục và tập luyện của tôi, bởi theo dự kiến, tôi chỉ ra sân trở lại vào ngày mùng 4 tại Dragao. Nhưng tất nhiên, tôi đồng ý. Ông đáp rằng tôi hãy sẵn sàng vì sẽ được thi đấu 30 phút.

Phần còn lại thì mọi người đều biết. Tôi khởi động từ giờ nghỉ giữa hai hiệp, nhìn từng phút trôi qua nhưng không được gọi vào sân.

HLV đã thất hứa với tôi.

Khi trận đấu kết thúc, tôi chỉ muốn mọi chuyện khép lại bằng chiến thắng và được ở một mình. Tôi không ra chào người hâm mộ. Đó là thiếu sót hoàn toàn thuộc trách nhiệm của tôi và lẽ ra không nên xảy ra. Tôi xin lỗi những người Bồ Đào Nha đã cổ vũ hết mình cho chúng tôi tại đó, xin lỗi các cổ động viên và cả những người không mang quốc tịch Bồ Đào Nha nhưng có thể đã tới sân để xem tôi thi đấu, những người mà tôi có thể khiến họ thất vọng.

Hai ngày sau, tôi, HLV và Simao Coutinho có cuộc trao đổi, bởi chính Simao là người đã chứng kiến những cuộc trò chuyện của chúng tôi hồi tháng 8. Đó là cuộc nói chuyện sâu sắc, hết sức thẳng thắn, không né tránh bất cứ điều gì.

Chúng tôi thống nhất rằng chỉ có một cách để khép lại vụ việc: HLV nhắc lại trong phòng họp báo những điều ông vừa nói riêng với tôi trước sự chứng kiến của Simao Coutinho.

Nội dung thống nhất rất đơn giản: HLV sẽ mở đầu cuộc họp báo bằng vấn đề này, nói rõ sự thật để khép lại câu chuyện. Ông sẽ khẳng định tôi chưa bao giờ đòi hỏi phải được thi đấu dù chỉ một phút; chính ông, chứ không phải bất kỳ ai khác, đã đề xuất kế hoạch sử dụng tôi trong đợt tập trung này. Việc yêu cầu tôi khởi động rồi không đưa vào sân là một sai lầm và nếu gặp lại tình huống tương tự, ông sẽ không làm như vậy.

Cuộc gặp kết thúc bằng việc HLV đề nghị ôm tôi, hứa sẽ nói tại cuộc họp báo đúng những gì vừa trao đổi và mọi chuyện sẽ được giải quyết. Tôi sẽ không thi đấu ở Đan Mạch, nhưng sẽ ra sân trong trận tại Dragao. Tất cả những điều đó đều có Simao Coutinho chứng kiến.

Theo đề nghị của HLV, sau đó ông, Simao Coutinho và Tiago Craveiro tổ chức một cuộc họp trực tuyến để tổng hợp những nội dung chúng tôi đã trao đổi.

Một văn bản ngắn được soạn thảo, do chính tôi xác nhận nội dung và được chuyển tới HLV theo yêu cầu của ông, với sự biết rõ của tôi.

Cuộc họp báo diễn ra như mọi người đã thấy: thái độ của ông hoàn toàn khác với lúc gặp chúng tôi. Tôi nghe thấy những lời lẽ và sự gay gắt mà tôi tin mình không đáng phải nhận, cùng thái độ kiểu "tôi muốn, tôi có quyền, tôi ra lệnh" - điều ông không hề thể hiện, dù chỉ một chút, trong cuộc nói chuyện riêng với tôi ngày hôm trước.

Những nội dung tôi đã xác nhận như sau:

Tôi nghĩ cần làm rõ một số điều trước khi nói về Đan Mạch, bởi đó cũng là sự thật:

1. Chính tôi, chứ không phải ai khác, đã đề xuất với Cristiano kế hoạch dành cho cậu ấy ở đội tuyển quốc gia trong mùa giải này. Đó là một cuộc trao đổi dài và rất tốt đẹp.

2. Tôi hiểu cậu ấy hết lòng với đội tuyển và yêu đội tuyển đến mức nào, hiểu tầm ảnh hưởng của cậu ấy trên toàn thế giới, đặc biệt là vai trò và những ảnh hưởng tích cực mà cậu ấy mang lại cho đội tuyển suốt 24 năm liên tiếp.

3. Cristiano đã chấp nhận kế hoạch tôi đề xuất.

4. Cậu ấy chưa bao giờ chất vấn những lựa chọn của tôi. Cậu ấy luôn gương mẫu, tận tâm và chuyên nghiệp.

5. Trận đấu tại Na Uy không nằm trong kế hoạch tôi xây dựng cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy đã hồi phục thể lực sau trận đầu tiên nên báo trước rằng tôi có thể cần sử dụng cậu ấy. Cristiano đồng ý.

6. Tôi đã sai khi yêu cầu một cầu thủ có tầm vóc như Pele hay Maradona khởi động rồi không đưa vào sân. Nếu là bây giờ, tôi sẽ không làm như vậy.

7. Để khép lại vấn đề: tôi muốn Cristiano tiếp tục ở đội tuyển quốc gia. Thực tế, tôi không chỉ muốn, mà rất muốn điều đó. May mắn là cậu ấy cũng tin tưởng tôi. Cậu ấy đã tin tôi tại Al-Nassr và vẫn tin tôi ở đây.

8. Về việc không chào người hâm mộ, chúng tôi đã nói chuyện. Một người đã thi đấu hơn 230 trận cho đội tuyển không cần tôi dạy về tình yêu dành cho Bồ Đào Nha. Đó là một khoảnh khắc thất vọng, không thể xóa đi mọi điều cậu ấy đã làm. Cậu ấy là cầu thủ ký tặng nhiều nhất, chụp ảnh cùng người hâm mộ nhiều nhất và thể hiện tình cảm với họ nhiều nhất. Đừng tạo ra vấn đề ở nơi vốn không có vấn đề. Khi không vui, chúng ta có phản ứng. Chỉ vậy thôi.

Như vậy, không nội dung nào trong số đó yêu cầu HLV phải xin lỗi tôi.

Đó là lần thứ hai ông thất hứa với tôi.

Tôi quyết định rời nơi tập trung, không chờ thêm một lần thất hứa nào nữa. Với tôi, sự thật vẫn là điều quan trọng nhất trong mối quan hệ giữa con người với nhau. Dù đau lòng đến đâu, hãy nói sự thật với tôi.

Thực tế, trong cuộc nói chuyện với Chủ tịch Liên đoàn và HLV vào sáng ngày diễn ra cuộc họp báo ấy, tôi đã nhắc lại rằng nếu không muốn tôi ở đó, họ hãy nói thẳng.

Chỉ cần họ thành thật với tôi. Tôi sẽ chấp nhận và hứa rằng chúng tôi sẽ cùng chuẩn bị một cuộc chia tay đẹp đẽ, như tôi vẫn mơ ước, để không ai phải giận ai.

Tôi nhớ rõ như thể chuyện vừa xảy ra hôm nay. Cả hai cùng trả lời rằng không phải như vậy, rằng vị trí của tôi vẫn là ở đội tuyển quốc gia.

Trong gần 25 năm sự nghiệp, chưa bao giờ tôi can thiệp vào quyết định chuyên môn hay chiến thuật của bất cứ HLV nào ở CLB hoặc đội tuyển.

Dù thuận lợi hay không, tôi vẫn chấp nhận những yêu cầu họ đưa ra. Tôi tôn trọng quyết định của họ. Nhưng khi họ thất hứa với tôi, tôi cảm thấy mình không còn thuộc về nơi đó.

Tôi cũng nợ các đồng đội ở đội tuyển một lời xin lỗi vì đã rời nơi tập trung.

Dù niềm tin của tôi vào lời nói của HLV đã hoàn toàn đổ vỡ, như những người chứng kiến các cuộc trao đổi có thể xác nhận, tôi vẫn không nên làm như vậy. Trách nhiệm hoàn toàn thuộc về tôi.

Một lần nữa, tôi xin lỗi người dân Bồ Đào Nha. Nhưng với tôi, việc một người không giữ lời có ý nghĩa quyết định. Tôi cảm thấy từ thời điểm ấy, việc mình tiếp tục ở lại chỉ gây ảnh hưởng xấu tới tập thể. Và tôi đã làm điều mình luôn nói sẽ làm khi không còn cảm thấy bản thân có ích: thu dọn hành lý và rời đi.

Liên đoàn Bóng đá Bồ Đào Nha cần xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật đối với hành động của tôi. Tôi hiểu rằng án phạt không nên có bất cứ tình tiết giảm nhẹ nào. Tôi không chỉ là một cầu thủ bình thường; tôi là đội trưởng, và điều đó phải được xem là tình tiết tăng nặng.

Tôi đã xin lỗi, nhưng tôi biết mỗi hành động đều phải đi kèm trách nhiệm. Bất kỳ ai gắn bó với bóng đá như tôi đều hiểu rằng, bất kể vị thế của mỗi người ra sao, các quy định đều áp dụng như nhau.

Liên quan đến chuyện này, tôi đã nghe rất nhiều lời bàn luận về những trận đấu chia tay, rằng tôi cần có một cuộc chia tay xứng đáng và Liên đoàn muốn trao cho tôi cơ hội ấy.

Cuộc sống đã dạy tôi qua những lần bụng đói mà chẳng có gì để ăn, rằng không ai cho không ai điều gì.

Tôi có thể hứa với tất cả người hâm mộ Bồ Đào Nha rằng chúng ta sẽ có một hoặc nhiều trận đấu chia tay. Sẽ có thời điểm dành cho điều đó.

Nhưng khi nghĩ về ĐTQG, điều tôi thực sự nghĩ tới là thi đấu và cạnh tranh. Đó cũng là suy nghĩ của tôi vào ngày nhận tin cha mình qua đời.

Khi ấy, tôi đang tập trung cùng đội tuyển và quyết định ở lại cho tới khi trận đấu ngày hôm sau kết thúc. Tôi đã làm vì đất nước điều mà mình sẽ không bao giờ làm cho bất kỳ CLB nào.

Vì vậy, nếu vẫn khỏe mạnh, vẫn thi đấu cho CLB và hy vọng vẫn ghi bàn, sau khi chấp hành án đình chỉ có thể được áp dụng, tôi sẽ tiếp tục sẵn sàng để thi đấu và giành chiến thắng vì đội tuyển Bồ Đào Nha của chúng ta.

Hãy tin tôi, đây là sự thật chân thành nhất.

Cristiano Ronaldo".