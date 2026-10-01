Tỷ phú Trần Đình Long tuyển thêm nhân sự, thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng: Có vị trí chỉ cần bằng Trung cấp, được miễn phí ăn ở

Theo thông tin trên website tuyển dụng chính thức của Tập đoàn Hòa Phát - doanh nghiệp trong hệ sinh thái của tỷ phú Trần Đình Long - đang có nhu cầu bổ sung nhân sự cho nhiều vị trí khác nhau. Đáng chú ý, một số tin tuyển dụng có thời hạn nhận hồ sơ kéo dài tới ngày 31/12/2026.

Các vị trí đang tuyển gồm trưởng bộ phận quản lý thi công, trưởng bộ phận hồ sơ thanh quyết toán, trưởng bộ phận hiện trường, trưởng bộ phận an toàn và thủ kho công trường. Riêng nhóm này có tổng cộng 18 chỉ tiêu tuyển dụng theo thông tin công bố trên website Hòa Phát. Ngoài ra, tập đoàn còn đang nhận hồ sơ cho một số vị trí khác như nhân viên kỹ thuật môi trường hay chuyên viên tổ chức sự kiện.

Thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng, thưởng thêm 1-3 tháng lương

Một trong những vị trí có chế độ đáng chú ý là Trưởng bộ phận hiện trường, tuyển 5 người.

Ứng viên được yêu cầu là nam, trong độ tuổi 30-45, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Về trình độ, doanh nghiệp chấp nhận ứng viên tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng hoặc Đại học các chuyên ngành liên quan đến xây dựng.

Tập đoàn của tỷ phú Trần Đình Long đang tuyển thêm nhân sự cho nhiều vị trí, trong đó có việc thu nhập tới 30 triệu đồng/tháng (Ảnh 24h)

Công việc chủ yếu liên quan tới quản lý các hạng mục tại công trường, phân công nhiệm vụ cho nhân sự trong bộ phận, lập và giám sát tiến độ thi công, đồng thời phối hợp với các bên để xử lý những vấn đề phát sinh tại hiện trường.

Theo thông báo tuyển dụng, mức thu nhập dành cho vị trí này được thỏa thuận tùy trình độ và kinh nghiệm, dao động 25-30 triệu đồng/tháng.

Bên cạnh tiền lương, người lao động còn được hưởng tháng lương thứ 13. Cuối năm, tùy kết quả đánh giá xếp loại, nhân sự có thể được thưởng thêm từ 1 đến 3 tháng lương.

Một quyền lợi khác đáng chú ý là nhân viên làm việc tại dự án được miễn phí 2 bữa ăn mỗi ngày và chỗ ở. Người lao động cũng được hưởng các chế độ khác như nghỉ mát hè, khám sức khỏe định kỳ, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp theo quy định.

Hạn nhận hồ sơ của vị trí này kéo dài đến ngày 31/12/2026.

Một vị trí khác cũng trả tới 30 triệu đồng/tháng

Hòa Phát cũng đang tuyển 2 người cho vị trí Trưởng bộ phận an toàn, với chính sách thu nhập tương tự.

Ứng viên phải là nam, 30-45 tuổi, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm. Yêu cầu bằng cấp cũng khá rộng khi chấp nhận người tốt nghiệp từ Trung cấp, Cao đẳng đến Đại học các chuyên ngành liên quan đến bảo hộ lao động, an toàn lao động.

Một số vị trí tại Hòa Phát chấp nhận ứng viên tốt nghiệp từ Trung cấp và có chính sách hỗ trợ ăn, ở khi làm việc tại dự án (Ảnh Govi)

Người đảm nhiệm công việc sẽ phụ trách xây dựng và triển khai các quy trình an toàn tại công trường, đánh giá rủi ro, tổ chức huấn luyện an toàn lao động, xử lý các sự cố và làm việc với cơ quan chức năng khi cần thiết.

Thu nhập công bố cho vị trí này cũng ở mức 25-30 triệu đồng/tháng tùy năng lực và kinh nghiệm. Nhân sự được hưởng tháng lương thứ 13, thưởng xếp loại cuối năm từ 1-3 tháng lương, đồng thời được miễn phí 2 bữa ăn mỗi ngày và nhà ở khi làm việc tại dự án.

Hạn ứng tuyển cũng là ngày 31/12/2026.

Vị trí thủ kho công trường

Không chỉ tuyển các vị trí quản lý, doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Hòa Phát còn tìm 5 nhân sự cho công việc thủ kho công trường. Tin tuyển dụng này cũng có hạn nhận hồ sơ đến hết năm.

Theo danh sách tuyển dụng của Hòa Phát, ngoài 5 thủ kho, doanh nghiệp còn cần 5 trưởng bộ phận hồ sơ thanh quyết toán, 5 trưởng bộ phận hiện trường, 2 trưởng bộ phận an toàn và 1 trưởng bộ phận quản lý thi công.

Như vậy, riêng nhóm vị trí này đã có 18 chỉ tiêu tuyển dụng vẫn còn thời hạn nhận hồ sơ đến ngày 31/12.

Nhiều tin tuyển dụng trong hệ sinh thái Hòa Phát vẫn còn thời hạn nhận hồ sơ đến cuối năm 2026 (Ảnh Career Link)

Trong khi đó, ở cấp tập đoàn, Hòa Phát cũng đang tuyển chuyên viên tổ chức sự kiện làm việc tại Hà Nội, hạn nhận hồ sơ ngày 31/10. Một đơn vị khác thuộc hệ sinh thái Hòa Phát tuyển thêm nhân viên kỹ thuật môi trường, với thời hạn ứng tuyển đến ngày 30/12.

Như vậy, tại thời điểm đầu tháng 10, hệ sinh thái Hòa Phát đang có nhu cầu tuyển ít nhất 20 nhân sự cho các vị trí nói trên.

Hòa Phát là tập đoàn do tỷ phú Trần Đình Long làm Chủ tịch HĐQT, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như gang thép, bất động sản, nông nghiệp, điện máy gia dụng, container và chế tạo kim loại. Việc tiếp tục tuyển nhân sự cho nhiều bộ phận cho thấy nhu cầu bổ sung nguồn lực vẫn đang diễn ra ở các đơn vị thuộc hệ sinh thái tập đoàn.