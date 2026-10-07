Hôm qua - 6/10, nhiều người được huy động làm nhiệm vụ đặc biệt tại sân bay Long Thành

Ngày 6/10, tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (LTIA) đã diễn ra một hoạt động đặc biệt. Không chỉ nhân sự sân bay, nhiều lực lượng thuộc các đơn vị khác nhau cũng được huy động để phối hợp thực hiện một tình huống có tính chất gần với hoạt động khai thác thực tế.

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), sân bay Long Thành triển khai diễn tập mô phỏng vào buổi sáng và diễn tập tại hiện trường vào buổi chiều. Kịch bản được đưa ra là tiếp nhận và phục vụ một tàu bay chở hành khách đến từ khu vực có dịch bệnh.

Để xử lý tình huống này, sân bay Long Thành phối hợp với đơn vị tư vấn IAC, kiểm soát không lưu, kiểm dịch y tế, Công an cửa khẩu, Hải quan, đơn vị phục vụ mặt đất và hãng hàng không. Các lực lượng cùng thực hành những công việc như sàng lọc sức khỏe, phân luồng và hỗ trợ hành khách.

Ảnh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Đáng chú ý, đây hoàn toàn là tình huống giả định. Những hành khách xuất hiện trong kịch bản cũng là người tham gia mô phỏng phục vụ quá trình chạy thử, không phải một chuyến bay thực tế chở hành khách từ vùng dịch đến sân bay Long Thành.

Hoạt động ngày 6/10 nằm trong chương trình ORAT - Operational Readiness and Airport Transfer, chương trình chuẩn bị sẵn sàng khai thác và chuyển giao vận hành sân bay. Nếu việc chạy thử từng thiết bị giúp kiểm tra máy móc có hoạt động đúng hay không, ORAT đi xa hơn khi đặt con người, thiết bị và quy trình vào cùng một tình huống để kiểm tra khả năng phối hợp trước ngày đón khách thật.

Từ công trường xây dựng sang một sân bay bắt đầu "vận hành"

Cuộc diễn tập nói trên diễn ra đúng thời điểm Long Thành đang có sự chuyển đổi khá rõ từ giai đoạn thi công sang hoàn thiện, lắp đặt, tích hợp và thử nghiệm các hệ thống. Theo Cục Hàng không Việt Nam, những ngày cuối tháng 9, nhà ga hành khách Long Thành đã bước vào giai đoạn chuẩn bị vận hành thử.

Nhiều khu vực phục vụ hành khách như quầy check-in, khu gửi hành lý và hệ thống thiết bị công nghệ đang được hoàn thiện. Sân bay dự kiến ứng dụng nhiều hình thức tự phục vụ, trong đó có check-in bằng sinh trắc học và tự gửi hành lý.

Đến cuối tháng 9/2026, gói thầu xây dựng và lắp đặt thiết bị nhà ga hành khách đạt khoảng 80% giá trị hợp đồng. Riêng phần xây dựng và hoàn thiện đạt khoảng 83%, hệ thống điện khoảng 94%, trong khi thiết bị nhà ga đạt hơn 70%. Khối lượng còn lại chủ yếu tập trung ở hoàn thiện kiến trúc, cơ điện, phòng cháy chữa cháy, công nghệ thông tin và lắp đặt thiết bị.

Một số hình ảnh cập nhật tại Cảng HKQT Long Thành (Ảnh Cảng HKQT Long Thành)

Không chỉ bên trong nhà ga, hạ tầng khu bay cũng đã tiến khá xa. Cục Hàng không Việt Nam cho biết thêm gói thầu gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, sân đỗ tàu bay và các công trình liên quan đã đạt gần 99% giá trị hợp đồng, trong đó khu vực sân đỗ hoàn thành 100%. Hệ thống cung cấp nhiên liệu tàu bay đạt gần 98%, còn hệ thống điện và điều khiển đã vượt 99% và được chuyển sang thử nghiệm, tích hợp, vận hành thử.

Như vậy, những gì đang diễn ra tại Long Thành không còn đơn thuần là dựng nhà ga hay làm đường băng. Từng mắt xích của một sân bay thực thụ đang dần được kích hoạt. Sau khi thiết bị được thử riêng lẻ, bước tiếp theo là kiểm tra xem tất cả có thể vận hành cùng nhau hay không. Cuộc diễn tập ngày 6/10 chính là một phần của quá trình này.

Ảnh Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam

Cuộc chạy đua trước ngày đón khách

Dù nhiều hạng mục đã tiến sát giai đoạn hoàn thiện, Long Thành vẫn còn một khối lượng công việc đáng kể. Tại cuộc kiểm tra ngày 4/10, Bộ Xây dựng báo cáo khối lượng thực hiện toàn Cảng hàng không quốc tế Long Thành đã đạt gần 80%. Tuy nhiên, một số hạng mục quan trọng như nhà ga hành khách, giao thông nội cảng và hạ tầng kỹ thuật, nhà ga hàng hóa, nhà để xe vẫn còn nhiều phần việc cần đẩy nhanh.

Diễn biến mới nhất đến ngày 7/10 cho thấy giai đoạn nước rút đang được siết chặt hơn. Theo Thông báo số 516/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ, dự án giai đoạn 1 phải hoàn thành và đưa vào khai thác trong năm 2026. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc yêu cầu ACV rà soát toàn bộ khối lượng còn lại, xác định rõ những hạng mục phục vụ khai thác thương mại, thời điểm chạy thử, thời điểm vận hành thương mại và thời gian hoàn thành toàn bộ dự án giai đoạn 1; báo cáo trước ngày 10/10. Những hạng mục đường găng phải huy động tối đa nhân lực, máy móc và tổ chức thi công 3 ca, 4 kíp.

Điều đó cũng lý giải vì sao những ngày này tại Long Thành không chỉ có hình ảnh công nhân, kỹ sư tất bật hoàn thiện công trình mà còn xuất hiện ngày càng nhiều tình huống vận hành giả định.



