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"Điệu tango cuối cùng" của Messi ở Argentina diễn ra lúc mấy giờ, trực tiếp kênh nào?

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Thông tin về trận đấu cuối cùng của Messi trong màu áo tuyển Argentina.

Trận giao hữu giữa đội tuyển Argentina và Benin diễn ra lúc 06h00 ngày 07/10 trên chảo lửa Estadio Mas Monumental không chỉ là một cuộc so tài thể thao đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa đặc biệt. Đây được xem là trận đấu tri ân và cũng là màn chia tay chính thức của siêu sao Lionel Messi trong màu áo đội tuyển quốc gia Argentina. Trận đấu tâm điểm này sẽ được phát sóng trực tiếp độc quyền trên nền tảng TV360.

Trận đấu cuối cùng trong màu áo Argentina của Messi (Ảnh: FBNV)

Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) đã chính thức đặt tên cho sự kiện lịch sử này Điệu tango cuối cùng. Nhằm tôn vinh những đóng góp vô giá của người đội trưởng huyền thoại, AFA đã gửi lời mời đặc biệt tới toàn thể ban huấn luyện, các thành viên trong tập thể đăng quang World Cup 2022 cùng gia đình của họ tới chung vui và chứng kiến khoảnh khắc chia tay xúc động tại quê nhà.

Trận chạm trán Benin là điểm dừng chân cuối cùng trong chuỗi ba trận giao hữu quốc tế của tuyển Argentina ở đợt tập trung đợt này (sau các cuộc đối đầu với Bolivia và Burkina Faso). Dù HLV Lionel Scaloni đã chủ động xoay tua lực lượng và dành sự linh hoạt tối đa cho siêu sao 39 tuổi, toàn bộ chương trình tôn vinh lớn nhất đều được dành trọn cho màn so tài trên thánh địa Monumental.

Hành trình 21 năm và di sản vô tiền khoáng hậu

Ra mắt đội tuyển quốc gia từ năm 2005, Lionel Messi đã trải qua hơn 21 năm gắn bó sắt son với màu áo sọc xanh - trắng. Sau những năm tháng thăng trầm cùng vô số nuối tiếc ở các trận chung kết lớn, sự kiên trì của số 10 huyền thoại đã được đền đáp bằng chặng đường hoàng kim rực rỡ nhất lịch sử bóng đá nước nhà: Vô địch Copa América 2021 và 2024; Vô địch World Cup 2022 tại Qatar; Cúp Liên lục địa (Finalissima) 2022; Huy chương vàng Olympic 2008; Vô địch U20 World Cup 2005.

Khép lại sự nghiệp quốc tế ở tuổi 39, Messi trở thành huyền thoại vĩ đại nhất mọi thời đại với những con số kỷ lục vô tiền khoáng hậu: 125 bàn thắng sau 208 lần ra sân cho đội tuyển Argentina (tính cả trận đấu chia tay Benin). Ở cấp độ cá nhân, anh sở hữu bộ sưu tập vô tiền khoáng hậu với 8 Quả bóng vàng, 4 chức vô địch UEFA Champions League cùng hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác.

Đối với người dân xứ sở Tango, Messi không đơn thuần là một ngôi sao bóng đá, mà đã trở thành biểu tượng văn hóa và niềm tự hào dân tộc. Trận đấu với Benin vì thế không chỉ là một sự kiện thể thao, mà là lời chào trân trọng nhất mà bóng đá Argentina dành tặng cho cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử của mình.

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Theo Tiên

Đời sống & Pháp luật

Từ Khóa:
Messi

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