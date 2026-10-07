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Phút thứ 10 khiến Messi ngơ ngác

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Messi ngạc nhiên với khoảnh khắc BTC tri ân chính mình.

Trong trận đấu giữa Argentina và Benin sáng 7/10, Lionel Messi đã vô cùng ngạc nhiên khi trọng tài đột ngột thổi còi tạm dừng cuộc so tài ngay ở phút thứ 10. Đây hóa ra là kịch bản tri ân đặc biệt do BTC bí mật dàn xếp nhằm vinh danh siêu sao sở hữu chiếc áo số 10 huyền thoại.

Trận giao hữu đang diễn ra theo nhịp độ bình thường thì tiếng còi của trọng tài chính bất ngờ vang lên khi đồng hồ điểm sang phút thứ 10. Thủ quân của đội tuyển Argentina hoàn toàn bất ngờ trước quyết định này. Anh ngơ ngác đứng giữa sân, liên tục nhìn xung quanh để tìm hiểu xem có sự cố chuyên môn hay lỗi phạm lỗi nào vừa diễn ra.

Messi ngơ ngác về khoảnh khắc BTC tri ân mình (Ảnh: Getty)

Theo tiết lộ từ truyền thông quốc tế, Messi hoàn toàn không được ban tổ chức báo trước về kế hoạch này. Sự ngỡ ngàng của siêu sao 39 tuổi nhanh chóng nhường chỗ cho niềm xúc động khi các cầu thủ Benin tiến lại gần bắt tay, ôm và gửi lời chúc mừng tới anh.

Cùng lúc đó, trên các khán đài, hàng vạn khán giả đồng loạt đứng dậy hô vang tên Messi. Những chùm pháo hoa rực rỡ được bắn lên xung quanh SVĐ, tạo nên không gian lễ hội hoành tráng dành riêng cho siêu sao người Argentina.

Việc lựa chọn cột mốc phút thứ 10 mang ý nghĩa biểu tượng sâu sắc, gắn liền với số áo đã làm nên tên tuổi của Messi trong suốt gần hai thập kỷ cống hiến cho Argentina. Thay vì chỉ tổ chức các nghi thức trước hoặc sau trận đấu như thông thường, ban tổ chức đã quyết định chèn màn tri ân vào ngay trong thời gian thi đấu chính thức.

Chính phản ứng chân thật, bất ngờ của nhân vật chính – người vốn đã quen với muôn vàn lễ vinh danh lớn nhỏ đã biến khoảnh khắc gián đoạn ở phút thứ 10 trở thành điểm nhấn cảm xúc và đáng nhớ nhất của trận đấu.

Siêu phẩm của Messi

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

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