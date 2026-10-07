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Tin vui cho hàng triệu người dân ở TP.HCM: Miễn phí 100% dịch vụ này không thời hạn

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Người dân đang sinh sống ở TP.HCM cần cập nhật thông tin này kẻo mất quyền lợi.

Theo thông tin từ Trung tâm báo chí TP.HCM, thực hiện Nghị quyết của HĐND TP.HCM về quy định phí tham quan di tích lịch sử và các bảo tàng, từ 1/10, trẻ em, học sinh, sinh viên, người khuyết tật đặc biệt nặng, người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo được miễn phí vé tham quan tại các bảo tàng do Sở Văn hóa và Thể thao quản lý.

Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM là một trong những điểm đến được giới trẻ yêu thích (Ảnh: Sưu tầm)

Bên cạnh việc miễn phí vé, các đơn vị này cũng điều chỉnh giá vé với mức phí tham quan là 60.000 đồng/người/lượt, bắt đầu từ ngày 1-10. Mức phí này áp dụng cho khách tham quan trong nước và quốc tế.

Theo Nghị quyết, Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, Bảo tàng Mỹ thuật TP.HCM, Bảo tàng TP.HCM, Bảo tàng Lịch sử TP.HCM, Bảo tàng Bà Rịa - Vũng Tàu, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Nhà tù Côn Đảo (bao gồm Bảo tàng Côn Đảo): 60.000 đồng/người/lượt. Di tích lịch sử Bạch Dinh 30.000 đồng/người/lượt.

Bảo tàng Hồ Chí Minh - chi nhánh TP.HCM, Bảo tàng Tôn Đức Thắng, Bảo tàng Phụ nữ Nam Bộ, Bảo tàng Bình Dương: chưa tổ chức thu phí.

Các trường hợp được giảm 50% phí tham quan gồm: Các đối tượng được hưởng chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa (theo quy định tại Điều 2 Quyết định số 170/2003 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách ưu đãi hưởng thụ văn hóa);

Người cao tuổi; người khuyết tật nặng; người có công với cách mạng, đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, nghệ nhân nhân dân, nghệ nhân ưu tú.

Theo đó, các đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi về vé tham quan cần mang theo căn cước công dân hoặc giấy tờ có liên quan để chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm phí theo quy định.

Riêng Bảo tàng Chứng tích Chiến tranh, du khách có thể đăng ký vé miễn phí trực tuyến trước khi đến tham quan và mang theo căn cước công dân và thẻ học sinh/sinh viên để đối chiếu. Đây là hình thức đăng ký trước, giúp người tham quan chủ động hơn.

Theo Đinh Anh

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