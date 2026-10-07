Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Số tiền thưởng người giành vòng nguyệt quế đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia nhận được

| | Sống

Từ chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên năm 1999 đến nay, Đường Lên Đỉnh Olympia đã có nhiều thay đổi, trong đó có cả giá trị phần thưởng dành cho người chiến thắng.

Đường Lên Đỉnh Olympia là sân chơi kiến thức quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh Việt Nam, đồng thời là một trong những gameshow được khán giả truyền hình yêu thích suốt nhiều năm qua. Chương trình lên sóng số đầu tiên vào cuối tháng 3/1999 và đến nay đã bước sang năm thứ 26, trở thành gameshow truyền hình có tuổi đời lâu nhất của VTV.

Trong suốt lịch sử chương trình, chiếc vòng nguyệt quế đã trở thành biểu tượng quen thuộc với nhiều thế hệ học sinh. Thế nhưng, không phải ai cũng biết người đầu tiên được đội chiếc vòng nguyệt quế ấy là ai và phần thưởng khi đó có giá trị bao nhiêu.

Được biết, cuộc thi đầu tiên trong lịch sử Đường Lên Đỉnh Olympia cũng chính là Tuần 1, Tháng 1, Quý 1 của Olympia 1 với sự tham gia của 4 thí sinh gồm Phạm Hồng Mai, Trần Phương Nam, Nguyễn Hồ Lan và Đặng Thị Xuân Phương. Kết quả, Phạm Hồng Mai, học sinh lớp 11A1 trường PTTH Kim Liên, Hà Nội, giành chiến thắng với 160 điểm.

Sân khấu Olympia mùa đầu tiên (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia Wiki)

Với chiến thắng trong cuộc thi đầu tiên được phát sóng, Phạm Hồng Mai đã trở thành người đầu tiên giành vòng nguyệt quế Olympia và nhận phần thưởng trị giá 1,3 triệu đồng, tương đương 200 USD theo cơ cấu giải thưởng của chương trình thời điểm đó. Chia sẻ về phần thưởng này, nữ sinh Phạm Hồng Mai khi ấy cho biết sẽ cho vào quỹ lớp 200k, ủng hộ đội bóng lớp 100k, dành một phần tiền để khao bạn bè, còn lại thì để nhét lợn.

Như vậy, người nhất tuần của Olympia thứ nhất sẽ nhận được 1,3 triệu tiền thưởng. Cần nhấn mạnh rằng, con số này là giải thưởng của cuộc thi tuần, không phải mức thưởng chung cho tất cả các vòng của Olympia. Người nhất tháng, nhất quý và nhà vô địch năm sẽ nhận những mức thưởng khác nhau theo từng giai đoạn của chương trình.

Trải qua hơn hai thập kỷ, giá trị giải thưởng của Olympia cũng nhiều lần thay đổi. Từ mức 1,3 triệu đồng của năm 1999, đến mùa thứ 23, giải nhất tuần đã được nâng lên 10 triệu đồng và duy trì ở mức này cho đến hiện tại. Còn với các vòng tháng, quý và chung kết năm, giá trị giải thưởng cũng đã thay đổi đáng kể qua 26 năm, trong đó giải thưởng dành cho nhà vô địch năm hiện ở mức 50.000 USD.

Nam MC duy nhất dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia đúng 1 mùa rồi rời VTV: Tốt nghiệp Ngoại thương rồi đi du học Úc, từng làm Giám đốc ngân hàng

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Trần Đình Long tuyển thêm nhân sự, thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng: Có vị trí chỉ cần bằng Trung cấp, được miễn phí ăn ở

Tỷ phú Trần Đình Long tuyển thêm nhân sự, thu nhập lên tới 30 triệu đồng/tháng: Có vị trí chỉ cần bằng Trung cấp, được miễn phí ăn ở Nổi bật

Học phí của Vinschool

Học phí của Vinschool Nổi bật

Nữ nhân viên ngân hàng chuyển khoản hơn 1,7 tỷ đồng cho Nguyễn Viết Hoàng: Công an và BIDV xác minh giao dịch

Nữ nhân viên ngân hàng chuyển khoản hơn 1,7 tỷ đồng cho Nguyễn Viết Hoàng: Công an và BIDV xác minh giao dịch

08:14 , 07/10/2026
Phúc Long mang niềm vui đến hơn 400 trẻ em Phường B’lao

Phúc Long mang niềm vui đến hơn 400 trẻ em Phường B’lao

08:00 , 07/10/2026
Ronaldo đăng tâm thư 10 trang nói hết về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, xác nhận chưa từ giã đội tuyển

Ronaldo đăng tâm thư 10 trang nói hết về mâu thuẫn với HLV Bồ Đào Nha, xác nhận chưa từ giã đội tuyển

07:40 , 07/10/2026
Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

Nữ sinh Hà Nội thức trắng ngắm sao, giành Vàng Olympic Thiên văn

07:21 , 07/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên