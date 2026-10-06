Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Người đầu tiên giành vòng nguyệt quế trong lịch sử 26 năm của Đường Lên Đỉnh Olympia

| | Sống

Đây là người đã tham gia cuộc thi tuần 1 - tháng 1 - quý 1 của Đường Lên Đỉnh Olympia và xuất sắc giành vòng nguyệt quế.

Đường Lên Đỉnh Olympia lên sóng lần đầu năm 1999 và tính đến nay đã bước sang năm thứ 26. Từng có cả nghìn thí sinh xuất hiện tại sân khấu Olympia trong suốt lịch sử chương trình và để có thể nhớ hết được họ là ai, đến từ đâu, rõ ràng là một điều bất khả thi.

Tuy nhiên, nhân dịp Olympia 26 đang bước vào những chặng đường cuối cùng, hãy quay ngược thời gian về quá khứ để tìm hiểu xem ai là người đã giành được chiếc vòng nguyệt quế đầu tiên của gameshow có tuổi đời lâu nhất nhì VTV này nhé. Không phải "fan cứng" của chương trình thì chưa chắc đã biết đâu.

Hình ảnh sân khấu Olympia những ngày tháng đầu tiên (Ảnh: Đường Lên Đỉnh Olympia Wiki)

Được biết, Đường Lên Đỉnh Olympia tuần 1 tháng 1 quý 1 năm đầu tiên phát sóng vào lúc 11 giờ 5 phút ngày 28 tháng 3 năm 1999. Trận thi đầu tiên ấy là cuộc "so tài" của 4 thí sinh gồm: Phạm Hồng Mai (Trường PTTH Kim Liên, Hà Nội), Trần Phương Nam (Trường PTTH Trần Phú, Hà Nội), Nguyễn Hồ Lan (Trường PTTH Việt Đức, Hà Nội) và Đặng Thị Xuân Phương (trường PTTH Nguyễn Trãi, Hà Nội).

Kết quả chung cuộc, vòng nguyệt quế đã thuộc về nữ sinh Phạm Hồng Mai (có nơi ghi là Phan Hồng Mai) với số điểm 160. Về nhì là Trần Phương Nam với 140. Cả hai sau đó cũng có mặt tại trận thi tháng 1 quý 1 năm đầu tiên - nơi Hồng Mai về đích ở vị trí thứ 3 với 60 điểm, còn Phương Nam về nhì với 100 điểm.

Theo những thông tin hiếm hoi còn tìm được, Hồng Mai khi ấy đang là học sinh lớp 11A1 trường PTTH Kim Liên - Hà nội. Nữ sinh này sở hữu thế mạnh là môn Văn và từng tham dự nhiều kỳ thi học sinh giỏi Văn cấp thành phố từ lớp 6 đến lớp 11. Một bật mí thú vị là sau khi thi Olympia, nữ sinh đã cùng cô giáo chủ nhiệm và bạn bè đi chơi ở công viên Thủ Lệ.

27 năm đã trôi qua kể từ ngày ấy, không rõ chủ nhân vòng nguyệt quế Olympia đầu tiên hiện đang ở đâu, làm gì nhưng chắc chắn, kỷ niệm với Olympia hẳn vẫn nằm đâu đó trong ký ức cô. Còn hành trình của Olympia thì vẫn thế, thú vị, bền bỉ, cho đến tận hôm nay.

Liên tiếp dẫn đầu, nam sinh Hà Nội giành nguyệt quế tuần Olympia với 390 điểm

Theo Thiên An

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thành phố trẻ nhất Việt Nam quy hoạch hơn 1.100 ha đất cho 1 mục tiêu quan trọng, hút loạt dự án nghìn tỷ của các “ông lớn” danh tiếng từ Hà Nội về đầu tư

Thành phố trẻ nhất Việt Nam quy hoạch hơn 1.100 ha đất cho 1 mục tiêu quan trọng, hút loạt dự án nghìn tỷ của các “ông lớn” danh tiếng từ Hà Nội về đầu tư Nổi bật

Một chiếc Boeing 747 khổng lồ dài hơn 70 m, sải cánh 64 m, sở hữu 4 động cơ, chở được tới 127 tấn hàng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất

Một chiếc Boeing 747 khổng lồ dài hơn 70 m, sải cánh 64 m, sở hữu 4 động cơ, chở được tới 127 tấn hàng, cất cánh từ sân bay Tân Sơn Nhất Nổi bật

Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 500 tỷ đồng/năm, tuyển giảng viên thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng

Việt Nam có 1 trường đại học chi lương 500 tỷ đồng/năm, tuyển giảng viên thu nhập lên đến 85 triệu đồng/tháng

10:57 , 06/10/2026
Một ngành mới toanh vừa xuất hiện trong danh mục giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam: Cũng là STEM nhưng lạ lắm, thu nhập có thể lên tới 45 triệu/tháng

Một ngành mới toanh vừa xuất hiện trong danh mục giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam: Cũng là STEM nhưng lạ lắm, thu nhập có thể lên tới 45 triệu/tháng

10:34 , 06/10/2026
Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex vàng hồng trị giá 1,7 tỷ đồng “bốc hơi” trong phòng riêng

Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex vàng hồng trị giá 1,7 tỷ đồng “bốc hơi” trong phòng riêng

10:22 , 06/10/2026
Tất cả các gia đình đang dùng miếng bọt biển rửa bát xin chú ý!

Tất cả các gia đình đang dùng miếng bọt biển rửa bát xin chú ý!

10:22 , 06/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên