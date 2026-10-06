Công an xác minh chiếc đồng hồ Rolex vàng hồng trị giá 1,7 tỷ đồng “bốc hơi” trong phòng riêng

Khoảng 7 giờ ngày 3/10/2026, Công an phường Ea Kao tiếp nhận tin báo của một công dân về việc bị mất chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex, vỏ màu vàng hồng.

Ngay sau khi nhận thông tin, Công an phường Ea Kao báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh, đồng thời phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Phòng Kỹ thuật hình sự triển khai các biện pháp xác minh, truy xét, tập trung làm rõ những người có liên quan.

Trong quá trình xác minh, lực lượng chức năng tiến hành rà soát các mối quan hệ, dấu vết và tài liệu liên quan, qua đó từng bước khoanh vùng người nghi vấn.

Trên cơ sở những tài liệu, chứng cứ thu thập được, người liên quan đã khai nhận hành vi lấy chiếc đồng hồ. Lực lượng Công an sau đó xác định được nơi cất giấu và thu hồi chiếc Rolex để quản lý, xử lý theo quy định.

Chưa đầy 24 giờ kể từ khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Ea Kao đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Đắk Lắk xác minh, làm rõ vụ trộm cắp chiếc đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng, đồng thời thu hồi tài sản.

Theo điều tra ban đầu, đối tượng có quen biết với chủ nhà và từng đến nhà người này để làm chung nhiều công việc. Trong thời gian qua lại, người này biết phòng ngủ của vợ chồng bạn có nhiều tài sản giá trị nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 3h45 ngày 3/10, lợi dụng lúc vợ chồng chủ nhà đang ngủ, người này đột nhập từ ban công vào bên trong. Sau đó, đối tượng lấy chiếc đồng hồ Rolex rồi rời đi, với mục đích bán lấy tiền tiêu xài.

Sau khi làm rõ vụ việc và thu hồi tài sản, Công an phường Ea Kao hoàn tất hồ sơ ban đầu, chuyển vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Việc nhanh chóng xác minh và thu hồi tài sản cho thấy hiệu quả phối hợp giữa Công an phường Ea Kao với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh trong công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người dân và giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn.

Qua vụ việc, Công an phường Ea Kao khuyến cáo người dân nâng cao ý thức tự bảo vệ tài sản, kể cả trong những mối quan hệ quen biết, thân thiết. Người dân không nên chủ quan để lộ thông tin về tài sản có giá trị, nơi cất giữ hoặc tạo điều kiện để người khác dễ dàng tiếp cận, quản lý tài sản của mình.

Đối với tài sản có giá trị lớn, người dân cần chủ động áp dụng các biện pháp bảo quản, bảo vệ phù hợp. Khi phát hiện mất tài sản hoặc có dấu hiệu nghi vấn, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an để kịp thời xác minh, xử lý.

Rolex là thương hiệu đồng hồ xa xỉ của Thụy Sĩ, nổi tiếng với các dòng sản phẩm có giá trị cao và được nhiều người sưu tầm trên thế giới quan tâm. Được thành lập từ năm 1905, Rolex hiện là một trong những tên tuổi nổi bật của ngành đồng hồ cao cấp. Các sản phẩm của hãng thường được nhận diện bởi thiết kế đặc trưng, độ hoàn thiện cao và bộ máy cơ khí. Một số dòng quen thuộc có thể kể đến như Submariner, Daytona, Datejust hay GMT-Master II.

Nhiều mẫu Rolex được chế tác từ các vật liệu như vàng, thép không gỉ hoặc kết hợp kim loại quý, với mức giá có thể dao động rất lớn tùy dòng sản phẩm, chất liệu, phiên bản và tình trạng. Bên cạnh giá bán chính hãng, một số mẫu còn được giao dịch trên thị trường thứ cấp với mức giá cao. Vì vậy, đồng hồ Rolex thường được xem là tài sản có giá trị lớn, đòi hỏi người sở hữu chú ý đến việc bảo quản và cất giữ.

(Theo Công an tỉnh Đắk Lắk)