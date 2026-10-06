Một ngành mới toanh vừa xuất hiện trong danh mục giáo dục nghề nghiệp của Việt Nam: Cũng là STEM nhưng lạ lắm, thu nhập có thể lên tới 45 triệu/tháng

Tưởng chỉ có những ngành như AI, robot hay bán dẫn mới gắn với STEM, nhưng một cái tên khá bất ngờ vừa xuất hiện trong danh mục ngành, nghề giáo dục nghề nghiệp của Bộ GD&ĐT đã chứng minh lĩnh vực STEM rộng và đa dạng ơn nhiều. Đó chính là ngành Quản lý trang trại thông minh.

Cụ thể, trong danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp được ban hành tại Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT, Quản lý trang trại thông minh có mã ngành 620133, được đào tạo ở các trình độ giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Đáng chú ý, trong bảng danh mục, ngành này không có tên ngành cũ tương ứng được ghi ở cột trước đó.

Thông tư 77 được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2026. Văn bản này xây dựng danh mục mới cho giáo dục nghề nghiệp, đồng thời cho phép tiếp tục rà soát, cập nhật những ngành nghề phát sinh từ nhu cầu nhân lực và thực tiễn sản xuất, kinh doanh, dịch vụ.

Quản lý trang trại thông minh là gì?

Nếu hình dung “quản lý trang trại” đơn giản là phân công người tưới cây, cho vật nuôi ăn hoặc theo dõi mùa vụ, sự xuất hiện của từ “thông minh” cho thấy công việc này đang thay đổi khá nhiều.

Trong mô hình nông nghiệp thông minh, dữ liệu từ các cảm biến có thể được sử dụng để theo dõi nhiệt độ, độ ẩm đất, chất lượng nước, ánh sáng hoặc các yếu tố môi trường khác. Những dữ liệu này sau đó được đưa vào hệ thống để phân tích, từ đó hỗ trợ người quản lý đưa ra quyết định hoặc tự động điều khiển một số thiết bị.

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Tại Hà Nội, Kế hoạch số 179/KH-UBND về ứng dụng IoT trong nông nghiệp thông minh đặt mục tiêu hiện đại hóa hoạt động quản lý, sản xuất và giám sát nông nghiệp. Thành phố định hướng triển khai các hệ thống cảm biến theo dõi đất, nước, không khí, thời tiết, môi trường nuôi trồng và sức khỏe vật nuôi; đồng thời ứng dụng IoT vào tưới tiêu, quản lý dịch bệnh, truy xuất nguồn gốc và chuỗi cung ứng nông sản.

Điều đó cũng phần nào cho thấy một trang trại “thông minh” không chỉ là nơi có những chiếc máy móc hiện đại, mà cần người có khả năng kết nối giữa sản xuất nông nghiệp và công nghệ.

Một nghiên cứu của Trường Đại học Đà Lạt về hệ thống quản lý trang trại thông minh trong chăn nuôi cũng đề cập đến việc sử dụng IoT và AI để thu thập, theo dõi dữ liệu và phản ứng trước những thay đổi diễn ra tại trang trại cũng như trên từng vật nuôi. Các công nghệ như cảm biến, camera, dữ liệu và máy bay không người lái có thể trở thành những thành phần của hệ thống quản lý nông nghiệp thông minh.

Vì vậy, người theo hướng Quản lý trang trại thông minh có thể hình dung công việc tương lai không chỉ xoay quanh kiến thức về cây trồng, vật nuôi mà còn cần khả năng quản lý quy trình sản xuất, nhân sự, chi phí, dữ liệu và các hệ thống công nghệ được sử dụng tại trang trại.

Đây cũng là điểm khiến ngành này có màu sắc STEM khá rõ. Người học đứng ở giao điểm giữa nông nghiệp, công nghệ và quản trị: hiểu một quy trình sản xuất cần gì, đồng thời biết cách sử dụng những công cụ hiện đại để theo dõi và tối ưu quy trình đó.

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Ra trường làm gì, thu nhập thế nào?

Sau khi hoàn thành chương trình, hướng công việc không nhất thiết chỉ là trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Người học có thể hướng đến các vị trí quản lý, điều hành hoạt động sản xuất tại trang trại, doanh nghiệp nông nghiệp, hợp tác xã hoặc những mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ; ngoài ra còn có thể làm ở các vị trí liên quan đến vận hành hệ thống, quản lý sản xuất và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp.

Một số công việc cụ thể có thể bao gồm lập kế hoạch sản xuất, theo dõi năng suất, quản lý nhân sự và vật tư, kiểm soát chi phí, giám sát quy trình kỹ thuật, theo dõi dữ liệu từ hệ thống cảm biến và phối hợp với các bộ phận kỹ thuật để xử lý vấn đề phát sinh.

Mức thu nhập cũng là một điểm đáng chú ý, nhưng cần hiểu đúng rằng mức lương của vị trí quản lý trang trại không đồng nghĩa với mức lương khởi điểm của tất cả người học ngành này. Thu nhập còn phụ thuộc vào kinh nghiệm, quy mô trang trại, loại hình sản xuất, địa điểm và yêu cầu của từng doanh nghiệp.

Ở cấp độ cao hơn, một tin tuyển dụng Trưởng phòng chăn nuôi heo của một tập đoàn đưa ra mức thu nhập 30-45 triệu đồng/tháng, kèm thưởng năng suất và lương tháng 13. Vị trí này yêu cầu các năng lực như quản lý trang trại, quản lý nhân sự và chi phí, phân tích dữ liệu chăn nuôi, lập kế hoạch sản xuất và giám sát quy trình.

Một tin tuyển dụng khác tại Lâm Đồng cho vị trí Quản lý trang trại hoa cũng đưa ra mức 35-40 triệu đồng/tháng. Nhà tuyển dụng yêu cầu ít nhất 2 năm kinh nghiệm quản lý trực tiếp trang trại, có khả năng điều hành đội ngũ từ 60 nhân sự trở lên và am hiểu kỹ thuật canh tác nhà kính công nghệ cao.

Trong khi đó, một vị trí Quản lý nông trại (Farm Manager) tại Đồng Nai đang tuyển với mức từ 22 triệu đồng/tháng, yêu cầu ứng viên có ít nhất một năm kinh nghiệm chuyên môn và quản lý, cùng bằng cao đẳng trở lên.

Những con số này cho thấy khi đã đảm nhiệm vai trò quản lý, thu nhập trong lĩnh vực trang trại có thể cao hơn đáng kể so với hình dung phổ biến về các công việc nông nghiệp. Tuy nhiên, học sinh không nên hiểu rằng vừa tốt nghiệp ngành Quản lý trang trại thông minh sẽ ngay lập tức nhận 30-45 triệu đồng. Đây là những mức tham khảo từ các vị trí tuyển dụng thực tế, trong đó nhà tuyển dụng đều đặt ra yêu cầu về trình độ và kinh nghiệm.

Ở nhóm nghề nông nghiệp công nghệ cao nói chung, sinh viên ngành Nông nghiệp công nghệ cao có mức thu nhập khởi điểm khoảng 9-12 triệu đồng/tháng, sau 2-3 năm có thể đạt khoảng 15-20 triệu đồng/tháng, tùy vị trí. Các công việc được nhắc đến gồm kỹ sư công nghệ nông nghiệp kỹ thuật số, chuyên viên dự án nông nghiệp công nghệ cao và các vị trí tư vấn, chuyển giao công nghệ. Điểm chung của các vị trí này là đều cần năng lực quản lý sản xuất, nhân sự, chi phí và vận hành trang trại - những nhóm công việc mà người học ngành Quản lý trang trại thông minh có thể hướng tới sau khi tích lũy đủ kinh nghiệm.

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Nhìn chung, với những học sinh thích STEM nhưng không nhất thiết muốn theo các ngành quen thuộc như công nghệ thông tin, kỹ thuật điện hay cơ khí, Quản lý trang trại thông minh là một lựa chọn khá khác biệt. Ngành này đưa công nghệ vào một lĩnh vực tưởng như rất truyền thống, biến người quản lý trang trại từ một người chủ yếu theo dõi hoạt động sản xuất thành người phải biết đọc dữ liệu, vận hành quy trình và đưa ra quyết định dựa trên công nghệ.

Dù vậy, cũng cần lưu ý rằng việc một ngành được Bộ GD&ĐT đưa vào danh mục không đồng nghĩa tất cả trường nghề đã tuyển sinh ngành đó ngay. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn cần căn cứ vào điều kiện đào tạo, chương trình và kế hoạch tuyển sinh của mình để tổ chức đào tạo.

Tổng hợp