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Nữ nhân viên ngân hàng chuyển khoản hơn 1,7 tỷ đồng cho Nguyễn Viết Hoàng: Công an và BIDV xác minh giao dịch

| | Sống

Ngay sau khi nhận tin báo, Công an phường Thành Sen và ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh đã tiến hành xác minh, làm rõ nguồn gốc số tiền.

Mới đây, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời hỗ trợ một công dân trên địa bàn hoàn trả lại hơn 1,7 tỷ đồng do chuyển khoản nhầm. 

Nữ nhân viên ngân hàng chuyển khoản hơn 1,7 tỷ đồng cho Nguyễn Viết Hoàng: Công an và BIDV xác minh giao dịch - Ảnh 1.

Anh Nguyễn Viết Hoàng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm. Ảnh: Công an tỉnh Hà Tĩnh

Cụ thể, chiều ngày 5/10, anh Nguyễn Viết Hoàng (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện tài khoản có biến động số dư bất thường. Ngay lập tức, anh đã chủ động thông báo với Công an phường Thành Sen, đồng thời phối hợp với Công an phường và Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Tĩnh để xác minh nguồn tiền, làm rõ người chuyển nhầm.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định số tiền 1.726.200.000 đồng được chuyển nhầm từ tài khoản của chị Đ.T.H, công tác tại một ngân hàng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, anh Nguyễn Viết Hoàng đã chuyển trả toàn bộ số tiền cho người chuyển nhầm.

Hành động chủ động, trung thực của anh Nguyễn Viết Hoàng là việc làm đáng trân trọng, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong cộng đồng.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh

Theo Đinh Anh

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