Nhiều nhà trồng đinh lăng trước cửa, hóa ra còn có lý do đặc biệt này

Cây đinh lăng và quan niệm "giữ lộc"

Trong đời sống, đinh lăng thường được trồng quanh nhà, trước sân hoặc trong những khoảng đất nhỏ ở vườn. Cây có sức sống tốt, tán lá xanh quanh năm nên ngoài giá trị sử dụng còn tạo thêm màu xanh cho không gian sống.

Theo quan niệm phong thủy dân gian, màu xanh và sức sống của cây được liên tưởng tới sự sinh sôi, phát triển. Vì vậy, đinh lăng được một số gia đình xem là loại cây mang ý nghĩa giữ gìn tài lộc, giúp gia đình ổn định và làm ăn thuận lợi.

Có nơi còn quan niệm trồng đinh lăng trước nhà giúp tạo một lớp cây xanh bao quanh không gian sống, góp phần mang lại cảm giác bình yên, hài hòa. Những ý nghĩa này chủ yếu xuất phát từ quan niệm dân gian và phong thủy, không phải kết luận khoa học.

Đặc biệt, đinh lăng có bộ rễ phát triển mạnh, phần rễ và củ thường được người dân giữ lại để sử dụng theo kinh nghiệm truyền thống. Chính đặc điểm này cũng khiến cây gắn với hình ảnh bền bỉ.

Cây đinh lăng (Ảnh minh họa)

Trồng đinh lăng thế nào để vừa đẹp vừa thuận tiện?

Một lý do khiến đinh lăng được yêu thích là cây tương đối dễ trồng và có thể tận dụng nhiều bộ phận. Lá non có thể được sử dụng trong một số món ăn quen thuộc, trong khi thân, rễ và củ từ lâu đã xuất hiện trong các bài thuốc theo y học cổ truyền.

Bên cạnh giá trị sử dụng, đinh lăng còn có hình dáng đẹp. Những tán lá nhỏ, xanh tạo cảm giác mềm mại, phù hợp với không gian sân vườn hoặc những ngôi nhà có diện tích vừa phải.

Với những gia đình yêu thích cây xanh, việc trồng một vài khóm đinh lăng quanh nhà vừa tạo cảnh quan, vừa có thể tận dụng lá khi cần.

Theo cách bố trí thông thường, gia chủ có thể trồng đinh lăng ở sân vườn, hàng rào hoặc những vị trí có đủ ánh sáng. Nếu diện tích nhỏ, cây cũng có thể được trồng trong chậu.

Về phong thủy, nhiều người thích đặt cây ở khu vực phía trước hoặc hai bên lối vào với mong muốn tạo không gian xanh và mang ý nghĩa đón những điều tốt lành vào nhà. Tuy nhiên, không nên trồng cây quá sát cửa ra vào hoặc để tán cây phát triển che kín lối đi.

Quan trọng hơn, cây cần được chăm sóc thường xuyên, cắt tỉa những cành già, lá úa và giữ cho khu vực xung quanh thông thoáng. Một không gian sạch sẽ, nhiều cây xanh và có ánh sáng tự nhiên cũng giúp ngôi nhà trở nên dễ chịu hơn.

Không nên hiểu ý nghĩa phong thủy theo hướng mê tín

Đinh lăng có nhiều giá trị trong đời sống, nhưng những tác dụng về phong thủy như "hút tài lộc", "trừ vận xấu" hay "giữ tiền của" hiện chỉ nên được hiểu là quan niệm dân gian, không có cơ sở để khẳng định cây có khả năng tác động trực tiếp đến tài vận hay sức khỏe của con người.

Vì thế, nếu yêu thích đinh lăng, gia chủ có thể trồng cây trước hết vì vẻ xanh tốt, giá trị sử dụng và khả năng tạo cảnh quan. Những ý nghĩa phong thủy tốt đẹp có thể được xem như một nét văn hóa, niềm tin tích cực được nhiều gia đình gửi gắm vào cây xanh quanh nhà.