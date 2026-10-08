Bình luận gây bão của Ronaldo dưới bài đăng của Messi

Trong ngày Lionel Messi chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế đỉnh cao cùng đội tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ để lại dòng bình luận động viên đầy cảm xúc. Màn tương tác giữa hai siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/10, Lionel Messi được Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức lễ tri ân hoành tráng trên sân vận động Monumental ở Buenos Aires. Sự kiện diễn ra ngay sau chiến thắng 3-0 trước Benin, trận đấu mà Messi ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo, chính thức khép lại hành trình 21 năm khoác áo đội tuyển quốc gia đầy vinh quang của siêu sao mang áo số 10.

Sau buổi lễ đầy nước mắt, Messi đăng tải bài viết trải lòng trên trang Instagram cá nhân để gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và quê hương. Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, tài khoản chính thức có tích xanh của Cristiano Ronaldo đã xuất hiện với dòng thông điệp xúc động:

"Leo, sau rất nhiều năm cống hiến và bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước mình, anh đã làm nên lịch sử và những thành tựu ấy sẽ còn mãi. Xin chúc mừng! Tôi vô cùng tôn trọng những gì anh đã đạt được cùng Argentina. Gửi một cái ôm".

Màn tương tác hiếm hoi nhưng vô cùng ấm áp giữa hai siêu sao lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Lời nhắn của chân sút người Bồ Đào Nha đã thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Messi và Ronaldo đã tạo ra cuộc cạnh tranh kình địch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao thế giới, đặc biệt là giai đoạn cả hai cùng thi đấu tại Tây Ban Nha cho Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, vượt qua những thêu dệt về mối quan hệ cạnh tranh, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc ở chặng cuối sự nghiệp.