Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bình luận gây bão của Ronaldo dưới bài đăng của Messi

| | Lifestyle

Ronaldo gây sốt khi động viên Messi.

Trong ngày Lionel Messi chính thức nói lời chia tay sự nghiệp quốc tế đỉnh cao cùng đội tuyển Argentina, Cristiano Ronaldo đã bất ngờ để lại dòng bình luận động viên đầy cảm xúc. Màn tương tác giữa hai siêu sao vĩ đại nhất lịch sử bóng đá hiện đại lập tức trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.

Trước đó, ngày 7/10, Lionel Messi được Liên đoàn Bóng đá Argentina (AFA) tổ chức lễ tri ân hoành tráng trên sân vận động Monumental ở Buenos Aires. Sự kiện diễn ra ngay sau chiến thắng 3-0 trước Benin, trận đấu mà Messi ghi 1 bàn thắng và đóng góp 2 đường kiến tạo, chính thức khép lại hành trình 21 năm khoác áo đội tuyển quốc gia đầy vinh quang của siêu sao mang áo số 10.

Sau buổi lễ đầy nước mắt, Messi đăng tải bài viết trải lòng trên trang Instagram cá nhân để gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và quê hương. Đáng chú ý, bên dưới phần bình luận, tài khoản chính thức có tích xanh của Cristiano Ronaldo đã xuất hiện với dòng thông điệp xúc động:

"Leo, sau rất nhiều năm cống hiến và bảo vệ màu cờ sắc áo của đất nước mình, anh đã làm nên lịch sử và những thành tựu ấy sẽ còn mãi. Xin chúc mừng! Tôi vô cùng tôn trọng những gì anh đã đạt được cùng Argentina. Gửi một cái ôm".

Màn tương tác hiếm hoi nhưng vô cùng ấm áp giữa hai siêu sao lập tức tạo nên cơn sốt toàn cầu. Lời nhắn của chân sút người Bồ Đào Nha đã thu hút hàng triệu lượt yêu thích.

Trong suốt hơn hai thập kỷ qua, Messi và Ronaldo đã tạo ra cuộc cạnh tranh kình địch vô tiền khoáng hậu trong lịch sử thể thao thế giới, đặc biệt là giai đoạn cả hai cùng thi đấu tại Tây Ban Nha cho Barcelona và Real Madrid. Tuy nhiên, vượt qua những thêu dệt về mối quan hệ cạnh tranh, cả hai luôn dành cho nhau sự tôn trọng và ngưỡng mộ sâu sắc ở chặng cuối sự nghiệp.

Theo Tiên Tiên

Phụ Nữ Mới

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tài sản 112 ha của ông Đặng Lê Nguyên Vũ

Tài sản 112 ha của ông Đặng Lê Nguyên Vũ Nổi bật

“Ngôi nhà mới" của Hoàng Thùy Linh

“Ngôi nhà mới" của Hoàng Thùy Linh Nổi bật

Lê Bống tức tốc âm thầm làm một việc ngay trong đêm

Lê Bống tức tốc âm thầm làm một việc ngay trong đêm

09:08 , 08/10/2026
Ngôi làng có gần 1000 ngôi nhà được xây bằng loại đá xù xì cùng bùn đất, có căn từng được trả giá tiền tỷ: Cách trung tâm Hà Nội chỉ 45km, được kỳ vọng trở thành “làng du lịch tốt nhất thế giới”

Ngôi làng có gần 1000 ngôi nhà được xây bằng loại đá xù xì cùng bùn đất, có căn từng được trả giá tiền tỷ: Cách trung tâm Hà Nội chỉ 45km, được kỳ vọng trở thành “làng du lịch tốt nhất thế giới”

08:07 , 08/10/2026
MC SN 1987 từng dẫn Vì Bạn Xứng Đáng: Gia đình phá sản, làm đủ nghề giờ ở nhà 60 tỷ ở đảo Kim Cương

MC SN 1987 từng dẫn Vì Bạn Xứng Đáng: Gia đình phá sản, làm đủ nghề giờ ở nhà 60 tỷ ở đảo Kim Cương

08:01 , 08/10/2026
40 tuổi, nữ kiến trúc sư cải tạo căn hộ 170m² chỉ để phục vụ một người: Nhìn bên trong mới hiểu vì sao cô nói "sống một mình rất tuyệt"

40 tuổi, nữ kiến trúc sư cải tạo căn hộ 170m² chỉ để phục vụ một người: Nhìn bên trong mới hiểu vì sao cô nói "sống một mình rất tuyệt"

07:59 , 08/10/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên