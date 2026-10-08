MC SN 1987 từng dẫn Vì Bạn Xứng Đáng: Gia đình phá sản, làm đủ nghề giờ ở nhà 60 tỷ ở đảo Kim Cương

Sinh ra trong gia đình lao động, đi lên từ phá sản

Trấn Thành sinh năm 1987 tại TP.HCM, là anh cả trong gia đình, phía sau là 2 người em gái. Gia đình Trấn Thành khi ấy chỉ là một gia đình lao động bình thường, bố anh mưu sinh bằng nghề chạy xe máy giao hàng.

Dù mỗi ngày tất bật chạy xe với số lượng đơn hàng lớn nhưng thu nhập của bố không đáng là bao. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống và chăm lo cho 5 miệng ăn, ông còn làm đủ nghề, từ vác bao tải đến sửa máy công nghiệp. Những năm tháng ấy, bố mẹ Trấn Thành gần như phải xoay xở từng ngày để đảm bảo cuộc sống cho các con.

Thế nhưng khó khăn chưa dừng lại ở chuyện thu nhập ít ỏi. Gia đình Trấn Thành từng có thời điểm rơi vào cảnh phá sản, khiến cuộc sống đảo lộn hoàn toàn. Nam MC từng chia sẻ có những lúc anh phải tự hỏi ngày mai gia đình sẽ đi đâu, tối nay sẽ ngủ ở đâu. Có thời điểm, cả nhà phải ở nhờ nhà dì ruột nhưng vẫn luôn trong tâm thế thấp thỏm vì không biết căn nhà sẽ được giữ lại bao lâu hay có thể được bán đi bất cứ lúc nào.

Trấn Thành sinh ra trong gia đình lao động, từng gặp biến cố phá sản

Lớn lên từ nghèo khó, Trấn Thành tự lập rất sớm. Nam đạo diễn từng chia sẻ khi kiếm được tiền từ năm lớp 10, anh đã không xin bất cứ đồng nào từ bố mẹ. Trấn Thành vừa học, vừa tự kiếm tiền và kể từ khi có cơ hội làm nghệ thuật, anh trở thành trụ cột lo cho gia đình.

"Bản thân Trấn Thành xuất thân từ người nghèo, không hề sinh ra đã giàu có. Ngày xưa, nhà tôi từng là một cái cống, rồi ba mẹ làm ăn lên nhưng cũng không khá giả lắm, tôi sống trong rất nhiều sự thiếu thốn để rồi tôi lớn lên, phấn đấu và có ngày hôm nay.

Nếu như Trấn Thành lúc đó là một cậu bé không biết suy nghĩ, tôi sẽ rất nhụt chí khi bản thân khá vô dụng. Ngoài nghề diễn viên, tôi không thể nghĩ đến một nghề nào khác có thể tự nuôi sống bản thân mình.

Tuổi thơ của Trấn Thành chỉ tập trung vào nghệ thuật, tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật tôi đều xem đủ cả. Và tôi sẽ rất chơi vơi nếu không được làm nghề này, điều cứu gia đình tôi khỏi khoảng thời gian kiệt quệ nhất", Trấn Thành từng trải lòng.

Trấn Thành trở thành trụ cột lo cho gia đình

Từ diễn viên quần chúng, MC, diễn hài đến đạo diễn nghìn tỷ

Trấn Thành theo học diễn xuất và từng đóng các vai quần chúng để tìm cơ hội cho mình. Bước ngoặt sự nghiệp của anh đến từ cuộc thi MC Én Vàng. Sau khi đạt giải ba, Trấn Thành được nhiều người biết đến nhờ sự hoạt ngôn, thông minh khi dẫn chương trình. Song song với công việc dẫn chương trình, Trấn Thành còn lập nhóm hài riêng với Anh Đức, đi diễn nhiều nơi và tạo được độ nhận diện với khán giả.

Khi độ phủ sóng cao, Trấn Thành được mời làm MC các chương trình đình đám như Vì Bạn Xứng Đáng, Người Bí Ẩn, Người Ấy Là Ai?, Rap Việt... Lối dẫn duyên dáng, khả năng ứng biến cùng màu sắc hài hước giúp nam nghệ sĩ phủ sóng mạnh mẽ trong nhiều năm.

Đến hiện tại, Trấn Thành vẫn được xem là một trong những người dẫn chương trình hot nhất showbiz. Ví dụ rõ ràng nhất đến từ việc ông xã Hari Won là mảnh ghép không thể thiếu trong "vũ trụ Say Hi".

Suốt nhiều năm, khi nhắc đến MC nổi bật nhất của showbiz thì Trấn Thành là một trong những cái tên được nhớ đến đầu tiên

Xuất phát điểm là MC, diễn viên hài, Trấn Thành từng bước chứng minh khả năng diễn xuất qua nhiều dự án điện ảnh. Anh không chỉ xuất hiện với tư cách diễn viên mà còn tham gia sản xuất, viết kịch bản và sau đó chuyển hướng mạnh sang vai trò đạo diễn.

Bước ngoặt lớn đến với Bố Già. Bộ phim giúp Trấn Thành tạo nên một cú nổ lớn tại phòng vé và đưa tên tuổi anh vượt ra ngoài phạm vi một nghệ sĩ truyền hình. Sau đó, Nhà Bà Nữ tiếp tục đạt doanh thu ấn tượng, còn Mai tạo nên kỷ lục mới khi thu hơn 550 tỷ đồng tại thị trường Việt Nam. Thành công của ba tác phẩm giúp Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên có tổng doanh thu phim vượt mốc 1.000 tỷ đồng.

Sau đó, Trấn Thành tiếp tục thực hiện Bộ Tứ Báo Thủ rồi Thỏ Ơi!!. Đến năm 2026, tổng doanh thu các phim do anh đạo diễn đã vượt mốc 2.000 tỷ đồng, đưa Trấn Thành trở thành đạo diễn Việt Nam đầu tiên chạm cột mốc này.

Thành công ở điện ảnh của Trấn Thành thể hiện rất rõ qua câu nói của khán giả mỗi mùa Tết đến, đó là "đi xem phim Trấn Thành". Không phải bộ phim nào cũng nhận được phản ứng giống nhau, nhưng sự xuất hiện của Trấn Thành ở vị trí đạo diễn gần như luôn tạo ra sự chú ý lớn tại phòng vé.

Trấn Thành tạo nên nhiều cột mốc mới khi lấn sân sang làm đạo diễn

Cơ ngơi gây choáng hiện tại

Sau gần hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật, cuộc sống của Trấn Thành hiện tại đã thay đổi hoàn toàn. Anh sở hữu nhiều tài sản giá trị, trong đó bất động sản là một phần đáng chú ý trong khối tài sản của nam nghệ sĩ.

Đầu năm 2026, Trấn Thành và Hari Won chuyển về một căn hộ mới tại đảo Kim Cương, TP.HCM. Theo thông tin được giới bất động sản chia sẻ, căn hộ rộng khoảng 325 m2 và được ước tính có giá hơn 60 tỷ đồng, chưa bao gồm nội thất.

Căn hộ nằm trong một tòa nhà cao cấp chỉ có 88 căn, hướng đến sự riêng tư. Không gian sống của vợ chồng Trấn Thành - Hari Won được đầu tư kỹ lưỡng với nội thất sang trọng, phòng thay đồ riêng, khu vực bếp rộng, phòng tắm được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại.

Đáng chú ý, con số hơn 60 tỷ đồng mới chỉ là mức ước tính từ giới bất động sản, không phải giá mua được Trấn Thành công khai xác nhận. Tuy nhiên, riêng diện tích khoảng 325 m2 cùng vị trí tại đảo Kim Cương cũng đủ cho thấy mức độ đầu tư của vợ chồng nam MC cho nơi ở hiện tại.

Trấn Thành vừa tậu cơ ngơi mới toạ lạc tại đảo Kim Cương (TP.HCM)

Trong một vlog hé lộ "sương sương" về tổ ấm mới, Trấn Thành khiến nhiều người chú ý khi khoe không gian phòng thay đồ và phòng tắm master được đầu tư khá công phu. Khu vực thay đồ có diện tích rộng, được bố trí hệ tủ quần áo lớn thiết kế riêng, vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của hai vợ chồng vừa tạo cảm giác sang trọng, chỉn chu.

Đáng chú ý, bên trong các ngăn tủ còn được tích hợp hệ thống đèn cảm biến, tự động phát sáng khi có người đến gần. Từ phòng ngủ cho đến phòng vệ sinh master đều được vợ chồng Trấn Thành đầu tư nội thất xịn xò, nhiều công năng lẫn thẩm mỹ của không gian sống.

Không gian sống của vợ chồng Trấn Thành hiện tại

Một vài góc nhà thôi cũng phần nào nói lên sự bề thế, độ đầu tư hết cỡ của nam đạo diễn

Ảnh: Tổng hợp