Lê Bống tức tốc âm thầm làm một việc ngay trong đêm

Vẫn luôn là một trong những cái tên thu hút lượng tương tác lớn trên mạng xã hội, Lê Bống mới đây lại tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý của cộng đồng mạng sau một bài đăng trên trang cá nhân. Tuy nhiên, điều khiến netizen xôn xao hơn cả chính là động thái âm thầm chỉnh sửa, xóa bỏ dòng chú thích (caption) đầy triết lý của cô nàng ngay trong đêm khi phản ứng từ dư luận bắt đầu bùng nổ.

Bài đăng khoe vóc dáng và dòng caption gây chú ý

Mới đây, nữ TikToker kiêm MC Lê Bống đã đăng tải một bức ảnh góc nghiêng vô cùng quyến rũ. Bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô nàng khoe trọn vóc dáng đồng hồ cát với đường cong thắt lưng và vòng 3 ấn tượng trên nền thiên nhiên hùng vĩ với núi tuyết và dòng sông thơ mộng.

Tuy nhiên, bên cạnh vóc dáng bốc lửa, điều khiến cư dân mạng chú ý hơn cả chính là dòng caption đi kèm ban đầu của bài viết: "Biết làm, biết sai, biết học, biết nhận, biết điều, biết thân, biết phận...". Dòng trạng thái ngắn gọn nhưng chứa đựng hàng loạt từ "biết" đầy ẩn ý này lập tức trở thành chủ đề bàn tán xôn xao của cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng cô nàng đang ngầm trải lòng, phản bác hoặc gián tiếp đối diện với những thị phi, soi xét mà bản thân thường xuyên gặp phải trên không gian mạng.

Phản ứng trái chiều từ cư dân mạng

Ngay sau khi bài viết lên sóng, phần bình luận dưới bức ảnh của Lê Bống nhanh chóng biến thành một "trường đua" tương tác với hàng trăm ý kiến trái chiều. Bên cạnh những lời khen ngợi dành cho sắc vóc ngày càng mặn mà và thăng hạng của cô nàng, không ít netizen lại để lại những bình luận mỉa mai. Một số tài khoản để lại những dòng nhận xét tập trung vào các chi tiết chỉnh sửa ảnh:

"Ảnh này có chỉnh sửa gì khum?"

"Chỉnh đến mức cong luôn cả cái cây luôn"

"Biết chỉnh ảnh nữa là đẹp"...

Bên cạnh việc "bóc phốt" kỹ thuật Photoshop, nhiều người dùng mạng còn liên tục sử dụng cấu trúc dòng caption của chính Lê Bống để để lại các bình luận châm biếm như "Biết rồi", "Biết khóc, biết đọc", "Biết diễn" hay "Có thể chấp nhận rằng, mình cũng là người bình thường được không em?". Sự bùng nổ của các bình luận này khiến bài đăng nhanh chóng trở nên "nóng" hơn bao giờ hết.

Hành động tức tốc ngay trong đêm: Âm thầm xóa bỏ phần chú thích

Trước phản ứng dồn dập và có phần tiêu cực từ phía cộng đồng mạng, Lê Bống đã có một quyết định vô cùng bất ngờ. Cô nàng chọn cách âm thầm xử lý truyền thông theo cách lặng lẽ nhất. Cụ thể, theo lịch sử chỉnh sửa của bài viết trên Facebook, bài đăng được khởi tạo vào lúc 16:49 với đầy đủ dòng trạng thái triết lý "Biết làm, biết sai, biết học...". Thế nhưng đến 22:31 cùng ngày, Lê Bống đã tức tốc truy cập vào bài viết và xóa sạch toàn bộ dòng caption ban đầu, chỉ để lại duy nhất bức hình khoe dáng.

Động thái âm thầm xóa caption ngay trong đêm cho thấy sự cẩn trọng hơn của Lê Bống ở thời điểm hiện tại. Có vẻ như sau nhiều biến cố và trải nghiệm trong sự nghiệp giải trí lẫn truyền hình, nữ MC đã học được cách tiết chế cảm xúc, tránh để những dòng trạng thái cá nhân trở thành cái bẫy cho những tranh cãi không đáng có trên mạng xã hội.

Hành động nhanh chóng gỡ bỏ dòng chú thích nhạy cảm lần này tuy nhỏ nhưng phản ánh thái độ tiếp thu và xử lý khủng hoảng truyền thông ngày càng tinh tế của Lê Bống. Bài viết sau khi bỏ caption vẫn tiếp tục nhận về lượng tương tác khủng, chứng minh sức hút chưa bao giờ giảm sút của cô nàng trên nền tảng mạng xã hội.