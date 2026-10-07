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Đại học Bách khoa Hà Nội tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng, chuyển vào tài khoản ngân hàng

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Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Ảnh: Đại học Bách khoa Hà Nội

Số tiền sẽ được nhà trường gửi tặng đến sinh viên, học viên trong tháng 10 này.

Ngày 6/10 vừa qua, Đại học Bách khoa Hà Nội chính thức thông báo về việc gửi tặng 100.000 đồng cho mỗi sinh viên, học viên đang theo học tại trường, nhân dịp kỷ niệm 70 năm thành lập trường.

Đại học Bách khoa Hà Nội tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng, chuyển vào tài khoản ngân hàng - Ảnh 1.

Thông báo được đăng tải ngày 6/10. Ảnh chụp màn hình

Để nhà trường có thể chuyển tiền nhanh chóng và chính xác, người học được đề nghị kiểm tra, cập nhật đầy đủ thông tin tài khoản ngân hàng cá nhân trên hệ thống quản lý đào tạo của trường.

Thời hạn để hoàn tất việc cập nhật là 23h59 ngày 11/10/2026.

Nhà trường lưu ý sinh viên cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên chủ tài khoản và ngân hàng trước khi xác nhận thông tin. Tài khoản ngân hàng phải đang hoạt động và thuộc chính sinh viên.

Đại học Bách khoa Hà Nội cũng yêu cầu người học chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin tài khoản đã cung cấp. Trong trường hợp chuyển tiền không thành công hoặc chuyển nhầm do sinh viên cung cấp thông tin không chính xác, nhà trường không chịu trách nhiệm.

Khoản tiền 100.000 đồng được Đại học Bách khoa Hà Nội trao tới người học trong dịp trường kỷ niệm 70 năm thành lập, đánh dấu chặng đường từ năm 1956 đến nay.

Đại học Bách khoa Hà Nội được thành lập ngày 15/10/1956, là trường đại học kỹ thuật đầu tiên của Việt Nam. Trải qua 70 năm, trường đào tạo nhiều thế hệ kỹ sư, nhà khoa học và nhân lực chất lượng cao cho các lĩnh vực công nghiệp, công nghệ và kinh tế.

Đại học Bách khoa Hà Nội tặng mỗi sinh viên 100.000 đồng, chuyển vào tài khoản ngân hàng - Ảnh 2.

Dịp kỷ niệm 70 năm cũng là thời điểm trường tổ chức nhiều hoạt động hướng tới người học, cựu sinh viên và cán bộ, giảng viên nhằm nhìn lại chặng đường phát triển và những dấu mốc của Đại học Bách khoa Hà Nội.

Theo Đinh Anh

Việt Nam hàng ngày

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