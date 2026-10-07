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1 trường đại học ở thành phố 4,6 triệu dân 'trải thảm' tuyển giảng viên: Hỗ trợ đến 500 triệu đồng khi trúng tuyển, được ưu tiên mua NOXH

| | Sống

Trường đại học này đang thực hiện nhiều chính sách để thu hút, tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao về làm việc tại trường.

Mới đây, trường ĐH Hải Phòng thông báo về việc thu hút, tuyển nguồn nhân lực chất lượng cao làm việc tại trường.

Theo đó, trường hướng tới nhiều nhóm ứng viên, từ Giáo sư, Phó Giáo sư, Tiến sĩ đến nghiên cứu sinh đã bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở; người có bằng Thạc sĩ ở nước ngoài hoặc Thạc sĩ trong nước kèm bằng cử nhân, kỹ sư loại giỏi trở lên. Sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc từ các cơ sở giáo dục, đào tạo có uy tín cũng thuộc diện được xem xét.

Các ứng viên phải có chuyên môn phù hợp với vị trí việc làm của trường. Về độ tuổi, trường quy định ứng viên Tiến sĩ, Thạc sĩ dưới 50 tuổi; Giáo sư, Phó Giáo sư dưới 55 tuổi tại thời điểm hưởng chính sách và phải cam kết làm việc tại trường tối thiểu 5 năm.

Điểm đáng chú ý trong chính sách tuyển dụng là khoản hỗ trợ một lần dành cho người được thu hút. Mức hỗ trợ được phân theo trình độ, học hàm.

Cụ thể, Giáo sư được hỗ trợ 500 triệu đồng, Phó Giáo sư 400 triệu đồng, Tiến sĩ 300 triệu đồng, Thạc sĩ 200 triệu đồng. Với sinh viên tốt nghiệp loại xuất sắc, mức hỗ trợ là 150 triệu đồng.

Đây là khoản hỗ trợ riêng, bên cạnh tiền lương, phụ cấp và các chế độ chính sách mà người được tuyển hưởng theo quy định.

Không dừng ở khoản tiền nhận một lần, người được tuyển vào trường Đại học Hải Phòng còn được hưởng chính sách hỗ trợ thu nhập.

Theo thông báo, căn cứ kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng hoặc hiệu quả công việc, các đối tượng thuộc diện thu hút được hỗ trợ thu nhập với mức từ 1,5 đến 4 lần mức lương tối thiểu vùng. Chính sách này được áp dụng trong 5 năm kể từ quyết định tuyển dụng hoặc tiếp nhận.

Với ứng viên được thu hút từ địa phương khác đến làm việc tại Đại học Hải Phòng, trường áp dụng thêm chính sách hỗ trợ nhà ở và đi lại.

Theo đó, người thuộc diện này được hỗ trợ 5 triệu đồng mỗi tháng cho nhà ở và đi lại; Được ưu tiên mua nhà ở xã hội theo chính sách của thành phố.

Bên cạnh đó, nguồn nhân lực chất lượng cao sau khi được tuyển dụng còn có thể được thành phố hỗ trợ đào tạo, bồi dưỡng. Riêng trường hợp được đào tạo tiến sĩ, mức hỗ trợ tối đa được nêu trong thông báo là 200 triệu đồng.

Một chính sách khác được trường đưa ra là thưởng cho các công trình, đề tài, giải pháp sáng tạo kỹ thuật, sáng kiến được thành phố công nhận và xếp loại xuất sắc. Nhân sự có thành tích được hưởng mức thưởng tương đương 20% giá trị đem lại, tối đa 500 triệu đồng cho một giải pháp, sáng kiến.

Theo thông báo, việc tuyển dụng có thể được thực hiện thông qua các hình thức tiếp nhận, xét tuyển, phỏng vấn và đánh giá năng lực chuyên môn hoặc bài giảng. Người được tuyển có thể trở thành viên chức hoặc giảng viên/giảng viên cơ hữu của trường.

Trường đại học Hải Phòng hiện có trụ sở tại phường Phù Liễn, TP Hải Phòng. Sau khi hợp nhất với tỉnh Hải Dương, hiện TP Hải Phòng có hơn 4,6 triệu dân.

Theo Đinh Anh

Phụ Nữ Mới

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