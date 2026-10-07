Công an điều tra loạt giao dịch ngân hàng từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng: Một thanh niên SN 2006 bị bắt giữ

Ngày 6/10/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định khởi tố bị can Đồng Xuân Hải (SN 2006, ngụ phường Mạo Khê, TP. Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trước đó, lực lượng chức năng phát hiện nhiều tài khoản nghi vấn có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản: Lợi dụng sức hút từ các chương trình biểu diễn âm nhạc trực tiếp (Live Concert) thu hút giới trẻ, đối tượng đã giả danh các đại lý bán vé trên nền tảng Threads để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Sau gần 1 tháng theo dõi, thu thập tài liệu, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã làm rõ chân tướng của đối tượng đứng sau thực hiện hành vi lừa đảo.

Cán bộ Phòng An ninh mạng Công an Tây Ninh làm việc đối tượng Hải (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Ngày 3/10/2026, Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh đã phối hợp chặt chẽ với Phòng An ninh mạng và Công an phường Mạo Khê (TP. Quảng Ninh) đồng loạt triển khai nhiều tổ công tác để ngăn chặn và triệu tập đối tượng Đồng Xuân Hải về trụ sở làm việc.

Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ: 2 điện thoại di động, 2 máy tính xách tay, 2 SIM điện thoại 4G chưa qua sử dụng, 10 phôi SIM chuyên dùng để phục vụ hoạt động lừa đảo trực tuyến cùng nhiều tài liệu, vật chứng khác có liên quan.

Kết quả điều tra xác định, từ tháng 8/2025, do thiếu tiền tiêu xài, Hải đã tạo lập hàng loạt tài khoản ảo trên mạng xã hội Threads như “Đức Tân”, “khanhphai”, “Trạm Vé Mơ Màng”... đăng tải nội dung nhận bán tất cả các hạng vé Live Concert.

Khi có người tìm mua, Hải dẫn dụ nạn nhân chuyển sang ứng dụng Zalo để tư vấn, gửi hình ảnh, sơ đồ vị trí kèm nhiều ưu đãi hấp dẫn nhằm kích thích lòng tin. Ngay khi nạn nhân đồng ý, Hải yêu cầu chuyển tiền thanh toán 100% vào các tài khoản ngân hàng "rác" mua trôi nổi trên mạng. Tiền vừa vào tài khoản, đối tượng lập tức chặn toàn bộ liên lạc và biến mất.

Tại cơ quan điều tra, Hải khai nhận đã lừa đảo trên 200 bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước. Số tiền chiếm đoạt của mỗi nạn nhân dao động từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng, tổng số tiền chiếm đoạt ước tính trên 2 tỷ đồng.

Tang vật Công an thu giữ (Ảnh: Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an)

Vụ việc được Phòng An ninh mạng Công an tỉnh Tây Ninh ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, đồng thời bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ, vật chứng cho Cơ quan Cảnh sát điều tra (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an tỉnh tiếp tục điều tra mở rộng theo thẩm quyền.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh thông báo ai là nạn nhân trong vụ án trên, đề nghị đến trực tiếp Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh để trình báo.

Công an khuyến cáo người dân cảnh giác khi giao dịch trên mạng: Không mua vé xem ca nhạc, sự kiện qua các tài khoản cá nhân trôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội (Threads, Facebook, Zalo...). Chỉ mua vé qua các trang web chính thức của Ban Tổ chức hoặc các đại lý phân phối vé được ủy quyền hợp pháp. Không chuyển tiền cọc hoặc thanh toán 100% tiền mua vé cho các tài khoản ngân hàng cá nhân không rõ nhân thân. Khi phát hiện các dấu hiệu lừa đảo, người dân cần nhanh chóng báo cho cơ quan Công an nơi gần nhất hoặc gửi thông tin đến Phòng An ninh mạng Công an tỉnh để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Theo Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an