Một ngành học mới lần đầu tiên xuất hiện trong danh mục đào tạo tại Việt Nam, lương có thể chạm mốc 30 triệu đồng/tháng

Không trực tiếp lái máy bay, cũng không phải kỹ sư hàng không theo cách quen thuộc, một nhóm nhân lực mới có thể đứng sau việc để những chiếc máy bay không người lái hoạt động ổn định. Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp vừa được Bộ GD&ĐT đưa vào danh mục ngành, nghề đào tạo trong giáo dục nghề nghiệp, mở thêm một hướng học STEM gắn với thiết bị bay đang ngày càng xuất hiện trong sản xuất và đời sống.

Trong danh mục được ban hành tại Thông tư 77/2026/TT-BGDĐT, ngành Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp có mã 510331, được đào tạo ở các trình độ giáo dục trung học nghề, trung cấp và cao đẳng. Đáng chú ý, trong bảng danh mục, ngành này không có tên ngành cũ tương ứng được ghi ở cột trước đó. Thông tư được Bộ GD&ĐT ban hành ngày 25/9/2026 và có hiệu lực từ ngày 1/12/2026.

“Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp” là gì?

Nếu nhìn từ bên ngoài, công việc với máy bay không người lái có thể khiến nhiều người nghĩ đơn giản đến việc cầm tay điều khiển, cho thiết bị cất cánh và thực hiện nhiệm vụ. Nhưng một chiếc UAV muốn hoạt động ổn định còn phụ thuộc vào nhiều bộ phận như động cơ, bộ điều khiển bay, hệ thống truyền tín hiệu, cảm biến, GPS, camera và các linh kiện điện, điện tử khác.

Vì vậy, điểm đáng chú ý của ngành mới nằm ngay ở hai phần “sửa chữa” và “điều khiển”. Người học không chỉ cần biết vận hành thiết bị mà còn phải hiểu cấu tạo, kiểm tra tình trạng, phát hiện lỗi, bảo dưỡng, thay thế linh kiện và xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động.

Về thu nhập, các tin tuyển dụng liên quan đến UAV hiện cho thấy mức lương tăng theo yêu cầu chuyên môn. Các vị trí kỹ thuật viên sửa chữa, lắp ráp drone đang có mức khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, trong khi kỹ sư thiết kế UAV có tin tuyển dụng ở mức 18-25 triệu đồng/tháng. Với những công việc chuyên sâu hơn, một vị trí UAV Software Engineer đưa ra mức 25-30 triệu đồng/tháng, yêu cầu ít nhất một năm kinh nghiệm và phụ trách phát triển phần mềm quản lý, điều khiển UAV.

Tuy nhiên, đây là các mức tham khảo từ những vị trí việc làm khác nhau trong hệ sinh thái UAV, không phải mức lương cố định của người tốt nghiệp ngành Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp. Với người học theo hướng này, các công việc trực tiếp như sửa chữa, bảo trì, lắp ráp và hỗ trợ kỹ thuật sẽ là nhóm vị trí gần với chuyên môn đào tạo nhất.

Sự xuất hiện của ngành học này cũng gắn với việc máy bay không người lái đang được ứng dụng trong ngày càng nhiều hoạt động thực tế. Tại Hà Nội, chính quyền xã Hương Sơn đã phối hợp với Tecapro thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức bay thực nghiệm UAV để nghiên cứu khả năng ứng dụng công nghệ trong quản lý và tổ chức Lễ hội Du lịch Chùa Hương năm 2026. Trong nông nghiệp, UAV cũng được sử dụng cho các công việc như gieo sạ, bón phân và phun thuốc bảo vệ thực vật, giúp giảm thời gian, chi phí và sức lao động.

Ở phía công nghiệp và nghiên cứu công nghệ, Viettel High Tech từng tuyển vị trí Kỹ sư tích hợp hàng không, với công việc liên quan đến nghiên cứu, lựa chọn thiết bị, tích hợp hệ thống UAV, triển khai thử nghiệm và xây dựng tài liệu kỹ thuật. Điều này cho thấy đầu ra của lĩnh vực UAV không chỉ nằm ở việc trực tiếp vận hành thiết bị, mà còn có thể mở rộng sang lắp ráp, kiểm thử, bảo trì, sửa chữa, điều khiển và hỗ trợ kỹ thuật.

Về bản chất, đây là một ngành nằm ở giao điểm của nhiều mảng kỹ thuật. Người học có thể tiếp xúc với cơ khí, điện - điện tử, điều khiển, tự động hóa và công nghệ hàng không. Một số công việc thực tế còn yêu cầu hiểu các thành phần như motor, ESC, GPS, camera, biết kiểm tra cảm biến, cân chỉnh hệ thống hoặc xử lý lỗi phần cứng, phần mềm.

Nếu vận hành và bảo trì thiết bị bay không người lái trong cùng danh mục thiên về khai thác và duy trì hoạt động của thiết bị, thì Sửa chữa và điều khiển máy bay không người lái tầm thấp đi vào một mắt xích kỹ thuật khác là làm thế nào để một thiết bị bay được kiểm tra, sửa chữa, điều khiển và tiếp tục thực hiện nhiệm vụ.

Đây có thể là một hướng đi đáng chú ý với những học sinh thích STEM, đặc biệt là những bạn hứng thú với máy móc, thiết bị bay và công nghệ điều khiển nhưng không nhất thiết muốn đi theo những ngành kỹ thuật quen thuộc. Tuy nhiên, cần hiểu đúng rằng việc được đưa vào danh mục ngành, nghề đào tạo không có nghĩa tất cả trường nghề đã tuyển sinh ngành này ngay. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp vẫn phải căn cứ điều kiện đào tạo, chương trình và kế hoạch tuyển sinh của mình để tổ chức đào tạo.