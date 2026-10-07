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Tài khoản MBBank nhận được 400.000.000 đồng với nội dung “Thanh toán tiền mua hàng”, người phụ nữ ở Phú Thọ báo công an rà soát giao dịch

| | Sống

Tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận 400.000.000 đồng, một người dân ở Phú Thọ đã chủ động trình báo công an để xác minh và hoàn trả số tiền.

Ngày 30/9/2026, Công an xã Long Cốc, tỉnh Phú Thọ, tiếp nhận trình báo của một người dân trên địa bàn về việc tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được 400.000.000 đồng. Người này cho biết không biết người chuyển cũng như nguồn gốc khoản tiền nên đã đến cơ quan công an, đề nghị hỗ trợ xác minh để trả lại cho chủ sở hữu.

Tiếp nhận thông tin, Công an xã Long Cốc phối hợp Ngân hàng TMCP Quân đội (MBBank) Chi nhánh Việt Trì rà soát giao dịch và xác định người đã chuyển số tiền trên.

Qua xác minh, người chuyển cho biết trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng đã nhập nhầm một số trong số tài khoản. Do không kiểm tra kỹ thông tin người nhận trước khi xác nhận, khoản tiền 400.000.000 đồng được chuyển vào tài khoản của người khác.

Tài khoản MBBank nhận được 400.000.000 đồng với nội dung “Thanh toán tiền mua hàng”, người phụ nữ ở Phú Thọ báo công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Sau khi làm rõ thông tin và xác thực giao dịch, Công an xã Long Cốc đã hướng dẫn các bên thực hiện thủ tục hoàn trả theo quy định. Đến ngày 2/10/2026, toàn bộ 400.000.000 đồng đã được hoàn trả cho người chuyển nhầm.

Từ vụ việc, Công an xã Long Cốc khuyến cáo người dân khi nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc hoặc nghi ngờ chuyển nhầm cần giữ nguyên số tiền, không tự ý sử dụng và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để được hỗ trợ xác minh, xử lý. Bên cạnh đó, khi thực hiện giao dịch chuyển khoản, người dân cũng cần kiểm tra kỹ số tài khoản, tên người nhận và số tiền trước khi xác nhận nhằm hạn chế sai sót.

(Theo Công an tỉnh Phú Thọ)

Lê Anh

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