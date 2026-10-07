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Dương Văn Lợi SN 1982 chuyển khoản 62.000.000 đồng vào tài khoản của Trần Văn Phúc cùng ở An Giang: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Phát hiện 62.000.000 đồng của người không quen biết chuyển nhầm vào tài khoản, người đàn ông ở An Giang đã chủ động trình báo công an để xác minh và hoàn trả toàn bộ số tiền cho người chuyển.

Trước đó, ngày 26/9, trong quá trình thực hiện giao dịch ngân hàng, ông Dương Văn Lợi (SN 1982, ngụ tổ 4, ấp Tân Lộc, xã Tân Hội, tỉnh An Giang) đã thao tác nhầm và chuyển 62.000.000 đồng vào tài khoản của ông Trần Văn Phúc (ngụ tổ 10, ấp Thị Tứ, xã Mỹ Thuận, An Giang).

Sau khi phát hiện tài khoản bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ một người không quen biết, ông Phúc không sử dụng số tiền mà đến Công an xã Mỹ Thuận trình báo, đề nghị hỗ trợ xác minh người chuyển để hoàn trả.

Tiếp nhận thông tin, Cảnh sát khu vực Nguyễn Thanh Tiến, Công an xã Mỹ Thuận, tiến hành rà soát, xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch. Qua tra soát, lực lượng công an xác định ông Dương Văn Lợi là người đã chuyển nhầm 62.000.000 đồng và liên hệ người này để làm rõ sự việc.

Dương Văn Lợi SN 1982 chuyển khoản 62.000.000 đồng vào tài khoản của người đàn ông - Ảnh 1.

Ông Dương Văn Lợi nhận lại 62.000.000 đồng chuyển nhầm dưới sự chứng kiến của Công an xã Mỹ Thuận.

Sau khi đối chiếu và xác thực thông tin giao dịch, dưới sự chứng kiến của Công an xã Mỹ Thuận, ông Trần Văn Phúc đã trao trả toàn bộ 62.000.000 đồng cho ông Dương Văn Lợi.

Vụ việc là lời nhắc đối với người dân khi bất ngờ nhận được khoản tiền không rõ nguồn gốc vào tài khoản. Trong trường hợp chuyển khoản nhầm, người nhận nên giữ nguyên số tiền, đồng thời liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan công an để xác minh, tránh tự ý sử dụng hoặc chuyển trả theo yêu cầu của người lạ khi chưa kiểm tra đầy đủ thông tin.

(Theo Công an tỉnh An Giang)

Lê Anh

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