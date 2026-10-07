Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây rau ngót để ăn

Rau ngót (Sauropus androgynus (L.) Merr.) là loại rau quen thuộc trong bữa cơm gia đình Việt Nam. Theo Cục An toàn thực phẩm, rau ngót thuộc nhóm rau có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C, sắt, muối khoáng và có hàm lượng protein cao hơn nhiều loại rau khác.

Rau ngót cũng có đặc điểm khác với nhiều loại rau ăn lá ngắn ngày: cây có thể được trồng một lần và tiếp tục cho thu hoạch trong 2–3 năm. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, rau ngót ít kén đất, sinh trưởng khá tốt và tương đối ít bị sâu bệnh.

Nếu gia đình đang có một vài bụi rau ngót để hái ăn, những chi tiết sau đáng lưu ý.

Giữ đất đủ ẩm, nhưng không để cây bị úng

Rau ngót không thích đất quá khô nhưng cũng cần khu vực trồng có khả năng thoát nước. Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, đất trồng rau ngót phù hợp là đất thịt nhẹ, đất thịt trung bình hoặc đất cát pha, không bị úng ngập nhưng cũng không quá khô, với độ pH thích hợp từ 5,5–7,0. Tài liệu cũng yêu cầu sử dụng nguồn nước sạch và duy trì độ ẩm đất khoảng 80–85%.

Với gia đình trồng trong chậu hoặc thùng xốp, điều này có nghĩa là cần kiểm tra cả hai yếu tố: đất có đủ ẩm hay không và nước có thoát được hay không. Không nên để chậu không có lỗ thoát nước hoặc để nước đọng lâu sau khi tưới.

Rau ngót trồng trong thùng xốp. (Ảnh: Internet)

Một tài liệu khác của Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng hướng dẫn rau ngót có thể được tưới 1 lần/ngày vào sáng sớm hoặc chiều mát, đồng thời sử dụng nước sạch để tưới.

Đừng để các bụi rau mọc quá sát nhau

Rau ngót có thể phát triển thành những bụi nhiều cành, vì vậy khoảng cách ban đầu có ảnh hưởng đến độ thông thoáng của vườn. Theo hướng dẫn của Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng, khoảng cách phù hợp là 35–40 cm giữa các hàng và 20–25 cm giữa các cây; mỗi hốc có thể trồng 2 cây.

Với những gia đình trồng trong thùng xốp, không nhất thiết phải cố trồng thật nhiều cây để có nhiều rau. Khi các cây mọc quá sát nhau, việc chăm sóc, làm cỏ và kiểm tra lá cũng khó hơn. Khoảng cách hợp lý giúp cây có không gian phát triển và khu vực trồng thông thoáng hơn.

Thu hoạch kết hợp với tỉa cành để cây tiếp tục ra chồi

Một trong những điểm đáng chú ý nhất của rau ngót là có thể vừa thu hoạch vừa tạo lại tán cây. Trung tâm Khuyến nông Quốc gia khuyến nghị khi thu hoạch nên kết hợp cắt cành, tỉa tán, tạo cho cây có bộ khung cân đối và giúp vườn rau thông thoáng hơn.

Với những cây đã già, tài liệu còn đưa ra một kỹ thuật trẻ hóa khá cụ thể. Khi cây cao khoảng 20–25 cm, lá hơi vàng và ít lá, vào khoảng tháng 11–12 hằng năm, có thể đốn cây để kích thích ra chồi mới; lần cắt đầu tiên được hướng dẫn cách mặt đất 15 cm, các lần cắt sau cách vết cắt cũ 7–10 cm, đồng thời tỉa bớt cành già. Đây là kỹ thuật sản xuất quy mô vườn, vì vậy với vài bụi rau tại nhà, gia đình có thể tham khảo nguyên tắc tỉa cành và giữ tán thông thoáng thay vì áp dụng máy móc toàn bộ quy trình.

Đừng để rau quá già mới thu hoạch

Theo Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, rau ngót có thể bắt đầu thu hoạch 45–60 ngày sau khi trồng, những đợt tiếp theo cách nhau khoảng 25–35 ngày. Có thể thu hoạch bằng cách cắt cành hoặc hái lá.

Một hướng dẫn khác của Trung tâm Khuyến nông Đà Nẵng cho biết sau khi trồng khoảng 2 tháng có thể thu hoạch đợt đầu, các đợt tiếp theo cách khoảng 25–30 ngày và khuyến nghị thu hoạch đúng lứa, không để rau quá già vì có thể làm giảm phẩm chất.

Với gia đình trồng một vài bụi rau để ăn, đây là lý do không nên chỉ chờ đến khi có thật nhiều lá mới hái. Thu hoạch theo đúng lứa vừa có rau non để sử dụng, vừa tạo điều kiện cho cây tiếp tục phát triển các đợt chồi mới.

Cuối cùng, rau ngót sau khi hái vẫn cần được xử lý như các loại rau tươi khác. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo rửa tất cả rau quả tươi dưới vòi nước chảy trước khi ăn hoặc chế biến, kể cả rau được trồng tại nhà.

Với rau ngót trồng tại nhà, những điều quan trọng nhất là giữ đất ở độ ẩm phù hợp nhưng không để úng, duy trì khoảng cách đủ thoáng, kết hợp thu hoạch với tỉa cành và thu đúng lứa 25–35 ngày. Đây là những thao tác tương đối đơn giản nhưng giúp gia đình duy trì một bụi rau ngót khỏe và có thể sử dụng trong thời gian dài.



