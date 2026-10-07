Hơn 1000 cá heo, cá voi bất ngờ đổ bộ vùng biển Phú Quý khiến dân bản địa thảng thốt: “Từ nhỏ giờ mới gặp nhiều đến vậy”

Ngày 6 tháng 10 vừa qua một người dân trên đảo Phú Quý đã chia sẻ cảnh tượng đàn cá heo xuất hiện ngay ngoài khơi. Theo chia sẻ của anh, đàn cá lần này được cho là lên tới hơn 1.000 cá thể trong đó có lẫn cả cá voi và di chuyển cách đảo chỉ vỏn vẹn khoảng một hải lý.

Hình ảnh đàn cá heo xuất hiện tại đảo Phú Quý được anh Huỳnh Ka chia sẻ. Nguồn: Huỳnh Ka

Anh Huỳnh Ka, tức người đã ghi lại được cảnh tượng kỳ thú này cho biết cảm giác “Thật sự quá đã” khi sáng ngày 6 tháng 10 năm 2026 ở đảo Phú Quý vừa xuất hiện hơn 1.000 cá thể cá heo và cá voi xanh di cư vào mùa cuối năm. Anh bộc bạch thêm rằng mình là dân biển mà từ nhỏ giờ mới gặp nhiều đến vậy.

Theo người dân này, vào khoảng cuối năm hoặc đầu năm khi biển êm thì các đàn sinh vật biển đôi khi sẽ xuất hiện tại khu vực Phú Quý. Anh cho rằng nếu hiện tượng này có thể được phát triển thành những chuyến đi ngắm cá heo và cá voi thì đây sẽ là một trải nghiệm du lịch rất hấp dẫn.

Nguồn: Huỳnh Ka

Điểm khiến cảnh tượng này gây sốt không chỉ nằm ở số lượng cá được anh Huỳnh Ka chia sẻ, mà còn ở khoảng cách khá gần giữa đàn cá và chiếc thuyền. Giữa mặt biển xanh trong, những chú cá heo liên tục trồi lên rồi lướt đi rồi lại biến mất dưới làn nước để lại phía sau những vệt sóng trắng xóa.

Có thời điểm nhiều con bơi song song ngay sát mạn thuyền, tạo cảm giác như đang chạy đua cùng chiếc ca nô. Tiếng reo hò phấn khích cùng tiếng động cơ và cả những âm thanh đặc trưng của đàn cá khiến khung cảnh vốn yên bình giữa biển khơi trở nên náo nhiệt và sống động.

Giữa mặt biển xanh trong, những chú cá heo liên tục trồi lên rồi lướt đi rồi lại biến mất dưới làn nước. Nguồn: Huỳnh Ka

Người quay cũng không giấu được sự phấn khích khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt. Với những người thường xuyên đi biển thì việc nhìn thấy một vài cá thể cá heo đã đủ thú vị, còn bắt gặp cả một đàn lớn xuất hiện cùng lúc lại càng là trải nghiệm khó quên trong đời.

Tuy nhiên thông tin về số lượng hơn 1.000 cá thể và việc có cá voi xanh trong đàn hiện mới được ghi nhận qua chia sẻ của anh Huỳnh Ka trên mạng xã hội và chưa có thông tin độc lập xác nhận toàn bộ số lượng này. Vì vậy đây có thể được xem là một ghi nhận cá nhân đáng chú ý về hiện tượng sinh vật biển xuất hiện dày đặc ngoài khơi Phú Quý.

Nguồn: Huỳnh Ka

Không phải ngẫu nhiên mà Phú Quý từng nhiều lần xuất hiện đàn cá heo, cá voi với số lượng lớn

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu vùng biển Phú Quý ghi nhận những cuộc “ghé thăm” ấn tượng của các loài thú biển.

Trước đó, ngày 5/4/2026, một nhóm ngư dân và hướng dẫn viên địa phương đã bất ngờ bắt gặp một đàn cá voi khoảng 100 con tại vùng biển gần Hòn Tranh, cách đảo Phú Quý khoảng 500 m. Nhiều cá thể liên tục ngoi lên mặt nước, bơi sát mũi ca nô rồi tung mình, tạo nên cảnh tượng hiếm thấy. Một số thợ lặn còn xuống nước ghi hình trong khi đàn cá vẫn di chuyển bình thường.

Cũng trong ngày hôm đó, ngư dân ghi nhận thêm 3 cá voi xanh dài khoảng 17 m xuất hiện trong khu vực, việc bắt gặp đàn cá voi với số lượng lớn như vậy là điều hiếm thấy tại vùng biển Phú Quý.

Chỉ vài ngày sau, hàng trăm cá heo tiếp tục được ghi nhận tại vùng biển từ Hòn Tranh đến khu vực Hòn Hải. Những đàn cá heo này được mô tả là khá dạn, liên tục bơi sát tàu, tung mình trên mặt nước dù phía trên có nhiều người reo hò và ghi hình.

Cá voi bơi lội tung tăng tại khu vực Hòn Tranh, đặc khu Phú Quý. Ảnh: Nguyễn Trọng Tấn.

Những lần xuất hiện liên tiếp khiến vùng biển Phú Quý trở thành điểm quan sát thú vị đối với những người yêu thiên nhiên. Với ngư dân địa phương việc gặp cá voi đặc biệt là những đàn lớn từ lâu còn mang ý nghĩa đặc biệt về mặt tâm linh. Cá voi thường được gọi thân mật là Cá Ông và gắn với quan niệm dân gian về một loài vật có thể phù trợ lẫn che chở cho người đi biển.

Sự xuất hiện của hàng ngàn con cá heo và cá voi hoàn toàn không phải là một sự tình cờ. Trong thế giới tự nhiên những sinh vật khổng lồ này cực kỳ nhạy cảm với môi trường sống. Việc chúng liên tục chọn Phú Quý làm điểm dừng chân rồi vô tư bơi lội và săn mồi đông đảo như vậy chính là lời khẳng định cho thấy vùng biển nước ta vẫn giữ được độ trong lành tuyệt đối cùng nguồn thức ăn vô cùng dồi dào.

Vì thế giữa đại dương rộng lớn một lần bắt gặp đàn cá heo hay cá voi không chỉ đơn thuần là khoảnh khắc đẹp để ghi lại bằng camera. Đó còn là một cuộc gặp gỡ khá may mắn giữa con người và thế giới tự nhiên nơi những bầy cá khổng lồ của đại dương bất ngờ xuất hiện lướt qua mặt biển rồi lại trở về với hành trình của mình.