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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 300.000.000 đồng của ông V.Đ.L ở Hà Nội

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Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 300.000.000 đồng của ông V.Đ.L ở Hà Nội

Công an cơ sở đã liên tục hỗ trợ người dân khi xảy ra sự cố, nhầm lẫn liên quan đến tài sản, giao dịch ngân hàng...

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội,Công an xã Trung Giã đã khẩn trương xác minh, phối hợp với các bên liên quan, hỗ trợ người dân nhận lại số tiền 300 triệu đồng chuyển khoản nhầm. Trong khi đó, Công an xã Đại Xuyên kịp thời giúp đỡ người cao tuổi đi lạc về với gia đình. Những việc làm thiết thực, trách nhiệm của lực lượng Công an cơ sở tiếp tục khẳng định phương châm “lúc dân cần, lúc dân khó, có Công an”, góp phần củng cố niềm tin, sự gắn bó giữa lực lượng Công an với Nhân dân.

Kịp thời hỗ trợ người dân nhận lại 300 triệu đồng

Ngày 28/9/2026, Công an xã Trung Giã tiếp nhận trình báo của ông V.Đ.L (trú tại xã Trung Giã) về việc đã chuyển nhầm số tiền 300.000.000 đồng vào tài khoản không đúng người nhận và đề nghị hỗ trợ.

CBCS Công an xã Trung Giã nhận thư cảm ơn đã nhanh chóng hỗ trợ ông V.Đ.L nhận lại 300 triệu chuyển khoản nhầm

Ngay sau đó, Công an xã Trung Giã nhanh chóng xác minh vụ việc, phối hợp với các bên liên quan và ngân hàng để làm rõ giao dịch; đồng thời liên hệ, vận động người nhận nhầm hoàn trả số tiền cho ông L. Với tinh thần trách nhiệm, kiên trì và tận tâm, Công an xã Trung Giã đã hỗ trợ ông L. nhận lại đầy đủ số tiền 300 triệu đồng đảm bảo đúng quy định.

Gần dân, sát dân từ những việc làm thiết thực

Cũng trong những ngày đầu tháng 10/2026, Công an xã Đại Xuyên tiếp nhận thông tin từ quần chúng nhân dân về một người cao tuổi đi lạc trên địa bàn.

Cán bộ, chiến sĩ Công an xã Đại Xuyên đã nhanh chóng đưa cụ ông về trụ sở, tận tình chăm sóc sức khỏe, khẩn trương xác minh, xác định được người đi lạc là ông N.C.C (sinh năm 1957, thường trú tại Duyên Thái, xã Hồng Vân, Hà Nội) và liên hệ gia đình đến đón ông C.

Công an xã Đại Xuyên bàn giao ông N.C.C về với gia đình an toàn

Đến tối cùng ngày, Công an xã Đại Xuyên hoàn tất thủ tục bàn giao ông Cường về nhà an toàn. Xúc động trước sự hỗ trợ tận tình của lực lượng Công an và người dân, gia đình ông Cường đã viết thư cảm ơn gửi tới Công an xã Đại Xuyên.

Từ việc hỗ trợ người dân nhận lại tài sản có giá trị lớn đến chăm sóc, đưa người đi lạc trở về với gia đình, những hành động bình dị nhưng giàu trách nhiệm của Công an xã Trung Giã, Công an xã Đại Xuyên đã góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”; qua đó tiếp tục xây dựng thế trận lòng dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với lực lượng Công an ngay từ cơ sở.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội

Công an xác minh giao dịch chuyển khoản 300.000.000 đồng của ông V.Đ.L ở Hà Nội - Ảnh 3.Nguyễn Thị Vang SN 1990 chuyển khoản 1.003.750.000 đồng cho Đặng Thị Thuý ở Ninh Bình: Công an xác minh giao dịch

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, với tinh thần khẩn trương, trách nhiệm, Công an phường Liêm Tuyền đã nhanh chóng xác minh thông tin người nhận số tiền 1.003.750.000 đồng.

Minh Ánh

Đời sống & Pháp luật

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