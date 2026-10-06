3 niềm vui, 2 nỗi sợ của người dùng bếp từ

Bếp từ vài năm trở lại đây đã trở thành lựa chọn quen thuộc trong nhiều căn bếp, từ chung cư đến nhà phố. Có gia đình chuyển từ bếp gas sang bếp từ vì muốn căn bếp gọn hơn, có người lại thích cảm giác bật bếp lên là có thể nấu ngay, không phải thay bình gas hay xử lý kiềng bếp sau mỗi lần dầu mỡ bắn ra. Dùng một thời gian mới thấy, sự tiện lợi của bếp từ không chỉ nằm ở vẻ ngoài gọn gàng. Cách tạo nhiệt của loại bếp này khác khá nhiều so với bếp gas hay bếp điện thông thường, và chính sự khác biệt ấy đem lại ít nhất 3 niềm vui khá rõ cho người sử dụng. Tuy nhiên, đi cùng với đó cũng có 2 nỗi sợ mà nhà nào đang dùng bếp từ lâu dài đều nên biết.

Niềm vui 1: Nấu nhanh, nhất là những lúc chỉ muốn đun một nồi nước thật nhanh

Đây có lẽ là ưu điểm người dùng cảm nhận rõ nhất mà không cần nhìn vào bất kỳ thông số kỹ thuật nào. Bếp từ không tạo ra ngọn lửa rồi truyền nhiệt qua đáy nồi như bếp gas. Thay vào đó, từ trường tác động lên loại nồi phù hợp để làm nóng chính dụng cụ nấu. Bộ Năng lượng Mỹ cũng đánh giá đây là một trong những lợi thế của công nghệ cảm ứng từ. Nhiệt được tạo ra trực tiếp ở dụng cụ nấu nên bếp có khả năng làm nóng nhanh và phản ứng khá nhanh khi người dùng thay đổi mức công suất. Trong thực tế, lợi thế này dễ thấy nhất ở những việc rất thường ngày như đun nước, nấu canh, luộc rau hoặc cần đưa nồi lên nhiệt nhanh. Với gia đình ngày nào cũng nấu hai, ba bữa, vài phút tiết kiệm ở mỗi lần sử dụng cộng lại cũng tạo nên sự khác biệt khá rõ.

Niềm vui 2: Nấu ăn mà căn bếp đỡ nóng hơn

Ai từng đứng cạnh bếp gas vào mùa hè sẽ hiểu cảm giác này. Ngọn lửa không chỉ làm nóng nồi mà một phần nhiệt còn tỏa ra xung quanh. Với bếp từ, phần lớn quá trình tạo nhiệt tập trung vào dụng cụ nấu tương thích, vì vậy lượng nhiệt thất thoát ra căn bếp thấp hơn. ENERGY STAR - chương trình về hiệu quả năng lượng của Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ - cho biết công nghệ cảm ứng từ truyền phần lớn năng lượng vào dụng cụ nấu thay vì làm nóng không khí xung quanh như ngọn lửa gas. Đây cũng là một trong những lý do khu vực nấu có thể dễ chịu hơn, đặc biệt với những căn bếp nhỏ hoặc bếp liền phòng khách. Một điểm nữa là bếp từ không có quá trình đốt cháy nhiên liệu ngay trong nhà. Vì vậy, nó không tạo ra các sản phẩm cháy tại bếp như khi sử dụng gas. Tuy nhiên, nấu ăn bản thân vẫn có thể tạo khói, hơi dầu mỡ và các chất ô nhiễm khác, nên máy hút mùi hoặc thông gió trong bếp vẫn cần thiết.

Niềm vui 3: Lau dọn sau bữa ăn nhẹ nhàng hơn hẳn

Đây lại là niềm vui rất đời thường. Bề mặt bếp từ thường phẳng, không có kiềng, đầu đốt hay những khe nhỏ như bếp gas. Khi canh trào hoặc dầu mỡ bắn ra, sau khi bếp nguội người dùng có thể lau trực tiếp trên mặt kính. Do bếp làm nóng dụng cụ nấu thay vì chủ động nung nóng toàn bộ vùng bếp theo cách của bếp điện trở, thức ăn rơi ra ngoài cũng ít có điều kiện bị nung cháy ngay trên mặt bếp hơn. Dù vậy, khu vực kính nằm dưới chiếc nồi nóng vẫn có thể nhận nhiệt ngược từ đáy nồi, vì thế không nên hiểu bếp từ là bếp không nóng. Muốn mặt bếp giữ được lâu, ENERGY STAR khuyến cáo tránh sử dụng miếng cọ rửa có tính mài mòn. Kính hoặc gốm kính của bếp điện và bếp từ có thể bị xước, đồng thời người dùng cũng nên tránh kéo lê hoặc làm rơi nồi nặng xuống bề mặt.

Nỗi sợ 1: Chiếc nồi dùng được bao năm bỗng trở thành chiếc nồi không dùng được

Chuyển sang bếp từ rồi mới thấy không phải chiếc nồi nào trong nhà cũng có thể tiếp tục sử dụng. Bếp cần dụng cụ nấu có vật liệu phù hợp với cảm ứng từ. Cách kiểm tra tại nhà khá đơn giản: có thể thử đặt nam châm vào đáy nồi. Nếu nam châm hút chắc vào đáy, dụng cụ đó thường có khả năng sử dụng với bếp từ. Tuy nhiên, vẫn nên xem ký hiệu hoặc hướng dẫn của nhà sản xuất để chắc chắn. Bởi vậy, nỗi sợ này chủ yếu nằm ở lúc mới đổi bếp: mở tủ ra mới phát hiện vài chiếc nồi, chảo quen thuộc không tương thích và phải tính chuyện thay thế. Khi mua đồ nấu mới, thay vì chỉ nhìn kích thước và kiểu dáng, người dùng bếp từ cần kiểm tra thêm khả năng tương thích với bếp.

Nỗi sợ 2: Mặt kính xuất hiện một vết nứt

Nếu phải chọn một tình huống khiến người dùng bếp từ thực sự lo lắng, mặt kính bị nứt có lẽ là một trong những trường hợp đáng ngại nhất. Bình thường, bề mặt kính của bếp khá chắc chắn và có thể chịu được việc nấu nướng hàng ngày, nhưng điều đó không có nghĩa là nó không thể hư hỏng. Một cú va đập mạnh, chẳng hạn vô tình làm rơi nồi hoặc vật nặng xuống bếp, vẫn có thể khiến bề mặt bị tổn thương. ENERGY STAR cũng lưu ý rằng mặt kính hoặc gốm kính của bếp từ có thể bị xước, nứt nếu sử dụng không phù hợp.

Đáng nói, khi vết nứt đã xuất hiện, câu chuyện không còn chỉ nằm ở việc chiếc bếp mất đẹp hay khó vệ sinh. Trong hướng dẫn an toàn, hãng gia dụng Siemens cảnh báo bếp có mặt kính bị vỡ có thể gây thương tích do cạnh kính và tiềm ẩn nguy cơ điện giật, vì vậy người dùng không nên tiếp tục sử dụng. Electrolux cũng đưa ra khuyến cáo tương tự: nếu bề mặt kính-gốm bị nứt, cần tắt bếp, ngắt thiết bị khỏi nguồn điện và liên hệ kỹ thuật viên để được kiểm tra, xử lý.

Bởi vậy, nếu một ngày phát hiện trên mặt bếp xuất hiện vết nứt rõ ràng, dù bếp trông vẫn bình thường và chưa báo lỗi, cũng không nên bật thử để xem còn nấu được hay không. Cách an toàn hơn là dừng sử dụng, ngắt nguồn điện phù hợp và liên hệ đơn vị kỹ thuật để xác định tình trạng của bếp. Đây cũng là lý do trong quá trình nấu nướng nên hạn chế kéo lê nồi trên mặt kính, đặt nồi xuống nhẹ tay và đặc biệt không để chai lọ, nồi nặng hay những vật cứng ở vị trí dễ rơi xuống bếp. Giữ gìn mặt kính ngay từ đầu vẫn đơn giản hơn rất nhiều so với xử lý một vết nứt khi nó đã xuất hiện.