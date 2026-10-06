Gửi ngân hàng 775,7 triệu đồng, 1 tuần trước ngày đáo hạn tài khoản còn 0 đồng

Gần đây, vụ việc 1 khách hàng tên Lin bị nhân viên Ngân hàng China Minsheng Bank ở Trung Quốc, lừa đảo khoản tiền tiết kiệm đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Theo thông tin được ngân hàng này công bố, bà Lin đã rơi vào bẫy lừa đảo sau khi gửi tiết kiệm 200.000 NDT (khoảng 775,7 triệu đồng) tại ngân hàng. Đáng nói, vụ việc xảy ra chỉ 1 tuần trước ngày khoản tiền đáo hạn. Ngày hôm đó, bà Lin bất ngờ nhận được cuộc gọi kêu gọi đầu tư từ một người tự xưng là chuyên viên của trung tâm quản lý tài sản thuộc ngân hàng.

Điều khiến bà Lin nhanh chóng tin tưởng người gọi là đối phương nắm rất rõ thông tin cá nhân và khoản tiền gửi của bà bao gồm số căn cước công dân, số tiền cô đã gửi và ngày đáo hạn. Những thông tin tưởng như chỉ ngân hàng và chính khách hàng biết khiến Lin cho rằng đây thực sự là nhân viên ngân hàng đang liên hệ để hỗ trợ thủ tục trước ngày đáo hạn.

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Người gọi sau đó đưa ra một lời đề nghị nghe khá hợp lý: Khoản tiền tiết kiệm sắp đến hạn có thể được tự động chuyển sang một sản phẩm quản lý tài sản có mức sinh lời cao hơn. Để thực hiện thủ tục, người này yêu cầu Lin cung cấp số thẻ ngân hàng và mã xác thực được gửi qua tin nhắn điện thoại. Đối phương giải thích rằng đây chỉ là bước xác minh danh tính và xác nhận việc chuyển đổi khoản tiền gửi.

Tin tưởng vì người gọi đã nắm chính xác thông tin khoản tiết kiệm, bà Lin làm theo từng bước được hướng dẫn. Chỉ khoảng 5 phút sau, toàn bộ khoản tiết kiệm của bà đã bị chuyển đi. Đến lúc bà Lin gọi lại số điện thoại của người tự xưng là nhân viên ngân hàng, đầu dây bên kia không còn liên lạc được. Lúc này, bà mới nhận ra mình đã bị lừa.

Sau khi vụ việc được trình báo, cơ quan công an phối hợp với cơ quan quản lý tiến hành điều tra. Kết quả cho thấy đây không phải một vụ lừa đảo ngẫu nhiên. Nhóm đối tượng đứng sau đã có được những thông tin tài chính rất cụ thể của khách hàng, từ đó lựa chọn mục tiêu và thực hiện hình thức lừa đảo được cá nhân hóa.

Theo kết quả điều tra, một số nhân viên ngân hàng đã cấu kết với các đối tượng bên ngoài, trái phép thu thập và bán thông tin tài chính của khách hàng. Những dữ liệu như tên, số tiền gửi và thời điểm đáo hạn sau đó được nhóm lừa đảo sử dụng để tiếp cận khách hàng. Nhờ biết trước những thông tin này, kẻ gian có thể tạo ra một cuộc trò chuyện rất giống với hoạt động chăm sóc khách hàng thông thường của ngân hàng, khiến nạn nhân khó nhận ra bất thường.

Vụ việc sau đó được xử lý theo quy định. Nhân viên ngân hàng liên quan bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi xâm phạm thông tin cá nhân của khách hàng. Nhóm đối tượng thực hiện hành vi lừa đảo cũng bị cảnh sát bắt giữ. Về phía ngân hàng, do tồn tại thiếu sót nghiêm trọng trong việc bảo vệ thông tin khách hàng và kiểm soát hoạt động của nhân viên, ngân hàng phải chịu trách nhiệm tương ứng vàhoàn trả toàn bộ số tiền mà Lin bị lừa.

Cơ quan quản lý cũng xử phạt ngân hàng với mức phạt hành chính cao, đồng thời yêu cầu đơn vị này tiến hành rà soát và cải thiện toàn diện hệ thống quản lý, bảo mật thông tin khách hàng.

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Trường hợp của Lin cho thấy một thủ đoạn lừa đảo đáng chú ý: Kẻ gian không cần bắt đầu bằng những lời mời chào quá bất thường mà có thể tạo dựng lòng tin bằng chính những thông tin thật về tài khoản của nạn nhân. Khi đối phương biết chính xác số tiền gửi, thời điểm đáo hạn hay thông tin cá nhân, khách hàng rất dễ cho rằng cuộc gọi thực sự xuất phát từ ngân hàng.

Tuy nhiên, thông tin chính xác không đồng nghĩa với việc người gọi là nhân viên ngân hàng. Người gửi tiết kiệm cần đặc biệt cảnh giác nếu đối phương yêu cầu cung cấp số tài khoản, mật khẩu, mã OTP hoặc mã xác thực được gửi về điện thoại. Đây đều là những thông tin có thể được sử dụng để thực hiện giao dịch và khách hàng không nên cung cấp cho người khác.

Trong trường hợp nhận được cuộc gọi hoặc tin nhắn tự xưng là nhân viên ngân hàng, khách hàng nên chủ động kết thúc cuộc gọi rồi liên hệ lại với ngân hàng thông qua số hotline chính thức hoặc trực tiếp đến quầy giao dịch để kiểm tra. Đặc biệt, không nên gọi lại số điện thoại mà người lạ vừa sử dụng để liên hệ, bởi đó có thể tiếp tục là một phần của kịch bản lừa đảo.

Ngoài ra, khách hàng nên bật thông báo biến động số dư để có thể phát hiện giao dịch bất thường càng sớm càng tốt. Nếu nhận thấy tiền trong tài khoản bị chuyển đi ngoài ý muốn, cần lập tức liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ phong tỏa tài khoản, đồng thời trình báo cơ quan công an.

(Nguồn: China Minsheng Bank)