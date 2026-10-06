Lời khuyên đến tất cả các gia đình đang trồng cây rau dền để ăn

Rau dền là một trong những loại rau ăn lá có giá trị dinh dưỡng cao. Theo Cục An toàn thực phẩm, rau dền thuộc nhóm rau có hàm lượng caroten, vitamin C và sắt đáng kể; cứ 100 g rau dền có khoảng 52 mg vitamin C và 2,1 mg sắt. Rau cũng cung cấp protein và nhiều muối khoáng.

Rau dền thường được dùng trong các món canh và là loại rau được nhiều gia đình sử dụng trong mùa nóng. Tài liệu của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam cho biết rau dền dễ trồng, có thể trồng quanh năm và sau một thời gian ngắn đã có thể thu hoạch. Nếu gia đình đang trồng rau dền tại nhà để ăn, một số chi tiết dưới đây đáng lưu ý.

Tưới đủ nước, nhất là khi cây đang phát triển thân lá

Rau dền có nhu cầu nước tương đối cao trong giai đoạn phát triển thân lá. Theo tài liệu Kỹ thuật trồng rau dền an toàn của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, người trồng được hướng dẫn tưới nước 2 lần/ngày, vào sáng sớm và chiều mát.

Với các gia đình trồng trong thùng xốp hoặc chậu, đây là một thông tin đáng lưu ý thay vì chỉ tưới nước theo cảm tính. Tuy nhiên, chậu vẫn cần có khả năng thoát nước phù hợp. Tài liệu cũng cho biết rau dền có thể trồng trên nhiều loại đất khác nhau nhưng phải tưới tiêu tốt.

Rau dền có nhu cầu nước tương đối cao trong giai đoạn phát triển thân lá. (Ảnh: Internet)

Nếu thời tiết quá nắng trong giai đoạn gieo ươm, tài liệu của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam khuyến nghị có thể dùng lưới đen phủ trên mặt luống để giảm tác động của nắng đối với cây non.

Đừng để cây mọc quá dày

Khi trồng rau dền tại nhà, gia đình không nên để cây mọc chen chúc trong một khoảng diện tích nhỏ. Theo tài liệu của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, khi cây được khoảng 25–30 ngày sau gieo hạt, có thể nhổ cây cao 10–15 cm để cấy; khoảng cách trồng được khuyến nghị là 15 x 15 cm hoặc 12 x 20 cm.

Tài liệu cũng khuyến nghị thường xuyên xới xáo và làm cỏ trong quá trình chăm sóc. Với khu vực trồng rau nhỏ tại gia đình, việc làm cỏ cũng giúp hạn chế tình trạng cỏ dại cạnh tranh không gian và dinh dưỡng với cây rau.

Đừng chờ rau quá già mới thu hoạch

Rau dền là loại rau ngắn ngày. Theo Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, nếu cấy cây non ra vườn thì khoảng 25–30 ngày sau khi cấy có thể bắt đầu thu hoạch.

Tài liệu cho biết rau dền thường được nhổ cả cây, ít khi hái tỉa. Vì vậy, với gia đình trồng rau để ăn, không nên để cây quá già mới thu hoạch nếu muốn sử dụng rau ở giai đoạn còn non.

Rau dền là loại rau ngắn ngày. (Ảnh: Internet)

Thời điểm thu hoạch cũng cần tính đến việc gia đình trồng bao nhiêu cây và nhu cầu sử dụng thực tế. Có thể gieo thành nhiều đợt thay vì gieo toàn bộ cùng một lúc nếu muốn có rau thu hoạch vào những thời điểm khác nhau.

Thấy sâu thì xử lý thủ công trước

Rau dền có thể gặp một số đối tượng gây hại như sâu khoang, sâu xanh, sâu róm và tuyến trùng rễ. Theo tài liệu Kỹ thuật trồng rau dền theo hướng hữu cơ của Trung tâm Khuyến nông Quảng Nam, khi xuất hiện sâu, người trồng nên bắt sâu non và ngắt ổ trứng trước.

Đây là biện pháp đặc biệt phù hợp với những gia đình chỉ trồng một vài chậu rau để ăn, bởi người trồng có thể kiểm tra từng cây và xử lý ngay khi số lượng sâu còn ít. Tài liệu cũng khuyến nghị làm đất, phơi ải đất và luân canh với cây khác họ để hạn chế nguồn sâu bệnh.

Nếu sâu bệnh phát sinh mạnh và không thể kiểm soát bằng biện pháp thủ công, tài liệu mới đề cập đến việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc thảo mộc hoặc sinh học, đồng thời phải tuân thủ quy định về sử dụng thuốc.

Cuối cùng, rau dền trồng tại nhà vẫn cần được sơ chế đúng cách trước khi ăn. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) khuyến cáo rau quả tươi, bao gồm cả rau được trồng tại nhà, cần được rửa kỹ dưới vòi nước chảy trước khi ăn hoặc chế biến.

Với gia đình trồng rau dền để ăn, những điều đáng chú ý nhất là tưới 2 lần/ngày vào sáng sớm và chiều mát, giữ mật độ khoảng 15 x 15 cm hoặc 12 x 20 cm khi cấy, thu hoạch sau khoảng 25–30 ngày và xử lý sâu non, ổ trứng bằng biện pháp thủ công trước. Đây đều là những hướng dẫn có thể áp dụng khá đơn giản trong một khu vườn hoặc vài thùng xốp tại nhà.