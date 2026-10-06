Chàng trai SN 1985 đi thi Ai Là Triệu Phú tình cờ trở thành BLV, từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia

Đó là BLV Nguyễn Khắc Cường, sinh năm 1985, đến từ Hà Nội.

Khắc Cường có xuất phát điểm là dân ngoại ngữ. Anh từng là học sinh trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, anh học lớp Cử nhân tài năng, khoa Tiếng Anh của trường Đại học Hà Nội.

Đầu năm 2006 - khi còn là sinh viên, Khắc Cường được Đoàn trường chọn làm đại diện tham gia chương trình Ai Là Triệu Phú trong số đặc biệt kỷ niệm Ngày Sinh viên Việt Nam 9/1.

Khắc Cường từng xuất hiện trên chương trình Ai Là Triệu Phú với vai trò người chơi (Ảnh: VTV)

Xuất hiện trên sóng truyền hình, nam sinh viên Khắc Cường gây chú ý bởi vẻ ngoài sáng, cách trò chuyện tự tin và vốn kiến thức ấn tượng về thể thao. Trong cuộc trò chuyện với MC Lại Văn Sâm, anh thổ lộ ước mơ trở thành một bình luận viên bóng đá.

Không ngờ chia sẻ ấy lại được nhà đài quan tâm. Khoảng hơn 1 tháng sau, nhà báo Phan Ngọc Tiến, khi đó phụ trách phòng Thể thao của VTV, đã mời Khắc Cường đến thử việc. Dù không được đào tạo chuyên ngành báo chí và cũng chưa có kinh nghiệm trong lĩnh vực truyền hình song Khắc Cường lại có tinh thần học hỏi không ngừng. Anh bắt đầu học từ những người đi trước, đồng thời chủ động tham gia khóa đào tạo bình luận viên thể thao tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền để bổ sung kiến thức chuyên môn.

Sau hơn 20 năm làm nghề, BLV Khắc Cường từng đảm nhận nhiều vị trí khi lên sóng. Anh xuất hiện trong các chương trình thể thao như 360 Độ Thể Thao, Thể Thao 24/7, Nhịp Đập 360 Độ Thể Thao,... và các cuộc thi kiến thức như Đường Lên Đỉnh Olympia, Rung Chuông Vàng,...

Khắc Cường từng dẫn Đường Lên Đỉnh Olympia từ năm thứ 8 đến năm thứ 13 (Ảnh: VTV)

Nhưng dấu ấn rõ nhất của Khắc Cường vẫn nằm ở vai trò bình luận viên trong những trận đấu bóng đá. Trên sóng, chất giọng ấm cùng cách diễn đạt giàu hình ảnh giúp nam BLV tạo được màu sắc riêng, được đông đảo khán giả mê thể thao nói riêng và công chúng nói chung yêu thích.

Khắc Cường từng bình luận nhiều giải đấu lớn như Premier League, UEFA Champions League, EURO, ASIAD, SEA Games, AFF Cup, World Cup,... Đặc biệt, anh được giao nhiệm vụ bình luận trận chung kết của 2 mùa World Cup liên tiếp là 2022 và 2026.

Khắc Cường ở phần bình luận trận đấu tại ASEAN Cup 2026 (Ảnh: FBNV)

Về cuộc sống đời thường, Khắc Cường cũng khá cởi mở, cập nhật nhiều hình ảnh của mình khi không lên sóng cũng như những khoảnh khắc của gia đình.

BLV Khắc Cường kết hôn với vợ là Lam Giang vào năm 2016, tính đến hiện tại vừa tròn 10 năm. Dù đặc thù công việc khiến Khắc Cường phải làm việc đến muộn, đặc biệt là khi có giải đấu quốc tế nhưng nam BLV vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình. Anh thường đăng ảnh vào bếp phụ vợ việc nhà, chơi cùng 2 con và đưa cả gia đình đi du lịch.

Vợ chồng Khắc Cường (Ảnh: FBNV)

Nam BLV thường phụ vợ việc nhà (Ảnh: FBNV)

(Tổng hợp)



