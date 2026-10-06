Ăn rau trồng trong vườn nhà, 4 người trong một gia đình nhập viện

Khoảng 12h20 ngày 4/10/2026, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã tiếp nhận và điều trị cấp cứu thành công cho 4 bệnh nhân trong cùng một gia đình bị nghi ngờ ngộ độc hóa chất do ăn phải rau vừa phun thuốc diệt cỏ.

Bốn thành viên trong gia đình nhập viện trong tình trạng tâm lý vô cùng hoang mang, lo lắng. Qua khai thác tiền sử tiếp xúc, khoảng 8h sáng cùng ngày, anh L.V.V đã tiến hành phun thuốc diệt cỏ tại khu vực luống rau của gia đình nhằm xử lý cỏ dại. Do không biết luống rau vừa được xử lý hóa chất, đến khoảng 10h sáng, chị L.T.C. đã ra hái rau tại đây để chế biến bữa trưa cho cả nhà.

Sau khi dùng bữa, các thành viên mới phát hiện ra sự việc và nhanh chóng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên để kiểm tra.

Bệnh nhân nhập viện ngay sau bữa ăn, chưa có biểu hiện ngộ độc. Ảnh: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên

Ngay khi tiếp nhận các bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã lập tức kích hoạt quy trình tiếp nhận và xử trí ngộ độc cấp. Ê-kíp trực nhanh chóng tiến hành đánh giá các chỉ số sinh tồn, kiểm tra tình trạng đường tiêu hóa và niêm mạc miệng của từng bệnh nhân.

Các bác sĩ đã nhanh chóng triển khai phác đồ điều trị, thực hiện các biện pháp thải độc, bảo vệ niêm mạc đường tiêu hóa, truyền dịch tăng cường thải trừ hóa chất và chỉ định các xét nghiệm cận lâm sàng cần thiết (xét nghiệm công thức máu, đánh giá chức năng gan, thận) nhằm phát hiện sớm các tổn thương tiềm ẩn.Người bệnh được theo dõi diễn biến lâm sàng sát sao.

Bác sĩ Hồ Duy Khánh, Khoa Hồi sức tích cực và Chống độc đánh giá: "Ca bệnh đạt kết quả điều trị tốt là người dân đã rất chủ động. Ngay khi phát hiện nguy cơ, họ không chần chừ hay đợi có triệu chứng mới đi khám mà đến bệnh viện rất sớm. Nhờ đó, chúng tôi đã can thiệp xử trí kịp thời ở "thời điểm vàng", giúp ngăn chặn hóa chất ngấm sâu, chưa ghi nhận tổn thương xác định nào tại các cơ quan nội tạng."

Sau 20 giờ được theo dõi tích cực và điều trị chuyên sâu, đến 8h sáng ngày 5/10/2026, toàn bộ 4 thành viên trong gia đình đều có kết quả xét nghiệm an toàn, sức khỏe phục hồi tốt, tâm lý ổn định và đã được bác sĩ làm thủ tục xuất viện.

Từ trường hợp hy hữu trên, các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đưa ra khuyến cáo:

- Người trực tiếp phun thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu phải thông báo cho tất cả người thân trong gia đình. Tại khu vực vừa phun thuốc, đánh dấu rõ ràng để tránh việc thu hái, chăn thả gia súc hoặc tiếp xúc vô tình.

- Tuyệt đối không thu hoạch hay ăn các loại nông sản chưa đủ thời gian cách ly an toàn ghi trên bao bì sản phẩm (thông thường từ 7 đến 14 ngày tùy loại hóa chất).

- Người thực hiện phun thuốc phải trang bị đầy đủ phương tiện bảo hộ lao động (khẩu trang, kính bảo hộ, găng tay, quần áo dài tay).

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- Không tự ý pha trộn nhiều loại thuốc diệt cỏ, thuốc trừ sâu cùng lúc hoặc sử dụng quá liều lượng so với hướng dẫn của nhà sản xuất.

- Nếu vô tình ăn phải thực phẩm nghi nhiễm thuốc diệt cỏ hay bất kỳ hóa chất bảo vệ thực vật nào, người dân tuyệt đối không chủ quan chờ đến khi xuất hiện triệu chứng (như nôn mửa, đau bụng, hoa mắt, khó thở...) mới đi khám.

- Cần bình tĩnh, di chuyển ngay đến cơ sở y tế gần nhất. Nếu có thể, hãy mang theo vỏ chai hoặc nhãn mác loại thuốc đã sử dụng để các bác sĩ nhanh chóng định danh độc chất và áp dụng phác đồ điều trị chính xác nhất.

Minh Hoa (t/h)