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Ngô Thị Bé Trâm SN 1993 chuyển khoản 49.950.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Lê Ngọc Ngân SN 2007: Công an rà soát giao dịch

| | Sống

Chuyển khoản 50.000 đồng tiền photocopy nhưng thao tác nhầm thành 49.950.000 đồng, người phụ nữ ở TP Cần Thơ báo công an nhờ hỗ trợ.

Ngày 25/9/2026, Công an phường Vị Tân, TP Cần Thơ, tiếp nhận trình báo của chị Lê Ngọc Ngân, sinh năm 2007, ngụ khu vực 5, phường Vị Tân, về việc tài khoản của chị nhận được số tiền 49.950.000 đồng do người khác chuyển nhầm.

Trước đó, vào chiều 24/9/2026, chị Ngô Thị Bé Trâm, sinh năm 1993, cũng ngụ khu vực 5, phường Vị Tân, thực hiện giao dịch chuyển khoản để thanh toán 50.000 đồng tiền photocopy. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá trình thao tác, chị Trâm đã chuyển nhầm 49.950.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của chị Lê Ngọc Ngân.

Ngô Thị Bé Trâm SN 1993 chuyển khoản 49.950.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Lê Ngọc Ngân: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 1.

Công an phường Vị Tân hỗ trợ người dân thực hiện hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Sau khi phát hiện giao dịch bị nhầm, chị Trâm đã liên hệ và trình báo sự việc. Trong khi đó, chị Lê Ngọc Ngân cũng chủ động đến Công an phường Vị Tân trình báo việc tài khoản nhận được số tiền không thuộc về mình và phối hợp giải quyết.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an phường Vị Tân hướng dẫn hai bên trao đổi, xác minh các thông tin liên quan đến giao dịch. Chị Lê Ngọc Ngân sau đó đã tự nguyện hoàn trả đầy đủ số tiền 49.950.000 đồng cho chị Ngô Thị Bé Trâm.

Công an phường Vị Tân ghi nhận việc làm của chị Ngân thể hiện ý thức tôn trọng tài sản của người khác và trách nhiệm với cộng đồng. Qua sự việc, Công an phường Vị Tân khuyến cáo người dân cần kiểm tra kỹ thông tin người nhận và số tiền trước khi xác nhận giao dịch chuyển khoản, đặc biệt với những khoản tiền có giá trị lớn.

Ngô Thị Bé Trâm SN 1993 chuyển khoản 49.950.000 đồng vào tài khoản Vietcombank của Lê Ngọc Ngân: Công an rà soát giao dịch - Ảnh 2.

Giấy xác nhận việc hoàn trả số tiền chuyển khoản nhầm.

Trường hợp nhận được tiền do người khác chuyển nhầm, người dân nên chủ động liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hướng dẫn xử lý, không tự ý sử dụng số tiền khi chưa xác định rõ nguồn chuyển.

(Theo Công an TP Cần Thơ)

Nam Anh

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