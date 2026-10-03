Tin vui cho người hay lo thiếu tiền khi về hưu: Có 4 khoản chuẩn bị sớm sẽ giúp tuổi già nhẹ gánh hơn

Thực tế, chuẩn bị cho tuổi già không nhất thiết phải bắt đầu bằng một con số tiết kiệm thật lớn. Điều quan trọng hơn là chia bài toán nghỉ hưu thành từng khoản cụ thể. Khi 4 khoản dưới đây được chuẩn bị từ sớm, áp lực tài chính sau tuổi 60 có thể giảm đi đáng kể.

1. Khoản tiền cho chi phí sinh hoạt tối thiểu

Đây là lớp nền quan trọng nhất của kế hoạch nghỉ hưu. Trước khi nghĩ đến du lịch, hưởng thụ hay để lại tài sản cho con cháu, mỗi người nên xác định một câu hỏi rất đơn giản: Nếu ngày mai không còn lương, mỗi tháng mình cần bao nhiêu tiền để duy trì cuộc sống?

Khoản này thường bao gồm tiền ăn, điện nước, phí sinh hoạt, đi lại, điện thoại, thuốc men cơ bản và những chi phí cố định khác. Ví dụ, một gia đình hiện chi 20 triệu đồng/tháng nhưng trong đó có tiền học của con, trả góp, giao tiếp công việc và nhiều khoản gắn với giai đoạn đang đi làm. Khi nghỉ hưu, mức chi thiết yếu thực tế có thể thấp hơn.

Điểm quan trọng là không nên lấy toàn bộ mức chi tiêu hiện tại rồi nhân lên một cách máy móc. Hãy thử lập riêng một "ngân sách tuổi 60": Nếu không còn đi làm, nhà đã trả hết nợ, con đã tự lập, mình thực sự cần bao nhiêu?

Khi có con số này, việc chuẩn bị sẽ bớt mơ hồ. Thay vì nghĩ "phải có vài tỷ mới dám nghỉ", bạn có thể biết rõ mình đang cần tạo ra dòng tiền bao nhiêu mỗi tháng và còn thiếu bao nhiêu so với lương hưu hoặc các nguồn thu khác.

2. Khoản dự phòng y tế tách riêng

Nhiều người chuẩn bị tiền nghỉ hưu nhưng lại gộp toàn bộ tiền vào một tài khoản. Đây là điều có thể khiến kế hoạch dễ bị xáo trộn khi xuất hiện một khoản chi y tế lớn.

Ở tuổi trung niên trở đi, tiền dành cho sức khỏe nên được xem như một quỹ riêng. Quỹ này không chỉ dùng cho những tình huống nghiêm trọng mà còn có thể phục vụ khám định kỳ, thuốc men, nha khoa, kính mắt, vật lý trị liệu hoặc những khoản chăm sóc sức khỏe phát sinh thường xuyên.

Điều đáng lưu ý là khoản tiền này không nên được tính là "tiền để tiêu khi nghỉ hưu". Nếu một người có 1 tỷ đồng tiết kiệm nhưng trong đó 300 triệu đồng thực chất cần để dự phòng sức khỏe, số tiền thật sự có thể dùng cho sinh hoạt chỉ còn 700 triệu đồng.

Tách riêng ngay từ đầu giúp bạn nhìn đúng tình hình tài chính của mình, đồng thời tránh cảm giác hoảng loạn mỗi khi có một chi phí y tế bất ngờ.

3. Khoản tiền cho những việc lớn nhưng không xảy ra hàng tháng

Có một kiểu chi tiêu rất dễ bị bỏ quên khi lập kế hoạch nghỉ hưu: Những khoản không xuất hiện đều đặn nhưng mỗi lần xuất hiện lại khá lớn.

Ví dụ sửa nhà, thay điều hòa, mua lại tủ lạnh, sửa xe, hỗ trợ con trong một việc quan trọng, đám cưới trong gia đình hoặc một chuyến về quê dài ngày. Những khoản này không nằm trong tiền ăn hàng tháng, nhưng chắc chắn cuộc sống 20–30 năm sau nghỉ hưu sẽ khó tránh khỏi.

Bởi vậy, ngoài quỹ sinh hoạt và quỹ y tế, nên có thêm một khoản dành cho những chi phí lớn không thường xuyên. Đây có thể xem là "quỹ bảo trì cuộc sống".

Nghe có vẻ nhỏ, nhưng đây lại là khoản giúp rất nhiều người tránh phải rút tiền đầu tư hoặc vay mượn khi tuổi đã cao. Khi chiếc tủ lạnh hỏng sau 10 năm, căn nhà cần sửa lại nhà vệ sinh hay một thiết bị thiết yếu phải thay mới, bạn đã có sẵn một khoản xử lý thay vì phải động đến tiền sinh hoạt.

4. Khoản tiền tạo ra thu nhập sau khi nghỉ làm

Đây là phần khiến kế hoạch nghỉ hưu thay đổi nhiều nhất.

Nếu toàn bộ tiền tiết kiệm chỉ nằm trong một tài khoản rồi rút dần mỗi tháng, tâm lý phổ biến sẽ là: "Tiền đang ít đi". Cảm giác này khiến nhiều người dù có tài sản vẫn luôn bất an.

Ngược lại, nếu trước tuổi nghỉ hưu đã xây dựng được một phần tài sản hoặc nguồn tiền có thể tạo ra dòng tiền định kỳ, áp lực tâm lý sẽ nhẹ hơn rất nhiều.

Nguồn thu này có thể đến từ lương hưu, tiền gửi, tài sản cho thuê, các khoản đầu tư phù hợp với khả năng chịu rủi ro hoặc một công việc bán thời gian mà người nghỉ hưu vẫn muốn duy trì.

Điều quan trọng không phải là chạy theo lợi nhuận cao. Càng gần tuổi nghỉ hưu, mục tiêu tài chính thường nên dịch dần từ "kiếm thật nhiều" sang "giữ được tiền và tạo dòng tiền ổn định".

Một khoản thu nhập đều đặn vài triệu đồng mỗi tháng đôi khi có ý nghĩa hơn rất nhiều so với một khoản tài sản lớn nhưng không tạo ra tiền mặt.

Chuẩn bị tuổi già không phải cuộc chạy đua xem ai có nhiều tiền hơn

Nhiều người ở tuổi 40–50 tự gây áp lực cho mình khi nhìn thấy những con số như "phải có 3 tỷ", "phải có 5 tỷ" mới đủ nghỉ hưu. Nhưng trên thực tế, mỗi gia đình có một mức sống, tài sản và nguồn thu khác nhau.

Một người đã có nhà, không còn nợ, có lương hưu và chi tiêu 10 triệu đồng/tháng sẽ có bài toán hoàn toàn khác với người đang phải thuê nhà và cần 25 triệu đồng mỗi tháng.

Vì vậy, thay vì hỏi "Bao nhiêu tiền mới đủ về hưu?", câu hỏi hữu ích hơn có thể là: Mình đã chuẩn bị được bao nhiêu cho 4 khoản quan trọng nhất?

Đó là tiền sinh hoạt cơ bản, tiền y tế, tiền cho những khoản lớn bất ngờ và nguồn tiền tiếp tục tạo ra thu nhập.

Khi 4 chiếc "túi tiền" này dần được lấp đầy, tuổi nghỉ hưu sẽ không còn là một con số đáng sợ ở phía trước. Bạn cũng không nhất thiết phải trở thành người giàu có. Chỉ cần đến lúc không còn đi làm, những khoản quan trọng nhất của cuộc sống đã có chỗ để lấy tiền ra mà không phải cuống cuồng xoay xở.

Và đó có lẽ mới là ý nghĩa thực sự của việc chuẩn bị tài chính cho tuổi già: Không phải để có thật nhiều tiền, mà để những năm sau này bớt phụ thuộc, bớt lo lắng và có quyền lựa chọn cách mình muốn sống.