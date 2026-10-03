Đi họp lớp được hỏi lương hưu, tôi trả lời 8 triệu đồng, hôm sau nhận hơn 30 cuộc điện thoại từ sáng đến tối

Bài viết của tài khoản họ Trần trên nền tảng Toutiao (Trung Quốc)

Trong buổi họp lớp sau hàng chục năm xa cách, những người bạn cũ nhanh chóng tìm lại những câu chuyện năm xưa. Chúng tôi nhắc đến cô giáo chủ nhiệm, chuyện trốn học, những trò nghịch ngợm thời trẻ, rồi chuyển sang cuộc sống hiện tại.

Người kể về công việc của con cái, người chia sẻ chuyện mua nhà, người vui vẻ nói mình đã lên chức ông bà. Không khí đang rôm rả thì một người bất chợt hỏi: "Lương hưu của mọi người hiện giờ bao nhiêu? Giá cả đắt đỏ thế này, có đủ sống không?"

Cả bàn im lặng vài giây. Có người nói thẳng con số, người trả lời qua loa, người chỉ cười: "Cũng tạm đủ dùng".

Đến lượt mình, tôi hơi lúng túng. Tôi biết những câu chuyện về thu nhập rất dễ biến thành cuộc so sánh giữa những người đã lâu không gặp. Nhưng trước ánh mắt tò mò của mọi người, tôi vẫn trả lời: "Tôi à? 2.100 NDT (hơn 8 triệu đồng). Cũng gọi là chấp nhận được".

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Thực tế, tôi cố tình nói thấp hơn mức lương hưu của mình, chỉ mong nhanh chóng kết thúc chủ đề này. Sau đó, chúng tôi cụng ly và chuyển sang chuyện khác. Tôi cứ nghĩ mọi chuyện đã dừng lại ở đó, không ngờ sáng hôm sau, một loạt cuộc điện thoại bắt đầu kéo đến.

Hơn 30 cuộc gọi trong một ngày

Sáng hôm sau, khi đang đi dạo trong khu phố, tôi nhận được cuộc gọi đầu tiên từ một người bạn học cũ. Sau vài câu hỏi thăm, người này nhắc đến mức lương hưu tôi nói hôm trước rồi đề nghị kết nối tôi với một người bạn chuyên tư vấn tài chính cho người nghỉ hưu.

Tôi lịch sự từ chối vì chưa có nhu cầu. Đến trưa, một bạn học nữ gọi điện hỏi thăm sức khỏe, sau đó đề cập đến chuyện tiền bạc: "Tôi nghe nói lương hưu của anh không cao. Anh có gặp khó khăn gì không? Chị dâu tôi biết một dự án nhà ăn cộng đồng dành cho người cao tuổi, giá khá rẻ. Nếu cần, tôi có thể tìm hiểu giúp".

Tôi cảm ơn cô ấy nhưng vẫn nói mình chưa cần. Tuy nhiên, các cuộc gọi tiếp tục xuất hiện. Người giới thiệu công việc làm thêm tại nhà, nói rằng mỗi ngày chỉ cần làm hai, ba tiếng là có thể kiếm thêm 1.000-2.000 NDT mỗi tháng.

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Người ngỏ ý sẵn sàng giúp đỡ nếu tôi thực sự khó khăn. Người khác lại giới thiệu giường chăm sóc và thiết bị hỗ trợ sức khỏe dành cho người cao tuổi, kèm lời hứa có thể mua được với giá ưu đãi.

Đến tối, tôi đếm sơ sơ đã nhận hơn 30 cuộc điện thoại. Không chỉ những người dự buổi họp lớp, một số người ít thân thiết cũng gọi đến sau khi nghe kể về hoàn cảnh của tôi.

Ngồi trên sofa, nhìn màn hình điện thoại liên tục sáng lên, tôi vừa ngạc nhiên vừa thấy tình huống này có phần nực cười. Chỉ sau một đêm, câu nói về mức lương hưu đã khiến tôi trở thành người được nhiều người quan tâm, nhưng phần lớn những cuộc trò chuyện đều xoay quanh các cơ hội kiếm tiền, sản phẩm hoặc dịch vụ dành cho người có thu nhập thấp.

Một con số có thể thay đổi cách người khác nhìn nhận

Ban đầu, tôi nghĩ những cuộc gọi ấy chỉ là chuyện thú vị. Nhưng sau khi bình tĩnh suy ngẫm, tôi nhận ra đằng sau đó là những cách ứng xử khác nhau trong các mối quan hệ.

Tôi tin rằng có người thực sự quan tâm đến mình. Bạn học cũ lâu ngày gặp lại, nghe nói bạn có thể gặp khó khăn rồi gọi điện hỏi thăm là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, cũng có người dường như đã nhanh chóng đánh giá hoàn cảnh của tôi chỉ từ một con số.

Lương hưu thấp khiến họ nghĩ tôi có thể thiếu tiền; từ đó, những lời giới thiệu về công việc làm thêm, sản phẩm giá rẻ hay dịch vụ tài chính lần lượt xuất hiện. Có người muốn giúp đỡ, có người đơn giản nghĩ rằng mình đang giới thiệu một cơ hội phù hợp. Dẫu vậy, trải nghiệm này khiến tôi nhận ra tiền bạc đôi khi trở thành một thước đo vô hình trong cách con người nhìn nhận nhau.

Nếu nói thu nhập cao, bạn có thể vô tình khơi lên sự so sánh hoặc bị cho là khoe khoang. Nếu nói thu nhập thấp, bạn lại dễ bị mặc định là đang cần giúp đỡ hoặc có nhu cầu sử dụng một dịch vụ nào đó.

Một thông tin tưởng chừng bình thường có thể dẫn đến nhiều cách diễn giải khác nhau. Và khi đã chia sẻ, tôi không thể quyết định người khác sẽ nhìn nhận hoàn cảnh của mình ra sao.

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Trước đây, tôi nghĩ chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống là cách thể hiện sự chân thành với bạn bè. Nhưng sau chuyện này, tôi hiểu rằng chân thành không đồng nghĩa với việc phải kể hết mọi chi tiết riêng tư.

Mức lương hưu, tiền tiết kiệm, tài sản hay công việc của con cái đều là những thông tin cá nhân. Tôi vẫn có thể trò chuyện cởi mở với bạn bè mà không nhất thiết phải đưa ra những con số cụ thể. Vì vậy, nếu gặp lại tình huống tương tự trong những buổi họp lớp sau này, tôi sẽ chỉ mỉm cười và nói: "Đủ tiêu, cuộc sống cũng ổn".

Ở tuổi này, tôi càng hiểu giá trị của việc giữ ranh giới trong các mối quan hệ. Điều đó không có nghĩa là phải nghi ngờ hay xa cách mọi người, mà là biết chia sẻ đến đâu để bản thân cảm thấy thoải mái, đồng thời không khiến những cuộc gặp gỡ trở thành dịp so sánh tiền bạc và hoàn cảnh.