Phát hiện sinh viên kiếm 26 tỷ đồng sau 14 tháng khởi nghiệp từ phòng KTX, 23 tuổi sở hữu 910 tỷ đồng

Ở tuổi 23, Emil Barr tự ước tính tài sản cá nhân khoảng 35 triệu USD (khoảng 910 tỷ đồng). Trước đó 4 năm, khi mới 19 tuổi, Barr đã lần đầu có 1 triệu USD trong tài khoản sau 14 tháng kể từ khi bắt đầu xây dựng công ty đầu tiên.

Điều đáng chú ý là doanh nghiệp này không bắt đầu trong một văn phòng hay với nguồn vốn lớn. Barr thành lập Step Up Social ngay trong năm nhất đại học, từ phòng KTX, với công cụ ban đầu chỉ gồm một chiếc iPhone và kết nối Internet.

Từ phòng KTX đến doanh thu 26 tỷ đồng

Emil Barr sinh ra tại Nga và chuyển tới Mỹ khi mới 3 tuổi, sau đó lớn lên tại một thị trấn nhỏ ở Ohio. Khi vào đại học, Barr theo học tại Đại học Miami (Miami University), bang Ohio. Theo chia sẻ với Entrepreneur, đây là trường đại học mà gia đình anh có khả năng chi trả vào thời điểm đó. Barr từng cân nhắc chuyển sang một trường thuộc nhóm Ivy League nhưng học phí quá cao. Chính chuyện tiền học đã thúc đẩy Barr nghĩ đến việc tự kiếm tiền. Khi ấy, anh đặt mục tiêu kiếm 100.000 USD (khoảng 2,6 tỷ đồng) để có thể tự chi trả một năm học phí.

Bước ngoặt đến khi Barr quen một nữ sinh sở hữu khoảng 11 triệu người theo dõi trên TikTok, nhưng chỉ kiếm được 200 USD (khoảng 5,2 triệu đồng) từ một hợp đồng quảng cáo. Barr nhận ra rất nhiều doanh nghiệp muốn tiếp cận TikTok nhưng chưa biết cách sử dụng nền tảng này, trong khi một thế hệ người dùng trẻ lại hiểu rất rõ cách tạo nội dung trên đó.

Năm nhất đại học, Barr thành lập Step Up Social, một công ty chuyên về tiếp thị mạng xã hội và quảng cáo, tập trung vào nội dung video ngắn. Công ty được vận hành ngay từ phòng KTX của Barr, với những công cụ rất cơ bản.

Kết quả đến nhanh hơn dự tính. Theo Barr, Step Up Social tăng doanh thu từ 0 lên 1 triệu USD, tương đương 26 tỷ đồng, chỉ trong 6 tháng. Tuy nhiên, đây là doanh thu của công ty, không phải khoản tiền Barr trực tiếp sở hữu. Barr cho biết anh tiếp tục tái đầu tư phần lớn số tiền vào việc mở rộng doanh nghiệp.

Khoảng 14 tháng sau khi thành lập công ty, Barr mới lần đầu có 1 triệu USD trong tài khoản cá nhân, tương đương khoảng 26 tỷ đồng. Khi đó, anh mới 19 tuổi và đang bước vào năm hai đại học.

Emil Barr bắt đầu Step Up Social từ phòng KTX khi còn là sinh viên năm nhất Đại học Miami (Ảnh: Jerry Ta/Fluff Studio)

Vay 26 tỷ đồng khi mới 19 tuổi để giữ công ty hoạt động

Để Step Up Social tiếp tục tăng trưởng, Barr phải đối mặt với một vấn đề dòng tiền. Một số khách hàng lớn áp dụng thời hạn thanh toán tới 90 ngày, trong khi công ty phải trả tiền cho các influencer trước.

Thay vì chờ đủ tiền từ khách hàng, Barr sử dụng thẻ tín dụng và các khoản vay ngân hàng để duy trì hoạt động. Theo lời kể của anh, tổng số khoản vay cá nhân được bảo lãnh lên tới khoảng 1 triệu USD. Ở tuổi 19, Barr gần như không có tài sản đáng kể để thế chấp. Anh chấp nhận đặt tài chính cá nhân vào tình thế rủi ro cao với niềm tin rằng nếu công ty thất bại, thiệt hại vật chất của mình cũng không quá lớn.

Barr cũng cho rằng một trong những khoản đầu tư quan trọng nhất của Step Up Social là con người. Thay vì dùng tiền cho lối sống cá nhân, anh thuê những người có 20-30 năm kinh nghiệm để giúp công ty phát triển. Cách tiếp cận này bắt đầu đem lại kết quả khi Barr chủ động gửi email cho hàng trăm doanh nghiệp để tìm khách hàng. Hợp đồng đáng chú ý đầu tiên đến từ Kao, một tập đoàn hàng tiêu dùng Nhật Bản. Sau khi có khách hàng này, Step Up Social tiếp tục ký hợp đồng với nhiều thương hiệu khác.

Từ một công ty khởi nghiệp trong phòng KTX, Step Up Social dần trở thành một agency TikTok cung cấp dịch vụ cho các thương hiệu và người nổi tiếng. Trước khi Barr bán công ty vào năm 2025, doanh nghiệp từng làm việc với những thương hiệu như Procter & Gamble, Nike, Nordstrom, Kroger, Alo và Banana Republic.

Theo Barr, thời điểm đó Step Up Social đạt khoảng 2 triệu USD doanh thu mỗi năm, trong khi tổng giá trị các giao dịch mà công ty đứng ra kết nối giữa thương hiệu và nhà sáng tạo nội dung lên tới khoảng 8-9 triệu USD.

Đáng chú ý, Barr không chỉ kiếm tiền từ startup mà còn tìm cách biến chính trường đại học thành khách hàng. Đại học Miami từng trả học phí cho anh, trao các khoản hỗ trợ và sau đó ký hợp đồng với Step Up Social để vận hành hoạt động TikTok của trường. Theo một bài viết của Poets&Quants, Barr cho biết tổng số tiền anh nhận được từ các khoản hỗ trợ, cuộc thi, hợp đồng và những hình thức khác liên quan đến trường lên tới khoảng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng) trong 4 năm đại học.

Emil Barr đã xây dựng hai startup ngay trong thời gian còn đi học (Ảnh: Olga Polo/Olga Polo)

23 tuổi sở hữu 910 tỷ đồng, tiếp tục làm startup mới

Sau khi Step Up Social được bán và sáp nhập vào một agency lớn hơn, Barr không dừng lại ở lĩnh vực tiếp thị mạng xã hội.

Startup hiện tại của anh là Flashpass, một nền tảng tập trung vào đào tạo kỹ năng ngắn hạn và kết nối người học với việc làm. Ý tưởng được xây dựng xoay quanh một vấn đề đang được quan tâm là nếu AI khiến một bộ phận người lao động mất việc, họ sẽ học kỹ năng mới và tìm công việc khác bằng cách nào?

Flashpass sử dụng mô hình "micro credentials", cho phép người dùng học một kỹ năng trong thời gian ngắn, sau đó kết nối với những ngành đang thiếu nhân lực. Một số lĩnh vực được Barr nhắc tới gồm năng lượng, dầu khí, thanh toán và mã hóa hồ sơ y tế. Khác với Step Up Social, Flashpass không thu phí trực tiếp từ người học hoặc nhà tuyển dụng. Công ty hợp tác với các trường học, trong đó chính quyền bang chi trả cho trường và doanh thu được phân chia giữa các bên.

Mô hình này đã bắt đầu có những hợp đồng lớn. Flashpass từng có một chương trình thí điểm trị giá 4 triệu USD trong 2 năm tại Ohio, tương đương khoảng 104 tỷ đồng. Sau đó, công ty tiếp tục có hợp đồng tại Louisiana trị giá khoảng 1 triệu USD/năm và Delaware khoảng 2,3 triệu USD/năm. Barr cho biết công ty còn có đề xuất tại 17 bang và dự kiến doanh thu năm nay ít nhất đạt 8 triệu USD, tương đương 208 tỷ đồng.

Cùng với sự phát triển của Flashpass, giá trị tài sản cá nhân mà Barr tự ước tính cũng tăng nhanh. Entrepreneur dẫn lời Barr cho biết tài sản của anh hiện khoảng 35 triệu USD, (khoảng 910 tỷ đồng), tăng từ mức 25 triệu USD vào cuối năm 2025. Ở tuổi 23, Barr vẫn tiếp tục xây dựng doanh nghiệp mới thay vì dừng lại sau thành công đầu tiên. Anh từng chia sẻ mục tiêu cá nhân là trở thành tỷ phú ở tuổi 30, nhưng hiện tại phần lớn câu chuyện của Barr vẫn xoay quanh việc mở rộng Flashpass và tìm cách biến nó thành một nền tảng đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp quy mô lớn.

Theo Entrepreneur