Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Nam sinh viên cứ thứ Sáu bay sang Singapore học Thạc sĩ, sáng thứ Hai lại bay về nước

| | Sống

Thay vì tạm dừng công việc để học cao học, nam sinh này quyết định chọn cách bay qua bay lại giữa hai quốc gia.

Khi đang làm việc và sinh sống tại Phnom Penh, Campuchia, một chàng trai tên Tan Teck Leng vẫn quyết định theo học chương trình MBA của Đại học Arcadia, Mỹ, thông qua chương trình hợp tác đào tạo quốc tế tại Singapore. Điều đáng chú ý là thay vì chuyển đến Singapore hoặc tạm nghỉ việc để đi học, anh lựa chọn một lịch trình khá đặc biệt khi cuối tuần nào cũng bay qua lại giữa 2 quốc gia.

Theo đó, cứ tối thứ Sáu, Tan lên máy bay từ bay Phnom Penh đến Singapore. Hai ngày thứ Bảy và Chủ nhật của Tan được dành cho việc học. Sau khi kết thúc buổi học cuối tuần, anh lại trở về Phnom Penh vào sáng thứ Hai để tiếp tục công việc.

Với một người thường xuyên phải đi công tác như Tan, lịch học này phù hợp hơn nhiều so với việc phải đến lớp vào các ngày trong tuần. Chương trình MBA khi đó được triển khai thông qua sự hợp tác giữa Đại học Arcadia của Mỹ và Trường Quản lý Aventis của Singapore, dành cho những người đã đi làm nhưng vẫn muốn tiếp tục học cao học.

Tan thuộc khóa học viên thứ hai trong khoảng 6 khóa được tổ chức theo mô hình này. Anh cho biết mình lựa chọn chương trình vì không có yêu cầu làm luận văn tốt nghiệp, đồng thời lịch học được sắp xếp phù hợp với cuộc sống của người đi làm.

“Arcadia phù hợp nhất với cuộc sống của một người đang đi làm”, Tan chia sẻ.

Hiện tại, Tan đang quản lý toàn bộ hoạt động của một trường cao đẳng quy mô khoảng 500 sinh viên (Ảnh: Arcadia University)

Lịch trình của anh gần như được cố định theo từng tuần. Tối thứ Sáu bay đến Singapore, thứ Bảy và Chủ nhật học, sáng thứ Hai bay trở lại Phnom Penh. Nhờ vậy, Tan có thể duy trì công việc toàn thời gian trong khi vẫn hoàn thành chương trình MBA.

Các bài tập của chương trình này cũng được thiết kế để học viên có thể chủ động hoàn thành trước, sau đó mang đến lớp để thảo luận. Điều này giúp Tan không phải dành quá nhiều thời gian ngoài giờ làm việc cho việc học.

Sau khi tốt nghiệp, những người bạn cùng khóa của Tan vẫn giữ liên lạc. Các thành viên thường xuyên gặp nhau tại nhiều thành phố trong khu vực. Có thời điểm Tan bay tới Bangkok (Thái Lan) để gặp một người bạn cùng lớp, trong khi những người khác hiện sinh sống tại Trung Quốc và nhiều quốc gia khác.

Hiện tại, Tan đang quản lý toàn bộ hoạt động của một trường cao đẳng quy mô khoảng 500 sinh viên. Công việc của anh trải rộng từ vận hành và bảo trì, hoạt động học thuật đến marketing, tuyển sinh, tuyển sinh đầu vào và công tác hỗ trợ sinh viên.

Theo Arcadia University

Phát hiện cặp vợ chồng sở hữu 3 tòa nhà với 147 căn hộ, liên quan đến số tiền 131 tỷ đồng

Theo Nhật Linh

Sức khỏe 24h

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% bằng tiếng Anh từ năm 2004: Học phí từ 50 triệu đồng/năm, liên kết nhiều trường top thế giới

Việt Nam có 1 trường ĐH công lập giảng dạy 100% bằng tiếng Anh từ năm 2004: Học phí từ 50 triệu đồng/năm, liên kết nhiều trường top thế giới Nổi bật

Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý quy định xóa đăng ký đã áp dụng

Tất cả người dân có thường trú, tạm trú chú ý quy định xóa đăng ký đã áp dụng Nổi bật

Toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ này do ông Phạm Nhật Vượng cung cấp chú ý

Toàn bộ khách hàng sử dụng dịch vụ này do ông Phạm Nhật Vượng cung cấp chú ý

12:08 , 23/09/2026
Công an xác minh trình báo của 1 người dân tại Nhà ga Quốc tế sân bay Nội Bài, khuyến cáo tất cả người dân trường hợp sau

Công an xác minh trình báo của 1 người dân tại Nhà ga Quốc tế sân bay Nội Bài, khuyến cáo tất cả người dân trường hợp sau

11:35 , 23/09/2026
Chính thức: Danh sách 91 ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179

Chính thức: Danh sách 91 ngành được hưởng chính sách học bổng theo Nghị định 179

11:30 , 23/09/2026
Công an thông báo: 106 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Công an thông báo: 106 chủ phương tiện có biển số sau khẩn trương nộp phạt nguội theo Nghị định 168

11:10 , 23/09/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên