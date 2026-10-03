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Du khách bất ngờ trở về sau 37 ngày mất tích trong thảm họa lũ quét Nepal

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Một trong 55 công dân Malaysia được báo cáo mất liên lạc sau trận lũ lụt và sạt lở đất tại Nepal hồi tháng 8 đã được xác nhận an toàn, trở về Malaysia sau 37 ngày không có tin tức.

Tiến sĩ Manivannan Rethinam - người phát ngôn tổ chức Malaysia Solidarity: Families in Hope (MASFIH) - cho biết, người đàn ông đã tự tìm đến Đại sứ quán Malaysia tại Kathmandu (Nepal) ngày 1/10, trước khi lên đường về nước và trở về Malaysia vào sáng 2/10.

Thông tin được Bộ Ngoại giao Malaysia thông báo tới thân nhân các trường hợp mất liên lạc thông qua nhóm WhatsApp “KLN-NOK”. Danh tính người đàn ông chưa được công bố.

Theo MASFIH, đây là trường hợp duy nhất trong danh sách 55 công dân Malaysia ban đầu đi du lịch một mình. Người này được xác định có mặt tại điểm ngắm cảnh Nagthali Viewpoint lúc 15h26 ngày 25/8, chỉ một ngày trước khi lũ lụt và sạt lở xảy ra.

Những ngôi nhà bị hư hại sau trận lũ quét ngày 26/8, tại khu chợ Betrawati thuộc huyện Rasuwa, Nepal vào ngày 28/9. Ảnh: AFP.

Nagthali Viewpoint nằm ở khu vực vùng cao, có độ cao lớn hơn đáng kể so với Rasuwagadhi - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng của thảm họa.

Theo thông tin từ gia đình, người đàn ông bị mắc kẹt sau khi đường sá và cầu cống bị phá hủy. Tình trạng mất điện, thiếu nước sạch và gián đoạn hệ thống viễn thông khiến việc di chuyển cũng như liên lạc trở nên đặc biệt khó khăn.

Trường hợp này cho thấy những người mất liên lạc sau thiên tai chưa chắc đã gặp nguy hiểm. Một số nạn nhân có thể vẫn an toàn nhưng bị cô lập trong thời gian dài do cơ sở hạ tầng bị tàn phá và các hệ thống liên lạc bị gián đoạn.

Sau khi người đàn ông trở về, số công dân Malaysia hiện mất liên lạc tại Nepal là 54 người. Theo MASFIH, những người này đều đi theo các nhóm riêng biệt.

“Đây không chỉ là sự thay đổi về con số từ 55 xuống 54. Đó là câu chuyện về một gia đình cuối cùng được đoàn tụ với người thân sau 37 ngày sống trong bất an”, ông Manivannan Rethinam nói.

MASFIH bày tỏ hy vọng việc một công dân Malaysia trở về an toàn sẽ tiếp thêm hy vọng cho 54 gia đình còn lại, trong bối cảnh người thân của họ vẫn chưa có thông tin.

Trận lũ lụt và dòng lũ bùn đá xảy ra ngày 26/8 được cho là bắt nguồn từ các vụ sụp đổ băng và đá tại khu vực thượng nguồn lưu vực Lhende Khola, thuộc Tây Tạng. Thảm họa được báo cáo đã khiến hơn 1.450 người thiệt mạng, hàng nghìn người khác vẫn chưa rõ tung tích.

Theo Hồng Nhung

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