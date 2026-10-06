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Người phụ nữ ở Hải Phòng đến chi nhánh Agribank rút tiền tiết kiệm và chuyển khoản hơn 182.000.000 đồng, nhân viên ngân hàng vội báo công an

| | Sống

Người phụ nữ ở Hải Phòng đến chi nhánh Agribank rút tiền tiết kiệm và chuyển khoản hơn 182.000.000 đồng, nhân viên ngân hàng vội báo công an

Sáng 6/10, Công an xã Trường Tân, TP Hải Phòng phối hợp với Agribank - Chi nhánh Gia Lộc kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo qua không gian mạng, giúp người dân không bị chiếm đoạt số tiền hơn 182 triệu đồng.

Trước đó, chị P.T.H. (trú tại xã Nam Thanh Miện, TP Hải Phòng) đến ngân hàng rút tiền tiết kiệm và thực hiện giao dịch chuyển hơn 182.000.000 đồng. Nhận thấy khách hàng có biểu hiện bất thường, nhân viên ngân hàng chủ động liên hệ Công an xã Trường Tân để phối hợp xác minh.

Qua làm việc với cơ quan Công an, chị H. cho biết trước đó có quen một tài khoản TikTok có tên "John Fred". Người này tự giới thiệu là người gốc Hàn Quốc, đang sinh sống tại Đức và hứa gửi tặng chị một món quà có giá trị lớn.

Để tạo lòng tin, đối tượng gửi hình ảnh được cho là khoản tiền 70.000 USD, sau đó yêu cầu chị H. chuyển tiền để thanh toán phí vận chuyển và "phạt hải quan" để nhận quà.

Tin vào những thông tin được đối tượng đưa ra, chị H. đã đến ngân hàng và thực hiện giao dịch chuyển hơn 182.000.000 đồng. Tuy nhiên, nhân viên ngân hàng nhận thấy khách hàng có dấu hiệu bất thường nên đã liên hệ Công an xã Trường Tân phối hợp xác minh.

Sau khi được cán bộ Công an và nhân viên ngân hàng giải thích về thủ đoạn lừa đảo "tặng quà từ nước ngoài", chị H. nhận ra mình đang bị lừa, dừng giao dịch và chấm dứt liên lạc với đối tượng qua mạng. 

Qua vụ việc, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng, đặc biệt là hình thức giả danh người nước ngoài tặng quà có giá trị rồi yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để đóng phí vận chuyển, thuế hoặc phí hải quan.

Đặc biệt, người dân tuyệt đối không chuyển tiền cho những người không rõ lai lịch hoặc chưa xác minh được danh tính, mục đích giao dịch. Khi nhận được yêu cầu chuyển tiền với những lý do bất thường, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin và liên hệ ngân hàng hoặc cơ quan Công an để được hỗ trợ.

(Theo Bộ Công an)

Lê Anh

Việt Nam hàng ngày

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