NÓNG: Tỷ phú Phạm Nhật Vượng bắt tay “ông lớn” đường sắt Pháp, Hà Nội sắp có 200 đoàn tàu metro không người lái, 117 đoàn được lắp ráp tại Việt Nam

Ngày 6/10/2026, Vingroup và Alstom – tập đoàn công nghệ đường sắt của Pháp – đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ. Theo thỏa thuận, Alstom sẽ cung cấp tổng cộng 200 đoàn tàu Metropolis, đồng thời chuyển giao công nghệ để sản xuất, lắp ráp tàu tại Việt Nam, phục vụ các dự án đường sắt đô thị Hà Nội.

Theo hợp đồng, các đoàn tàu do Alstom thiết kế và sản xuất cho các tuyến đường sắt đô thị Hà Nội thuộc thế hệ Metropolis 5 toa mới. Dòng tàu này được giới thiệu với các đặc điểm về thiết kế, hiệu quả vận hành và an toàn.

Thân tàu được chế tạo bằng hợp kim nhôm, qua đó giảm tải trọng trục, giúp tiết kiệm năng lượng và hạn chế hao mòn đường ray. Thiết kế thân tàu rộng nhằm tối ưu không gian nội thất và nâng cao sức chở hành khách.

Đáng chú ý, các đoàn tàu được thiết kế để vận hành tự động hoàn toàn, không người lái, đạt cấp độ tự động hóa cao nhất GoA4. Hệ thống phanh kết hợp phanh tái sinh và phanh đĩa, vừa hỗ trợ bảo đảm an toàn vừa có khả năng thu hồi năng lượng trong quá trình hãm.

Trong tổng số 200 đoàn tàu, 83 đoàn đầu tiên sẽ được Alstom sản xuất tại cơ sở Valenciennes Petite-Forêt ở Pháp – một trong những trung tâm chuyên môn của tập đoàn về tàu điện ngầm.





Vingroup và Alstom - tập đoàn công nghệ đường sắt hàng đầu thế giới đã ký hợp đồng cung cấp tàu và chuyển giao quyền sử dụng công nghệ.

Đối với 117 đoàn tàu còn lại, Alstom sẽ cung cấp công nghệ, chuyên môn kỹ thuật, hỗ trợ về trang thiết bị cùng các linh kiện quan trọng để Vingroup chủ động sản xuất, lắp ráp tại Việt Nam.

Theo Vingroup, hợp đồng với Alstom đặt nền móng cho việc nâng cao năng lực tự chủ và hiện đại hóa hệ sinh thái công nghiệp đường sắt Việt Nam. Hợp tác này cũng mở ra khả năng thiết lập quan hệ đối tác công nghiệp dài hạn, từng bước mở rộng sự tham gia của Việt Nam vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Ông Martin Sion, Tổng Giám đốc Alstom, cho biết hợp đồng và thỏa thuận chuyển giao công nghệ là một cột mốc trong quá trình phát triển ngành đường sắt đô thị Việt Nam. Theo ông, việc kết hợp năng lực chuyên môn toàn cầu của Alstom với thế mạnh công nghiệp và tầm nhìn dài hạn của Vingroup sẽ đặt nền móng cho một chương trình phát triển đường sắt đô thị quy mô lớn tại Đông Nam Á.

Về phía Vingroup, ông Nguyễn Việt Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn, cho biết công nghiệp đường sắt tốc độ cao, đường sắt đô thị, cầu, cảng, logistics và các loại hình hạ tầng giao thông thế hệ mới thuộc trụ cột Hạ tầng của Tập đoàn.

Theo ông Quang, chiến lược của Vingroup là kết nối các nguồn lực, công nghệ và kinh nghiệm quốc tế với năng lực triển khai của hệ sinh thái Vingroup để tham gia kiến tạo các nền tảng hạ tầng có ý nghĩa lâu dài cho Thủ đô và đất nước.

Vingroup hiện là tổng thầu của dự án metro Hà Nội thông qua công ty thành viên Vinhomes. Việc hợp tác với Alstom nhằm cung cấp phương tiện cho các dự án đường sắt đô thị Hà Nội, đồng thời hướng tới phát triển năng lực tự chủ để có thể đồng hành dài hạn cùng quá trình mở rộng mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố.

Theo Quy hoạch Thủ đô đến năm 2045, mạng lưới đường sắt đô thị Hà Nội sẽ đạt 979 km, gồm 18 tuyến và đóng vai trò “xương sống” của hệ thống giao thông công cộng.

Với tổng chiều dài gần 1.000 km, mạng lưới này được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, hạn chế ô nhiễm môi trường và nâng cao chất lượng sống của người dân.

Về phía Alstom, doanh nghiệp này hoạt động trong lĩnh vực đường sắt, cung cấp các giải pháp từ tàu cao tốc, tàu khu vực, tàu điện ngầm, tàu một ray, tàu điện mặt đất đến hệ thống đường sắt trọn gói, dịch vụ vòng đời, hạ tầng, hệ thống tín hiệu và các giải pháp đường sắt số.

Alstom hiện có khoảng 87.800 nhân sự tại 61 quốc gia.