Điều gì xảy ra với thận khi bạn uống nước dừa?

Nước dừa không có tác dụng thanh lọc thận hay điều trị bệnh thận. Tuy nhiên, nó có thể hỗ trợ quá trình bù nước, yếu tố quan trọng để thận hoạt động khỏe mạnh. Việc chọn uống nước dừa có phù hợp hay không còn tùy thuộc vào chức năng thận, nồng độ kali, các loại thuốc bạn đang dùng và tình trạng sức khỏe tổng thể của bạn.

Nước dừa có thể hỗ trợ sức khỏe thận như thế nào?

Giúp duy trì đủ nước cho cơ thể

Nước dừa có thể hỗ trợ bù nước, đặc biệt là khi nó khuyến khích bạn uống nhiều chất lỏng hơn trong trường hợp cảm thấy nước lọc quá nhạt nhẽo. Việc duy trì đủ nước sẽ hỗ trợ thận bằng cách:

Đào thải vi khuẩn, giúp giảm nguy cơ nhiễm trùng đường tiết niệu

Giữ cho nước tiểu loãng, giúp giảm nguy cơ hình thành sỏi thận

Bảo vệ thận khỏi tổn thương

Hỗ trợ lưu thông máu đến thận, giúp thận lọc chất thải qua nước tiểu

Nước dừa cũng chứa các chất điện giải giúp cân bằng dịch cơ thể. Việc bổ sung thêm chất điện giải có thể hữu ích sau khi đổ mồ hôi, nôn mửa, tiêu chảy hoặc tập thể dục cường độ cao. Tuy nhiên, không phải lúc nào nạp nhiều chất điện giải cũng tốt hơn.

Có thể giúp ngăn ngừa sỏi thận

Cách tốt nhất để giảm nguy cơ sỏi thận là uống đủ nước. Việc nạp nhiều chất lỏng giúp nước tiểu loãng hơn, khiến các khoáng chất như canxi khó kết tụ lại và hình thành sỏi.

Nước dừa có thể mang lại thêm một lợi ích nữa. Các nghiên cứu ban đầu cho thấy nó có thể làm tăng nồng độ citrate, một chất liên kết với canxi trong nước tiểu. Nồng độ citrate cao hơn trong nước tiểu có thể giúp giảm nguy cơ hình thành một số loại sỏi canxi.

Điều này rất đáng chú ý vì bản thân nước dừa không chứa nhiều citrate. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng tính kiềm (khả năng trung hòa axit) của nước dừa có thể kích thích cơ thể tự sản sinh thêm citrate.

Dù vậy, các nghiên cứu này có quy mô nhỏ, thời gian ngắn và tập trung vào những thay đổi trong nước tiểu thay vì kết quả thực tế về việc hình thành sỏi. Hầu hết các nghiên cứu cũng được thực hiện trên người trưởng thành khỏe mạnh thay vì những người có tiền sử mắc sỏi thận.

Nước dừa có thể ảnh hưởng đến nguy cơ bị sỏi thận của bạn, nhưng cần có các nghiên cứu quy mô lớn hơn trước khi coi đây là một biện pháp phòng ngừa.

Các cách khác để giúp ngăn ngừa sỏi thận

Nếu bạn từng bị sỏi thận, dưới đây là một số lời khuyên giúp giảm nguy cơ tái phát:

Uống nhiều nước: Hãy cố gắng uống khoảng 2,5 lít nước mỗi ngày, trừ khi bác sĩ yêu cầu bạn hạn chế lượng chất lỏng nạp vào. Bạn có thể cần uống nhiều hơn khi tập thể dục, khi thời tiết nóng bức hoặc khi xông hơi.

Giảm lượng natri: Ăn quá nhiều muối có thể làm tăng nồng độ canxi trong nước tiểu.

Ăn trái cây và rau quả: Những thực phẩm này cung cấp các chất dinh dưỡng có thể giúp ngăn ngừa hình thành sỏi.

Bổ sung đủ canxi từ thực phẩm: Điều này nghe có vẻ ngược đời đối với những người bị sỏi canxi, nhưng canxi sẽ liên kết với oxalate trong đường ruột trước khi chúng kịp đi đến thận.

Hãy hỏi bác sĩ về việc xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm chuyển hóa và phân tích thành phần sỏi. Các xét nghiệm này giúp xác định nguyên nhân gốc rễ gây ra sỏi và đưa ra hướng dẫn chế độ ăn uống cụ thể phù hợp với loại sỏi bạn mắc phải.

Ai nên tránh hoặc hạn chế uống nước dừa?

Mối lo ngại lớn nhất đối với nước dừa là hàm lượng kali, đặc biệt nếu bạn mắc bệnh thận. Kali hỗ trợ hoạt động của hệ thần kinh, cơ bắp và tim. Thận khỏe mạnh sẽ loại bỏ lượng kali dư thừa ra khỏi cơ thể qua đường nước tiểu. Nếu thận hoạt động không tốt, kali có thể tích tụ trong máu.

Tăng kali máu (nồng độ kali trong máu quá cao) có thể ảnh hưởng đến nhịp tim và gây nguy hiểm. Bệnh thận là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất gây tăng kali máu, nhưng không phải ai mắc bệnh thận cũng cần kiêng kali. Tình trạng tăng kali máu hiếm gặp ở hầu hết mọi người. Mối lo ngại chính nằm ở việc dùng quá liều các loại thực phẩm bổ sung, chứ không phải lượng kali có trong thực phẩm tự nhiên.

Một số người mắc bệnh thận cũng có thể bị thiếu hụt kali, đặc biệt là ở giai đoạn đầu của bệnh.

Bạn cần đặc biệt thận trọng khi uống nước dừa nếu:

Đã có mức kali trong máu cao

Đang chạy thận nhân tạo

Bị tổn thương thận cấp tính

Mắc bệnh thận kèm theo tiểu đường, bệnh tim hoặc cao huyết áp

Mắc bệnh thận mãn tính giai đoạn 3-5

Đang dùng các loại thuốc như thuốc ức chế men chuyển (ACE), thuốc chẹn thụ thể angiotensin II (ARB), thuốc lợi tiểu giữ kali, hoặc thuốc đối kháng thụ thể mineralocorticoid (nhóm steroid)

Đang dùng thực phẩm bổ sung kali

Sử dụng các loại muối thay thế có chứa kali clorua

Mắc bệnh Addison

Tình trạng tăng kali máu nghiêm trọng do uống nước dừa rất hiếm gặp, nhưng đã có trường hợp được ghi nhận sau khi uống một lượng lớn.

Cách uống nước dừa an toàn

Nếu chức năng thận của bạn hoạt động tốt, việc thỉnh thoảng uống một khẩu phần nước dừa không đường thường là an toàn.

Một khẩu phần 8 ounce (khoảng 240 ml) nước dừa uống liền không đường chứa khoảng:

44 calo

404 miligam (mg) kali

64 mg natri

10,4 gam carbohydrate

Hàm lượng dinh dưỡng có thể thay đổi tùy theo nhãn hiệu, vì vậy hãy kiểm tra nhãn sản phẩm. Khi mua hàng, bạn cần lưu ý một số điều sau:

Chọn loại không đường: Hãy tìm loại nước dừa tự nhiên 100%, không pha thêm hương liệu để tránh tiêu thụ đường bổ sung.

Kiểm tra hàm lượng kali: Trong nhiều hướng dẫn chế độ ăn cho người bệnh thận, thực phẩm chứa từ 200 mg kali trở lên trong mỗi khẩu phần được coi là có hàm lượng kali cao.

Kiểm tra kích cỡ khẩu phần: Một chai có thể chứa nhiều hơn một khẩu phần.

Lưu ý an toàn dành cho người mắc bệnh thận

Nếu bạn mắc bệnh thận, hãy tham khảo ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng trước khi sử dụng. Bạn có thể cần hạn chế lượng chất lỏng, kali hoặc các chất điện giải khác. Nhu cầu về kali của bạn phụ thuộc vào kết quả xét nghiệm, chức năng thận, các loại thuốc đang dùng và chế độ ăn uống.

(Nguồn: Very Well Heath)