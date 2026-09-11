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Một phụ nữ uống 1 lít nước dừa mỗi ngày để giảm cân: Cái giá phải trả khiến ai cũng phải cảnh giác

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Sau một thời gian, cô xuất hiện tình trạng tăng kali máu nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn nhịp tim ác tính, đe dọa tính mạng.

Tin theo mẹo giảm cân bằng “nước giàu kali” lan truyền trên mạng, một phụ nữ gần như ngày nào cũng uống 1 lít nước dừa. Không ngờ, thói quen này khiến cô bị tăng kali máu nghiêm trọng, gây rối loạn nhịp tim nguy hiểm.

Thời gian gần đây, trên mạng xã hội Trung Quốc xuất hiện nhiều phương pháp giảm cân được quảng bá dựa trên việc sử dụng các loại đồ uống giàu kali. Trong đó, nước dừa được nhiều người lựa chọn như một loại đồ uống hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ.

Mới đây, một phụ nữ ở Hàng Châu (Trung Quốc) đã phải nhập viện sau khi áp dụng phương pháp này. Đáng chú ý, người phụ nữ vốn đã bị suy giảm chức năng thận ở mức độ trung bình nhưng vẫn gần như uống 1.000ml nước dừa mỗi ngày với mong muốn giảm cân nhanh.

Người phụ nữ suýt rối loạn nhịp tim ác tính vì uống loại nước ai cũng tưởng tốt, giúp giảm cân nếu uống 1 lít mỗi ngày - Ảnh 1.

Sau một thời gian, cô xuất hiện tình trạng tăng kali máu nghiêm trọng, dẫn đến rối loạn nhịp tim ác tính, đe dọa tính mạng.

Các chuyên gia cho biết, phương pháp được gọi là “uống nước giàu kali để giảm cân” thực chất chủ yếu thúc đẩy cơ thể đào thải natri và nước, từ đó làm giảm tình trạng giữ nước và muối.

Điều này có thể khiến cân nặng giảm nhanh trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, phần lớn số cân giảm được là do mất nước chứ không phải giảm mỡ. Khi cơ thể bù nước trở lại, cân nặng rất dễ tăng trở lại.

Đáng chú ý, kali trong đồ uống có thể được cơ thể hấp thu nhanh hơn so với kali từ thực phẩm rắn. Vì vậy, với những người có vấn đề về chức năng thận, việc thường xuyên sử dụng đồ uống chứa nhiều kali có thể làm tăng gánh nặng chuyển hóa cho thận và khiến kali tích tụ trong máu.

Những người cần thận trọng với đồ uống giàu kali

Các chuyên gia khuyến cáo một số nhóm người không nên uống quá nhiều đồ uống chứa hàm lượng kali cao, gồm:

- Người bị suy giảm chức năng thận.

- Người đang chạy thận hoặc lọc máu.

- Người từng bị tăng kali máu.

- Người đang sử dụng thuốc hạ huyết áp có tác dụng giữ kali.

Người phụ nữ suýt rối loạn nhịp tim ác tính vì uống loại nước ai cũng tưởng tốt, giúp giảm cân nếu uống 1 lít mỗi ngày - Ảnh 2.

Đối với người khỏe mạnh, việc bổ sung kali trong chế độ ăn có thể mang lại một số lợi ích cho sức khỏe. Tuy nhiên, tác dụng hỗ trợ kiểm soát cân nặng chủ yếu đến từ các thực phẩm tự nhiên giàu kali, thay vì các loại đồ uống giàu kali.

Nếu muốn giảm cân an toàn, mọi người có thể ưu tiên rau xanh, trái cây, nấm và các loại đậu. Đây là những nhóm thực phẩm giàu chất xơ, có mật độ năng lượng tương đối thấp, giúp tạo cảm giác no và hỗ trợ kiểm soát tổng lượng calo nạp vào cơ thể.

Cảnh giác với những dấu hiệu tăng kali máu

Các chuyên gia cảnh báo, nếu xuất hiện tình trạng tê hoặc châm chích ở đầu ngón tay, ngón chân, quanh môi, hoặc có cảm giác bất thường giống như kiến bò trên da, mọi người không nên chủ quan.

Đây có thể là dấu hiệu liên quan đến tình trạng tăng kali máu. Khi những triệu chứng bất thường xuất hiện, đặc biệt ở người có bệnh lý về thận hoặc đang sử dụng thuốc ảnh hưởng đến nồng độ kali, cần nhanh chóng đến cơ sở y tế để được kiểm tra.

Giảm cân không có đường tắt. Việc chạy theo những phương pháp giảm cân được lan truyền trên mạng hoặc lạm dụng các loại đồ uống “hot trend” có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro cho sức khỏe.

Nguồn và ảnh: QQ

Ăn khoai lang thay cơm có giảm cân?

Theo Họa Dã

Sức khỏe 24h

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