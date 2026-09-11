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Người phụ nữ gom rác trong nhà đổ ra đường để nước mưa cuốn trôi ở TP.HCM: Lập tức nộp phạt

| | Sống

Bà G. thừa nhận lợi dụng lúc trời mưa đã đem rác sinh hoạt đổ ra đường.

Sự việc người phụ nữ gom rác trong nhà, đổ ra đường để nước mưa cuốn trôi, xảy ra chiều ngày 9/9 tại TP.HCM gây bức xúc dư luận. Danh tính người phụ nữ đã được xác định là bà N.T.G. (62 tuổi, trú tại đường Đỗ Mười, phường Tam Bình, TP.HCM). Hành động của bà G. đã bị ghi lại, lan truyền trên mạng xã hội.

Thông tin trên báo Tuổi Trẻ cho hay, sau khi nắm thông tin qua mạng xã hội, UBND phường Tam Bình đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp Công an phường tiến hành xác minh và mời bà G. lên làm việc. Qua làm việc, bà này thừa nhận người phụ nữ đổ rác trong đoạn clip lan truyền trên mạng chính là mình. Vào chiều ngày 9/9, lợi dụng lúc trời mưa, bà G. đã đem rác sinh hoạt đổ ra đường

Hình ảnh bà G. đổ rác ra đường để nước mưa cuốn đi gây bức xúc trên mạng xã hội. (Ảnh: Cắt từ clip)

Công an phường Tam Bình đã lập hồ sơ xử lý theo quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, mức phạt là từ 1 - 2 triệu đồng.

Trước đó, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh bà G. mang một thùng rác từ trong nhà ra rồi đổ ra đường. Thời điểm xảy ra sự việc, ngoài trời có mưa lớn, khu vực mặt đường trước cửa nhà bà G. bị dềnh nước. Khi người này đổ rác ra thì rác theo dòng nước cuốn trôi đi.

Người phụ nữ lắp camera hơn 2 tiếng, cảnh tượng ghi lại trong nhà khiến cô lập tức gọi cảnh sát

Theo Lam Giang (Tổng hợp)

Phụ Nữ Mới

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