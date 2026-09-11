Nam sinh 10 năm cõng bạn đến trường vừa đỗ bác sĩ nội trú ĐH Y Hà Nội, 6 năm sau đã trở lại ngôi trường từng lỡ hẹn

Chiều 9/9, Match Day 2026 của Trường Đại học Y Hà Nội diễn ra, đánh dấu thời điểm các thí sinh chính thức đăng ký chuyên ngành bác sĩ nội trú khóa 51. Hơn 780 thí sinh đủ điều kiện lần lượt được gọi theo thứ tự xếp hạng để lựa chọn chuyên ngành cho chặng đường 3 năm phía trước.

Giữa hàng trăm cái tên xuất hiện tại hội trường, một nhân vật khiến nhiều người bất ngờ nhận ra, đó là nam bác sĩ Ngô Văn Hiếu, mang STT 293. Đây chính là nam sinh từng khiến mạng xã hội xúc động với câu chuyện 10 năm cõng người bạn khuyết tật Nguyễn Tất Minh đến trường.

Tại Match Day năm nay, Hiếu đã chọn Chẩn đoán hình ảnh, chính thức trở thành bác sĩ nội trú của Đại học Y Hà Nội. Đây cũng là chuyên ngành có 30 chỉ tiêu trong kỳ tuyển sinh năm nay.

Với Hiếu, cột mốc này có ý nghĩa đặc biệt bởi 6 năm trước, Đại học Y Hà Nội từng là nơi cậu phải tạm gác lại giấc mơ.

Ngô Văn Hiếu (ngoài cùng bên trái) vừa đỗ bác sĩ nội trú của trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: FBNV)

Năm 2020, câu chuyện của Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh từng phủ sóng mạng xã hội khi hai nam sinh trường THPT Triệu Sơn 5 (Thanh Hóa), được biết đến với hành trình hơn 10 năm cùng nhau đến trường. Tất Minh bị khuyết tật bẩm sinh, hai chân bị liệt và tay phải không thể cử động. Từ năm lớp 2, Hiếu đã tình nguyện cõng bạn đi học.

Đôi bạn Ngô Văn Hiếu và Nguyễn Tất Minh (Ảnh: WeChoice)

Câu chuyện 10 năm cõng bạn đến trường từng gây sốt MXH cách đây 6 năm (Ảnh: WeChoice)

Hai người cùng học cấp 1, cấp 2 rồi vào chung một trường THPT. Suốt những năm tháng ấy, Hiếu vẫn đều đặn đưa Minh đến trường, còn Minh cũng nỗ lực học tập để không trở thành gánh nặng của bạn. Cả hai từng có thành tích học tập nổi bật và cùng đạt hơn 28 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Khi ấy, Hiếu đạt 28,15 điểm khối B, gồm Toán 9,4; Hóa 9,75 và Sinh 9. Cậu đăng ký vào ngành Y đa khoa của Đại học Y Hà Nội, khi đó có điểm chuẩn 28,4. Như vậy, Hiếu chỉ thiếu đúng 0,25 điểm để chạm tới ngôi trường mình mong muốn. Điều đáng nói là sau khi câu chuyện được chia sẻ rộng rãi, từng có ý kiến đề nghị Đại học Y Hà Nội xem xét đặc cách cho Hiếu. Nhưng nam sinh khi ấy đã từ chối.

Hiếu từng chia sẻ rằng nếu được đặc cách, cậu sẽ cảm thấy mình không thể tự tin đứng trước những người bạn cùng lớp. Điều Hiếu muốn không phải là một suất học được trao vì câu chuyện của mình mà là một ngày có thể bước vào ngôi trường ấy bằng chính năng lực.

Sau đó, Hiếu chọn học ngành Y khoa tại Đại học Y Dược Thái Bình. Còn Tất Minh trúng tuyển ngành Công nghệ thông tin của Đại học Bách khoa Hà Nội. Hai người bước vào hai môi trường khác nhau, tiếp tục theo đuổi con đường học tập và ước mơ của riêng mình.

6 năm sau ngày lỡ hẹn, Hiếu đã trở lại với Đại học Y Hà Nội theo một cách khác (Ảnh: WeChoice)

6 năm sau, điều từng dang dở năm nào cuối cùng cũng có một cái kết khác.

Ngày 1/8/2026, Ngô Văn Hiếu chính thức tốt nghiệp ngành Y khoa của Đại học Y Dược Thái Bình sau 6 năm học. Và chỉ hơn một tháng sau, cậu xuất hiện tại chính Đại học Y Hà Nội với tư cách một thí sinh của kỳ thi bác sĩ nội trú.

Là một trong 780 bác sĩ xuất sắc có mặt tại Match Day 9/9, Hiếu lựa chọn Chẩn đoán hình ảnh, chuyên ngành mà bản thân yêu thích, để bắt đầu 3 năm đào tạo bác sĩ nội trú tại Đại học Y Hà Nội.

Trước đó, vào tháng 5/2025, khi Nguyễn Tất Minh tốt nghiệp ngành Khoa học máy tính tại Đại học Bách khoa Hà Nội với tấm bằng loại Giỏi, Hiếu cũng bắt xe từ Thái Bình lên Hà Nội để có mặt trong ngày đặc biệt của người bạn thân. Khi tên Minh được xướng lên, Hiếu một lần nữa cõng bạn lên sân khấu nhận bằng, tái hiện hình ảnh từng gắn với hai người suốt những năm tháng phổ thông.

Khi ấy, Hiếu vẫn đang là sinh viên năm thứ 5 ngành Y khoa. Còn hôm nay, cả hai đã bước sang một chặng đường hoàn toàn khác: Minh đã trở thành lập trình viên, còn Hiếu chính thức trở thành bác sĩ nội trú Chẩn đoán hình ảnh của Đại học Y Hà Nội.

Đôi bạn năm nào giờ đều đã đạt được những cột mốc đầu tiên của riêng mình (Ảnh: WeChoice)

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