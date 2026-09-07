Nam sinh SN 2013 giao nộp cọc tiền 10.600.000 đồng cho công an, cơ quan chức năng khẩn trương xác minh
Khi nhặt được cọc tiền hơn 10 triệu đồng, học sinh đã chủ động giao nộp cho công an xã để hỗ trợ xác minh thông tin.
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Công an xã Hợp Lý đã trao trả lại số tiền cho anh Nguyễn Thiệu Nam. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ
Cụ thể, sáng 6/9, cháu Triệu Huỳnh Đức, sinh năm 2013, trú tại thôn Trại Chuối, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ, đến Công an xã Hợp Lý trình báo về việc cháu nhặt được số tiền 10.600.000 đồng tại khu vực nhà văn hóa thôn Trại Chuối. Cháu Đức đã giao nộp toàn bộ số tiền nhặt được và muốn nhờ Công an xã trao trả cho người đánh rơi. Tiếp nhận tài sản, Công an xã Hợp Lý nhanh chóng tiến hành xác minh thông tin, rà soát các trường hợp có khả năng đánh rơi tài sản trên địa bàn.
Qua xác minh, lực lượng Công an xác định người đánh rơi số tiền trên là anh Nguyễn Thiệu Nam, sinh năm 1988, trú tại thôn Trại Chuối, xã Hợp Lý, tỉnh Phú Thọ. Công an xã Hợp Lý sau đó đã hoàn tất các thủ tục cần thiết và tổ chức trao trả toàn bộ số tiền 10.600.000 đồng cho anh Nguyễn Thiệu Nam theo quy định.
Cháu Triệu Huỳnh Đức dù còn nhỏ tuổi nhưng đã có hành động trung thực, thể hiện ý thức trách nhiệm và tinh thần tôn trọng tài sản của người khác. Đáng chú ý, việc tốt này được diễn ra ngay trong những ngày đầu năm học mới, khi cháu chủ động tìm đến Công an xã để giao nộp tài sản nhặt được; qua đó góp phần giáo dục ý thức chấp hành pháp luật, hình thành lối sống trung thực, trách nhiệm trong học sinh và lan tỏa những giá trị tích cực trong cộng đồng.
Công an xã Hợp Lý ghi nhận, biểu dương tinh thần tự giác của cháu Triệu Huỳnh Đức và mong rằng những việc làm tốt như vậy sẽ tiếp tục được nhân rộng trên địa bàn.
Theo Công an tỉnh Phú Thọ
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