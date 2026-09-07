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Vẫn trích 10,5% lương hàng tháng để đóng BHXH, sau 6 năm, nhân viên công ty ở TP.HCM phát hiện bị nợ tiền đóng BHXH từ năm 2020

| | Sống

Vẫn trích 10,5% lương hàng tháng để đóng BHXH, sau 6 năm, nhân viên công ty ở TP.HCM phát hiện bị nợ tiền đóng BHXH từ năm 2020

Trước trường hợp của bà N.H.T, Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã có phản hồi cụ thể như sau.

Theo thông tin từ Cổng TTĐT Chính phủ, công ty của bà N.H.T(TPHCM) nợ đóng BHXH cho bà một số tháng từ năm 2020 đến nay, mặc dù hằng tháng công ty vẫn trích 10,5% tiền lương của bà để đóng BHXH.

Do công ty nợ tiền đóng BHXH nên bà T. không chốt được sổ BHXH để làm thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp cũng như rút BHXH một lần, ảnh hưởng đến các quyền lợi hợp pháp của bà trong nhiều năm qua.

Bà T. mong muốn tự nộp phần tiền công ty còn nợ nhưng cơ quan có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp phải hoàn thành nghĩa vụ đóng BHXH thì hồ sơ mới đủ điều kiện.

Bà T. đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết trường hợp của bà.

Về vấn đề này, Bảo hiểm xã hội TP.HCM trả lời như sau:

Căn cứ Luật Khiếu nại số 02/2011/QH13; Luật BHXH số 41/2024/QH15; Luật BHYT số 25/2008/QH12, Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2014 và Luật BHYT sửa đổi, bổ sung năm 2024; Nghị định số 24/2018/NĐ-CP ngày 27/02/2018; Quyết định số 378/QĐ-BHXH ngày 11/3/2020 của BHXH Việt Nam, BHXH cơ sở Tân Định đề nghị bà T. thực hiện khiếu nại lần đầu đến người đại diện theo pháp luật của công ty để đề nghị đóng BHXH và làm thủ tục chốt sổ BHXH cho bà.

Trường hợp không đồng ý với quyết định giải quyết lần đầu hoặc đã hết thời hạn mà khiếu nại không được giải quyết thì thẩm quyền giải quyết lần 2 thuộc thẩm quyền của Giám đốc Sở Nội vụ TPHCM hoặc bà cũng có quyền khởi kiện công ty ra Tòa án nhân dân để được giải quyết theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, BHXH cơ sở Tân Định sẽ thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng quy định pháp luật trong việc quản lý thu, chi chính sách BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp đối với các đơn vị sử dụng lao động nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia.

Đinh Anh

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