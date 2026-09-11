Làm được 6 điều đơn giản này lúc đón con tan học thì bạn chính là một bậc cha mẹ điểm 10, con cái biết ơn suốt đời

Nhiều cha mẹ nghĩ rằng đón con chỉ đơn giản là đến giờ tan học thì ra đón và đưa con về nhà an toàn. Thực ra, mười mấy phút ngắn ngủi này lại là thời điểm vàng để kết nối và trò chuyện cùng con. Khi tiếng chuông tan trường vang lên, trẻ vừa khép lại một ngày học tập căng thẳng và được gỡ bỏ những gò bó trong lớp học, đây cũng là lúc cảm xúc của con chân thật nhất. Nếu tận dụng tốt, đó sẽ là khoảng thời gian nạp lại năng lượng cho cả hai sau một ngày mệt mỏi; còn nếu không khéo léo, điều này sẽ chỉ làm mòn dần sợi dây tình cảm giữa cha mẹ và con cái.

Khoảnh khắc trước cổng trường và trên đường về nhà thực chất ẩn chứa những bài học nuôi dạy con mà nhiều gia đình dễ bỏ qua, gói gọn trong 6 chi tiết dưới đây.

1. Đến đón đúng giờ

Nhiều chuyên gia giáo dục cho rằng sự kết nối thực sự phải bắt nguồn từ trái tim mới có thể chạm đến trái tim. Cha mẹ nên cố gắng đến cổng trường sớm hơn một chút. Cảm giác nhìn các bạn lần lượt được đón về hết, chỉ còn lại mình trơ trọi đứng chờ là nỗi hụt hẫng mà người lớn khó lòng thấu hiểu được. Tốt nhất, hãy trừ hao thời gian di chuyển và hẹn trước với con một vị trí đón cố định. Những hôm trở trời, gió lạnh, cha mẹ nên chuẩn bị sẵn một chiếc áo khoác mỏng, trong túi có thể để thêm chút đồ ăn nhẹ vì sau cả ngày dài vận động, các con tan học thường rất nhanh đói.

2. Tránh biến cuộc trò chuyện thành buổi "hỏi cung"

Bản chất của giáo dục gia đình là nhìn nhận chính đứa trẻ thay vì chỉ chăm chăm vào kết quả. Nếu hôm nay có tiến bộ hay được thầy cô khen, con sẽ hào hứng chủ động chia sẻ ngay mà chẳng cần ai gặng hỏi. Thế nhưng, câu đầu tiên nhiều phụ huynh thốt ra khi vừa gặp con lại là: "Hôm nay thi thế nào? Bài tập về nhà có nhiều không?". Vừa thoát khỏi áp lực lớp học, chưa kịp thở phào con lại bị kéo ngay vào vòng xoáy lo âu bài vở. Lâu dần, phản xạ đầu tiên của trẻ khi thấy bố mẹ tan trường sẽ là căng thẳng và thu mình lại. Thay vào đó, hãy mở đầu bằng những câu hỏi nhẹ nhàng như: "Hôm nay ở trường có chuyện gì vui không con?" hay "Hôm nay con thấy thế nào?". Hãy quan tâm đến cảm xúc trước khi bàn đến chuyện học hành, có như vậy cánh cửa giao tiếp mới thực sự mở ra.

Ảnh minh họa (Nguồn ảnh: Baidu)

3. Trao lại trách nhiệm cho con

Nhiều bậc phụ huynh về đến nhà mới phát hiện con để quên đồ đạc ở trường liền nổi cáu, thậm chí bực bội chở con quay lại lấy khiến cả người lớn lẫn trẻ nhỏ đều căng thẳng. Tức giận không giải quyết được vấn đề; thay vào đó, ngay từ lúc đón con ở cổng trường, cha mẹ có thể hướng dẫn con tự rà soát lại đồ dùng để hình thành thói quen tốt. Hãy nhắc con kiểm tra xem sách vở đã đủ chưa, bình nước, hộp bút đã cất gọn gàng và áo khoác đồng phục có để quên không. Nếu con lỡ quên bài tập hay đồ dùng cá nhân, hãy để con tự quay lại lấy hoặc chấp nhận đợi đến ngày hôm sau và tự chịu trách nhiệm trước thầy cô. Thói quen tốt không đến từ những lời mắng mỏ mà cần qua rèn luyện thực tế. Khi trẻ tự trải nghiệm hậu quả từ sự sơ suất của mình, con mới học được cách chịu trách nhiệm với đồ đạc cá nhân.

4. Thấu hiểu những cảm xúc chưa cất thành lời

Khi con bước ra khỏi cổng trường với vẻ mặt ủ rũ, cúi gằm mặt và không nói năng gì, chưa chắc con đang hờn dỗi vô cớ mà có thể đang gặp ấm ức ở lớp hoặc cơ thể đang cảm thấy không khỏe. Lúc đón con, hãy tinh ý quan sát nét mặt. Nếu thấy con không vui, cha mẹ có thể ân cần hỏi han; nhưng nếu con chưa sẵn sàng chia sẻ, đừng gặng hỏi dồn dập. Khi tâm trạng ổn định hơn, con sẽ tự khắc mở lòng. Suốt dọc đường về, điều con cần nhất đôi khi chỉ là sự hiện diện và đồng hành ấm áp của cha mẹ.

5. Cùng con trò chuyện những chuyện vụn vặt

Các nghiên cứu tâm lý chỉ ra rằng những đứa trẻ thường xuyên chia sẻ những việc nhỏ nhặt hằng ngày với cha mẹ thường có năng lực diễn đạt ngôn ngữ tốt hơn và kiểm soát cảm xúc ổn định hơn. Khi đón con, không nhất thiết phải nói chuyện to tát hay hỏi han bài vở. Cha mẹ có thể gợi mở những điều rất bình dị: giờ ra chơi con chơi trò gì, đồ ăn ở trường hôm nay món nào ngon, hay thậm chí chỉ là nhận xét về thời tiết. Đừng coi nhẹ những lời tán gẫu này, bởi đó chính là lúc con được xâu chuỗi lại những gì đã diễn ra trong ngày. Trẻ được giãi bày, người lớn lắng nghe, chính sự tương tác tự nhiên ấy sẽ kéo phụ huynh và con cái lại gần nhau hơn.

6. Tránh phán xét người khác trước mặt con

Ở cổng trường, không khó để bắt gặp những lời phàn nàn của phụ huynh với con trẻ kiểu như: "Thầy cô giáo lớp con khắt khe quá" hay "Bạn đó hay bắt nạt người khác, con đừng chơi cùng nữa". Thế giới quan của con trẻ chịu ảnh hưởng rất lớn từ lời ăn tiếng nói của người lớn. Nếu cha mẹ thường xuyên phủ nhận giáo viên, đứa trẻ sẽ dần giảm bớt sự tôn trọng đối với kỷ luật lớp học. Nếu liên tục chỉ trích bạn bè của con, trẻ cũng dễ hình thành thói quen nhìn nhận người xung quanh bằng con mắt xét nét, định kiến. Những lời nhận xét thiếu cẩn trọng không chỉ ảnh hưởng xấu đến cách đối nhân xử thế của con mà việc phát ngôn như vậy ở chốn đông người cũng rất thiếu tế nhị.

Nhiều gia đình mải miết tìm kiếm những phương pháp giáo dục cao siêu, nhưng thực tế điều định hình mối quan hệ giữa cha mẹ và con cái lại nằm ở chính những thói quen lặp đi lặp lại mỗi ngày. Khoảng 15 phút đón con tan trường tưởng như rất đỗi bình thường, nhưng nếu biết cách lắng nghe và thấu hiểu, đó lại là quãng thời gian nuôi dưỡng tâm hồn trẻ một cách trọn vẹn nhất.

Thanh Hương (Nguồn: QQ)