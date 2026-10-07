6 khoản càng cắt càng nhẹ ví mà cuộc sống gần như không thay đổi

Khi muốn tiết kiệm thêm vài triệu đồng mỗi tháng, phản ứng đầu tiên của không ít người là siết mạnh những khoản dễ nhìn thấy nhất: ăn uống, cà phê, mua quần áo, đi chơi. Cách này có thể giúp ngân sách giảm nhanh nhưng cũng rất dễ tạo cảm giác đang phải "chịu khổ để tiết kiệm".

Một cách dễ duy trì hơn là tìm những khoản chi có thể thu nhỏ mà mức độ tiện nghi, thoải mái trong cuộc sống gần như không thay đổi. Dưới đây là 6 khoản như vậy.

1. Các gói thuê bao ít sử dụng

Một tài khoản xem phim, một ứng dụng nghe nhạc, bộ nhớ đám mây, ứng dụng chỉnh ảnh, phần mềm tập luyện, gói đọc sách… Mỗi khoản chỉ vài chục đến vài trăm nghìn đồng nên rất dễ bị bỏ qua.

Vấn đề nằm ở chỗ chúng tự động trừ tiền hàng tháng.

Nếu một gia đình đang duy trì 5-7 dịch vụ nhưng thực tế chỉ sử dụng thường xuyên 2-3 dịch vụ, việc hủy bớt gần như không làm chất lượng sống thay đổi.

Thay vì giữ tất cả vì suy nghĩ "biết đâu có lúc dùng", hãy kiểm tra lịch sử sử dụng trong 30 ngày gần nhất. Những dịch vụ không dùng hoặc dùng rất ít có thể tạm dừng.

2. Phí giao hàng và những đơn mua quá nhỏ

Một món đồ 70.000 đồng cộng thêm 25.000 đồng phí vận chuyển vẫn tạo cảm giác "không đáng bao nhiêu". Nhưng nếu một tháng đặt 10-15 đơn nhỏ, tổng phí giao hàng có thể lên tới vài trăm nghìn đồng.

Đây là khoản có thể giảm tương đối dễ bằng cách gom nhu cầu mua sắm, chọn ngày có ưu đãi vận chuyển hoặc mua một lần cho các món tiêu dùng định kỳ.

Điều thay đổi chủ yếu là thói quen đặt hàng, không phải chất lượng cuộc sống.

3. Đồ ăn, thực phẩm mua quá nhiều rồi bỏ

Nhiều gia đình không tiêu quá nhiều cho ăn uống nhưng lại lãng phí khá nhiều thực phẩm.

Rau mua về hỏng trong tủ lạnh, trái cây để quá chín, thịt cấp đông quá lâu rồi bỏ, gia vị hết hạn… đều là tiền đã chi nhưng không tạo ra bất kỳ giá trị sử dụng nào.

Thay vì giảm chất lượng bữa ăn, hãy giảm lượng thực phẩm bị bỏ đi.

Chỉ cần lên thực đơn sơ bộ, kiểm tra tủ lạnh trước khi đi chợ và mua lượng vừa đủ cho vài ngày, ngân sách tiền ăn có thể giảm đáng kể mà các bữa ăn thậm chí còn tươi ngon hơn.

4. Những món đồ gia dụng bị mua trùng

Đây là kiểu chi tiêu khá phổ biến trong nhà: thêm một chiếc hộp đựng vì thấy đẹp, thêm một chiếc chảo vì đang giảm giá, thêm cốc, khăn, đồ trang trí hoặc dụng cụ bếp dù món cũ vẫn dùng tốt.

Mỗi món riêng lẻ không đắt nhưng tổng cộng cả năm có thể thành một khoản lớn.

Một nguyên tắc đơn giản là trước khi mua đồ gia dụng, hãy tự hỏi: Nhà mình đã có món nào thực hiện đúng chức năng này chưa?

Nếu câu trả lời là có, rất nhiều món có thể bỏ khỏi giỏ hàng mà cuộc sống chẳng thiếu thốn thêm chút nào.

5. Các khoản nâng cấp chỉ vì muốn "tốt hơn một chút"

Điện thoại đang hoạt động tốt nhưng đổi máy mới vì camera đẹp hơn. Tivi vẫn dùng bình thường nhưng muốn màn hình lớn hơn. Xe vẫn ổn nhưng bắt đầu nghĩ đến phiên bản cao hơn.

Không phải mọi nâng cấp đều không cần thiết. Tuy nhiên, đây thường là khoản chi rất lớn so với mức cải thiện chất lượng sống thực tế.

Nếu món đồ hiện tại vẫn đáp ứng 80-90% nhu cầu, trì hoãn việc nâng cấp thêm 1-2 năm có thể giúp giữ lại một khoản tiền đáng kể.

6. Những cuộc mua sắm để giải tỏa cảm xúc

Ngày làm việc căng thẳng, mở ứng dụng mua một món đồ. Cuối tuần buồn chán, đi trung tâm thương mại rồi mang về vài thứ không nằm trong kế hoạch.

Kiểu chi tiêu này nguy hiểm ở chỗ từng giao dịch thường không lớn.

Một chiếc áo vài trăm nghìn, một món đồ trang trí, mỹ phẩm hoặc phụ kiện nhỏ đều tạo cảm giác vô hại. Nhưng cộng cả tháng, đây có thể là khoản ngân sách đáng kể.

Cách giảm không nhất thiết là ngừng mua sắm. Chỉ cần áp dụng quy tắc chờ 24-48 giờ trước những món không nằm trong kế hoạch. Sau khoảng thời gian đó, khá nhiều nhu cầu mua sẽ tự biến mất.

Tiết kiệm không nhất thiết phải bắt đầu bằng những thứ khiến mình khó chịu nhất

Điều quan trọng khi giảm chi tiêu không phải là cắt được càng nhiều càng tốt, mà là tìm được những khoản có thể giảm lâu dài.

Nếu một kế hoạch tiết kiệm khiến bạn liên tục cảm thấy thiếu thốn, khả năng cao nó sẽ không kéo dài được lâu.

Ngược lại, khi bắt đầu từ các khoản thuê bao ít dùng, phí giao hàng, thực phẩm lãng phí, đồ mua trùng, nâng cấp không cần thiết hay mua sắm cảm xúc, bạn có thể giữ lại vài trăm nghìn đến vài triệu đồng mỗi tháng mà nhịp sống gần như không thay đổi.

Và đó thường mới là kiểu tiết kiệm dễ duy trì nhất: cắt tiền khỏi những thứ ít tạo giá trị, thay vì cắt niềm vui khỏi cuộc sống.