5 loại cây ăn quả trồng trong chậu cũng đầy trái: Phù hợp với cả ban công nhỏ

Nhắc đến cây ăn quả, nhiều người thường nghĩ phải có một khoảng vườn rộng. Thực tế, không ít loại cây có thể thích nghi với chậu nếu được cung cấp đủ ánh sáng, đất thoát nước tốt và cắt tỉa thường xuyên.

Bên cạnh giá trị trang trí, chăm cây ăn quả còn tạo cơ hội vận động nhẹ, thư giãn tinh thần và tăng thời gian tiếp xúc với không gian xanh. Khi cây cho trái, gia đình cũng có thêm lựa chọn trái cây tươi trong bữa ăn.

Theo Times of India, 5 loại cây dưới đây phù hợp với những gia đình muốn làm một “vườn quả mini” ở ban công, sân thượng hoặc khoảng sân nhỏ.

1. Cây siro

Cây siro (Ảnh: India Mart)

Cây siro (Carissa carandas) là dạng cây bụi có gai, hoa trắng thơm và quả chuyển từ đỏ sang tím sẫm khi chín.

Quả siro có vị chua đặc trưng, thường được dùng làm đồ uống, mứt hoặc món ngâm. Các nghiên cứu cho thấy loại quả này chứa vitamin C và nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol, flavonoid, anthocyanin. Tuy nhiên, những lợi ích phòng bệnh cụ thể vẫn cần thêm nghiên cứu trên người.

Cây có thể trồng trong chậu vừa hoặc lớn và chịu cắt tỉa khá tốt. Vì cành có gai cứng, gia đình có trẻ nhỏ nên đặt cây ở vị trí ít người qua lại. Thường xuyên tỉa cành cũng giúp cây giữ kích thước gọn gàng hơn, phù hợp với ban công nhỏ.

2. Cây lựu

Cây lựu trồng ở ban công (Ảnh: AD Middle East)

Lựu là lựa chọn đáng cân nhắc cho ban công nhiều nắng. Cây có dạng bụi, dễ kiểm soát kích thước bằng cách cắt tỉa và vẫn có thể cho quả khi trồng trong chậu.

Ngoài ưu điểm dễ tạo dáng và phù hợp trồng chậu, lựu còn cho loại quả giàu vitamin C, chất xơ và nhiều hợp chất chống oxy hóa như polyphenol. Khi cây cho trái, gia đình vừa có thêm mảng xanh trong nhà, vừa có nguồn trái cây tươi để bổ sung vào chế độ ăn hằng ngày.

Nên chọn cây giống khỏe từ vườn ươm thay vì bắt đầu bằng hạt nếu muốn rút ngắn thời gian chờ. Chậu cần đủ lớn, có nhiều lỗ thoát nước. Lựu ưa nắng nên vị trí có ánh sáng tốt là yếu tố quan trọng để cây phát triển và ra hoa, đậu quả.

3. Cây chanh

Cây chanh vàng (Ảnh: Better Homes and Gardens)

Chanh là một trong những cây ăn quả quen thuộc và phù hợp với không gian nhỏ. Cây không cần phát triển quá cao, có thể duy trì kích thước bằng việc tỉa cành và cho quả trong nhiều thời điểm trong năm tùy giống, khí hậu.

Để chanh phát triển tốt trong chậu, nên đặt cây ở nơi nhiều ánh sáng, sử dụng đất thoát nước tốt và bổ sung dinh dưỡng định kỳ.

Ưu điểm khác là chỉ cần vài quả cũng đã có thể dùng cho nhiều món ăn, đồ uống trong gia đình.

4. Cây ổi

Cây ổi (Ảnh: Gardening Know How)

Ổi cũng có thể trồng trong chậu nếu chọn chậu đủ lớn và thường xuyên kiểm soát tán cây.

Theo Times of India, một số giống ổi lùn có thể thích nghi với hình thức trồng chậu. Cắt tỉa sau khi thu hoạch giúp cây giữ dáng thấp, tán gọn và tiếp tục phát triển những cành mới.

Với cây trồng chậu, cần chú ý cung cấp đủ nắng và tránh để bộ rễ bị ngập nước kéo dài.

5. Cây sung Mỹ

Cây sung Mỹ (Ảnh: Britannica)

Sung Mỹ là một trong những cây ăn quả khá phù hợp với trồng chậu. Quả sung Mỹ giàu chất xơ, đồng thời cung cấp kali, magie, vitamin K và nhiều hợp chất chống oxy hóa. Theo Cleveland Clinic, chất xơ trong sung có lợi cho tiêu hóa, giúp nuôi dưỡng hệ vi khuẩn đường ruột và hỗ trợ phòng táo bón.

Khi bộ rễ được giới hạn trong một không gian vừa phải, cây sung Mỹ có thể duy trì kích thước gọn hơn thay vì phát triển quá mạnh về cành lá.

Nên đặt chậu ở nơi nhiều nắng và đặc biệt tránh tưới quá nhiều. Đất úng kéo dài dễ ảnh hưởng đến bộ rễ và sức khỏe của cây.

Chọn chậu thế nào để cây dễ ra quả?

Theo Times of India, về lâu dài cây ăn quả cần chậu tương đối rộng và sâu. Gợi ý là chậu khoảng 50 cm đường kính và 60-90 cm chiều sâu, tùy loại cây. Có thể bắt đầu bằng chậu nhỏ hơn rồi chuyển chậu khi cây lớn.

Điều quan trọng nhất là đáy chậu phải có lỗ thoát nước. Ban công cũng cần nhận đủ ánh sáng, bởi phần lớn cây ăn quả khó ra hoa và đậu quả tốt nếu thiếu nắng.

Ngoài ra, trồng cây trong chậu không đồng nghĩa chắc chắn sẽ “sai quả”. Số lượng và thời gian cho quả còn phụ thuộc vào giống, tuổi cây, khí hậu, ánh sáng, dinh dưỡng và cách chăm sóc.

Tuy nhiên, nếu chọn đúng loại cây và kiểm soát tốt kích thước bằng cắt tỉa, một ban công nhỏ vẫn có thể trở thành góc vườn cho quả ngay tại nhà.

Nguồn: Times of India