Nuôi ô tô tốn hơn 18 triệu/tháng dù chỉ đi 6,4km/ngày, người đàn ông quyết định bán: Giờ trung thành với xe máy!

Có ô tô thì việc đi lại sẽ thuận tiện hơn?

Câu trả lời là chưa chắc! Bởi bên cạnh yếu tố mưa không đến mặt, nắng không đến đầu, chi phí nuôi xe có thể cũng là vấn đề không nhỏ. Đó là điều mà Gary Brown - Người đàn ông sống tại bang North Carolina (Mỹ), đã nhận ra. Khi trở lại văn phòng sau thời gian dài làm việc tại nhà, anh nhận ra mình đang chi khoảng 700 USD/tháng (khoảng 18,2 triệu đồng) cho một chiếc xe chỉ phục vụ quãng đường khoảng 6,4 km.

Chi phí này bao gồm tiền trả xe, bảo hiểm, phí đỗ xe tại nơi làm việc và nhiều khoản liên quan khác. Với quãng đường ngắn như vậy, Brown bắt đầu đặt câu hỏi liệu có cách nào đơn giản và tiết kiệm hơn để đi làm hay không.

Ban đầu, Brown thử đi xe buýt hoặc tàu điện, nhưng các tuyến giao thông công cộng tại khu vực anh sống không đi đủ gần nhà và văn phòng. Cuối cùng, Brown quyết định thử đi xe máy. Phương tiện này vốn cũng không xa lạ với Brown. Trong thời gian đi du học ở châu Âu, Brown đã nhìn thấy không ít người đi xe máy cho việc di chuyển hàng ngày. Anh nhận ra phương tiện này có thể giải quyết khá nhiều vấn đề mà mình đang gặp phải.

Gary Brown đã chuyển sang đi xe máy sau khi nhận ra chi phí nuôi ô tô quá tốn

Chiếc xe máy mà Brown mua có giá 3.500 USD (khoảng 91 triệu đồng). Anh chi thêm khoảng 1.000 USD (26 triệu đồng) cho mũ bảo hiểm. Như vậy, khoản đầu tư ban đầu cho phương tiện mới vào khoảng 4.500 USD (117 triệu đồng).

Đổi lại, chi phí sử dụng xe máy thấp hơn rất nhiều so với ô tô.

Brown cho biết tiền bảo hiểm xe máy chỉ khoảng 35 USD/tháng (khoảng 910.000 đồng), trong khi tiền xăng trung bình khoảng 15 USD/tháng (390.000 đồng). Chi phí bảo dưỡng vào khoảng 300 USD/năm (7,8 triệu đồng), tương đương khoảng 25 USD/tháng (650.000 đồng).

Một trong những khoản tiết kiệm lớn nhất đến từ việc đỗ xe. Brown cho biết anh có thể đỗ xe máy trong một gara ở khu trung tâm mà không phải trả phí. Đây là điểm khác biệt đáng kể so với chiếc ô tô trước đây. Dĩ nhiên, việc chuyển từ ô tô sang xe máy cũng có những bất tiện. Thời tiết nóng hoặc lạnh có thể khiến việc đi làm không thoải mái. Khi thời tiết quá xấu, Brown sử dụng các ứng dụng gọi xe như Uber.

Tuy nhiên, anh cho rằng đây là sự đánh đổi có thể chấp nhận được. Thay vì phải duy trì một chiếc ô tô chỉ để đi quãng đường ngắn mỗi ngày, Brown có thể sử dụng xe máy cho nhu cầu thường xuyên và gọi xe khi cần thiết.

Sau khoảng 2 tháng đi xe máy, Brown nhận ra mình gần như không còn cần đến ô tô. Vì vậy, anh quyết định bán xe.

Với Brown, câu chuyện không đơn thuần là bán ô tô để tiết kiệm tiền. Anh cho rằng xe máy có thể trở thành một lựa chọn trung gian cho những người muốn giảm sự phụ thuộc vào ô tô nhưng vẫn cần một phương tiện chủ động.

Brown không tin rằng người Mỹ sẽ sớm từ bỏ hoàn toàn ô tô để chuyển sang Uber hay các phương tiện khác. Tuy nhiên, trường hợp của chính anh cho thấy không phải lúc nào sở hữu ô tô cũng là lựa chọn kinh tế nhất. Khi nhu cầu thực tế chỉ là di chuyển vài km mỗi ngày, việc nuôi xe với hàng loạt khoản chi cố định có thể trở nên không tương xứng.

Ảnh minh họa

Theo báo cáo Your Driving Costs công bố tháng 9/2026, chi phí trung bình để vận hành một chiếc ô tô mới tại Mỹ đã lên tới 12.863 USD/năm (khoảng 334,4 triệu đồng), tương đương 1.071,92 USD/tháng (khoảng 27,9 triệu đồng). Con số này đã tăng đáng kể so với mức 11.577 USD/năm (khoảng 301 triệu đồng) của năm 2025.

Đáng chú ý, khoản tiền người dùng thực sự phải bỏ ra không chỉ nằm ở nhiên liệu hay bảo dưỡng. Trong đó có khấu hao, phí tài chính, bảo hiểm, đăng ký, thuế, bảo dưỡng, sửa chữa và lốp xe. Riêng khấu hao trung bình đã lên tới 4.422 USD/năm (khoảng 115 triệu đồng) và là khoản chi lớn nhất trong tổng chi phí sở hữu xe mới.

Điều này cũng lý giải vì sao một chiếc xe có thể khiến chủ nhân tốn nhiều tiền ngay cả khi không sử dụng quá thường xuyên. Giá trị xe giảm theo thời gian, trong khi một số khoản chi vẫn tiếp tục phát sinh dù chiếc xe nằm trong gara. Với những người chủ yếu sử dụng ô tô cho các chuyến đi ngắn hoặc di chuyển hàng ngày trên quãng đường cố định, tổng chi phí có thể trở thành bài toán đáng cân nhắc.

(Nguồn: BI)